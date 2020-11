A 22ª China Hi-Tech Fair é encerrada com sucesso, proporcionando ímpeto para a economia pós-pandemia da China

Um conjunto de números mostra o que a CHTF2020 conseguiu. Um total de 3.349 expositores de todo o mundo participaram do evento deste ano, com a apresentação de um total de 9.018 projetos de alta tecnologia, abrangendo IA, casa inteligente, manufatura inteligente, Internet das coisas, direção inteligente, Internet de veículos, 5G comercial, ultra HD 8K, tecnologia blockchain, TI de última geração, big data, computação em nuvem, segurança de emergência, etc. Participaram deste evento 24 organizações nacionais e internacionais offline e 29 on-line, bem como 109 delegações. Foram selecionadas 144 organizações pelo júri de especialistas da CHTF como Organizadores de Destaque, 135 como Expositores de Destaque e 685 projetos como Produtos de Destaque.