La cinquième CIIE affiche des résultats fructueux

SHANGHAI, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La cinquième édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) s'est terminée jeudi le 10 novembre. Au total, 145 pays, régions et organisations internationales ont participé et 24 événements du Forum Hongqiao ont été organisés avec succès. Plus de 2,800 entreprises de 127 pays et régions ont participé à l'exposition commerciale des entreprises, 438 nouveaux produits, technologies et services ont été exposés, dépassant le niveau de la précédente. La plateforme Digital Expo, qui a été mise en place pour la première fois, a attiré 368 entreprises de technologie et d'équipement pour exposer en ligne et a organisé 64 activités en direct ou diffusées, qui ont été vues 600,000 fois. L'exposition comprenait également 39 missions commerciales et près de 600 sous-missions. 69 pays et organisations internationales étaient représentés à l'exposition nationale en ligne, soit une augmentation de 13% par rapport à l'édition précédente. La vaste exposition intitulée « La Chine au cours de cette décennie - les réalisations de l'ouverture sur le monde extérieur » a présenté les brillantes réalisations de l'ouverture de la Chine sur le monde extérieur dans la nouvelle ère de manière complète et tridimensionnelle. Le 10 novembre à 12 heures, 461,000 personnes au total étaient entrées dans l'exposition. Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'exposition de cette année est de 73,52 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,9% par rapport à la précédente.

Jinbao, mascot of the China International Import Expo, welcomes visitors from all over the world. (Photo: Liu Tianyang)

Le forum de haut niveau sur le « RCEP et un niveau d'ouverture plus élevé » s'est concentré sur des questions importantes telles que l'accord RCEP qui est entré en vigueur cette année, l'intégration économique régionale et un niveau d'ouverture plus élevé. La publication du Rapport sur l'ouverture mondiale 2022 et le symposium international ont annoncé le dernier indice d'ouverture mondiale qui est une plongée profonde dans les lois de l'ouverture et un effort pour créer une « girouette » et un « baromètre » de l'ouverture du monde. En ce qui concerne les orateurs, un total de 385 invités se sont adressés ou ont participé aux séminaires en ligne et hors ligne lors des 24 événements, dont 9 dignitaires d'un niveau égal ou supérieur à celui de vice-président, 68 dignitaires d'un niveau égal ou supérieur à celui de provincial et de ministre, 3 lauréats du prix Nobel, 19 académiciens des deux académies et membres de l'Académie des sciences sociales, ainsi que d'autres experts et universitaires de renom et des dirigeants des 500 premières entreprises industrielles du monde. De nouvelles organisations internationales telles que l'ONUDI et le FNUAP ont accueilli des sous-forums et ont invité davantage d'invités internationaux à participer.

Au total, 284 des 500 premières entreprises mondiales et des entreprises leaders du secteur ont exposé à l'exposition, dépassant en nombre la précédente, 90% d'entre eux ont participé pour la deuxième fois et le taux d'installation spéciale des stands de 96,1%. Ces nombres sont tous supérieurs à la précédente. En tant que partie importante de la CIIE, l'Exposition nationale adhère toujours aux attributs d'un produit public mondial, innove constamment les expositions et attire une large participation du monde entier. Un total de 69 pays et organisations internationales ont été présentés à l'exposition nationale en ligne de cette année dans un hall d'exposition numérique nouvellement créé. Grâce à des écrans immersifs, chaque exposant a présenté de manière exhaustive ses contenus passionnants dans les domaines de la technologie et de l'innovation, de la culture et de l'art, de l'environnement d'investissement, etc. Le nombre cumulé de visites a atteint 59 millions, soit plus que lors de l'édition précédente.

Un total de 293 intentions de coopération a été atteint lors des sessions de jumelage de commerce et d'investissement, avec un montant total de signature prévu de plus de 5,9 milliards de dollars US. L'exposition a organisé 82 événements de signature, touchant plus de 600 partenariats prévus. Des événements spéciaux de jumelage en ligne ont été organisés pour promouvoir les échanges en ligne entre exposants et acheteurs, et négocier et signer des contrats. 94 lancements de nouveaux produits ont eu lieu, mettant en avant 171 produits de technologie de pointe.

La surface totale d'exposition de l'événement Humanities Exchange est passée à 32,000 m², la plus grande jamais atteinte. 715 organisations ont participé à l'exposition, soit une augmentation de 16% du nombre d'exposants par rapport à l'édition précédente. Un hall d'exposition permanent pour les échanges dans le domaine des sciences humaines a été mis en place, avec une superficie totale de plus de 12,000 mètres carrés. Pour la première fois, des groupes artistiques de Hong Kong, en Chine, sont sur la scène des sciences humaines de la CIIE.

À l'heure actuelle, le recrutement des entreprises pour l'exposition de la 6e foire a été pleinement lancé et les entreprises ont signé pour plus de 100,000 mètres carrés d'espace d'exposition. N'oubliez pas de réserver votre stand pour la 6e CIIE à l'adresse suivante : https: //www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

