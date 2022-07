La course Empire State Building Run-Up revient le 6 octobre 2022, présentée par Turkish Airlines et animée par la Challenged Athletes Foundation

Les inscriptions pour la course historique dans les escaliers de l'Empire State Building débuteront le 11 juillet à midi

NEW YORK, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L' Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui que l'Empire State Building Run-Up 2022 (ESBRU) (présentée par Turkish Airlines et animée par la Challenged Athletes Foundation) aura lieu le 6 octobre 2022 à 20 h EST.

Environ 150 coureurs auront l'occasion de monter les 1 576 marches jusqu'au 86e étage de l'« immeuble le plus célèbre du monde » lors de la 44e édition de l'événement annuel. Les coureurs seront divisés en catégories spécifiques telles que les coureurs d'élite, les célébrités et les athlètes handicapés, auprès des médias et du public. Les inscriptions à cet événement majeur dans le monde de la course de tours seront ouvertes en ligne sur https://nycruns.com/race/esb2022 à partir du 11 juillet à midi, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Des frais de participation de 125 dollars par coureur seront facturés.

« En tant que premier et plus célèbre événement de course de tours, l'Empire State Building Run-Up est LA course sur la liste de choses à faire absolument avant de mourir des coureurs d'élite du monde entier », a déclaré Anthony E. Malkin, président du Conseil d'administration, président et PDG de l'Empire State Realty Trust. « Nous sommes prêts à accueillir à nouveau nos athlètes pour relever le défi et tester leurs limites dans cette course jusqu'au sommet. »

Turkish Airlines , une compagnie aérienne mondiale de premier plan qui dessert plus de destinations que toute autre, sera le sponsor principal de l'ESBRU pour la quatrième année consécutive.

Une fois encore, la Challenged Athletes Foundation® (CAF) sera le partenaire caritatif officiel de l'ESBRU, avec une catégorie dédiée aux athlètes handicapés et aux supporters de la CAF qui veulent courir pour collecter des fonds et donner plus de reconnaissance aux athlètes ayant un handicap physique grâce au sport.

L'Empire State Building Run-Up 2022 est proposée par NYCRUNS .

Plus de renseignements sur l'Empire State Building et la course annuelle Run-Up sont disponibles en ligne .

