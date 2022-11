A 5ª CIIE alcançou resultados frutíferos

XANGAI, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A quinta Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, em inglês) foi encerrada em Xangai, em 10 de novembro. Um total de 145 países, regiões e organizações internacionais participaram da CIIE deste ano, e 24 atividades do Fórum Hongqiao foram realizadas com sucesso. Mais de 2.800 empresas de 127 países e regiões participaram da exposição empresarial, mostrando 438 novos produtos representativos, novas tecnologias e novos serviços, representando um aumento em relação ao ano pssado. A plataforma digital da CIIE construída pela primeira vez atraiu 368 empresas de tecnologia e equipamentos para participar online, e organizou 64 eventos ao vivo ou transmitidos com 600.000 visualizações. Aderindo à direção de desenvolvimento de "governo + mercado", 39 grupos comerciais e aproximadamente 600 subgrupos comerciais foram estabelecidos. 69 países e organizações internacionais participaram da Exposição Nacional online, com um aumento de 13% em relação ao ano passado. A área da "Exposição de Dez Anos da China - Conquistas de Abertura ao Exterior" exibiu de forma abrangente e tridimensional os brilhantes feitos da Abertura na nova era. A partir das 12h do dia 10 de novembro, um total de 461.000 visitantes entraram no local, com um total de US$ 73,52 bilhões em acordos provisórios alcançados, mostrando um aumento de 3,9% em relação ao ano passado.

Jinbao, mascot of the China International Import Expo, welcomes visitors from all over the world. (Photo: Liu Tianyang)

O fórum "RCEP e Abertura de Alto Nível" focou em temas importantes como o acordo RCEP (Parceria Económico Abrangente Regional) entrado em vigor este ano, a integração económica regional, a abertura de alto nível e o índice de abertura mundial lançado por "Relatótio Mundial Aberto 2022" no seminário internacional, explorando as regras e construindo a referência da abertura com esforço. Em termos de oradores, um total de 385 convidados proferiram discursos ou participaram em debates online e offline em 24 eventos, incluindo 9 políticos acima da nível de deputado nacional, 68 políticos acima da nível provincial e ministerial, 3 vencedores do Prémio Nobel, e 19 académicos da Academia Chinesa de Ciências e Academia Chinesa de Engenharia e membros da Faculdade de Ciências Sociais, outros conhicidos especialistas e académicos e líderes das empresas Fortune 500 e outros setores, etc. Foram adicionados novos sub-fóruns lançados por organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e o Fundo de População das Nações Unidas, e mais convidados internacionais foram convidados a participar.

Um total de 284 empresas da Fortune 500 e líderes dos setores diferentes participaram da CIIE, e a taxa de retorno foi aproximadamente 90% e a proporção de estandes com decorações especiais atingiu 96,1%, cujos números superou os do ano passado. Como a parte importante da CIIE, a Exposição Nacional sempre aderiu aos atributos de bens públicos globais, inovou constantemente os métodos de exibição, atraindo a ampla participação de todos os países do mundo. Para a Exposição Nacional Online, havia um total de 69 países e organizações internacionais no recém-construído salão de exposições digitais, com a ajuda de métodos de exibição imersivos, exibindo os seus maravilhosos conteúdos nas áreas de inovação científica e tecnológica, cultura e arte , ambiente de investimento, etc., e o número acumulado de visitas foi de 59 milhões de vezes aumentando com o ano passado.

No encontro de matchmaking de comércio e investimento da CIIE, alcançaram um total de 293 intenções de cooperação ultrapassando 5,9 bilhões de dólares. Organizou-se 82 atividades de assinatura centralizada e alcançou-se mais de 600 intenções de cooperação. Organizando atividades especiais de matchmaking online para promover comunicação, negociação e assinatura entre expositores e compradores, realizaram 94 eventos de lançamento de novos produtos e apresentaram 171 produtos de tecnologia de ponta.

A área de exposição de atividades de intercâmbio cultural é a maior do que antes, aumentando para 32.000 metros quadrados. Contando com a participação de 715 instituições e o número de expositores aumentou 16% em relação ao ano passado. Montaram uma sala de exposições de longa duração para intercâmbios culturais, com uma área total de mais de 12.000 metros quadrados. Pela primeira vez, um grupo de arte de Hong Kong, na China, entrou no palco cultural da CIIE.

Atualmente, o recrutamento de empresas para a 6ª CIIE foi totalmente lançado, e a área de exposição das empresas inscritas ultrapassou os 100.000 metros quadrados. Preste atenção no estande da 6ª CIIE: https: //www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

Contato: Sra. Cui Yan

Número de contato: 0086-21-968888

E-mail: [email protected]

Site: http://www.ciie.org/zbh/en/

Facebook: https://www.facebook.com/ciieonline/

Twitter: https://twitter.com/ciieonline/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1947525/CIIE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938442/CIIE_Logo.jpg

FONTE CIIE

SOURCE CIIE