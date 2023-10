A 7ª EDIÇÃO DA FII REÚNE LÍDERES GLOBAIS PARA ENFRENTAR OS MAIORES DESAFIOS DA HUMANIDADE

RIADE, Arábia Saudita, 5 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A 7ª edição da Future Investment Initiative (FII), programada para ser realizada de 24 a 26 de outubro de 2023 em Riade, será um encontro excepcional de líderes mundiais, titãs do setor, financiadores, inovadores e formuladores de políticas. Com o tema "A Nova bússola", esta conferência abordará os desafios globais urgentes relacionadas ao clima, à economia e à tecnologia.

A Future Investment Initiative (Iniciativa para Investimentos Futuros) tem sido um catalisador consistente para discussões cruciais relacionados aos desafios macroeconômicos enfrentados por sociedades de todo o mundo. Neste ano, a conferência abordará questões fundamentais, incluindo as mudanças climáticas, o papel dos governos e o potencial transformador da tecnologia, educação e saúde na criação de um mundo mais justo, mais seguro e mais próspero no qual a humanidade possa florescer.

O debate de abertura, que será realizado entre líderes influentes, contará com participantes notáveis como V. Ex.a. Yasir Al-Rumayyan, governador do PIF e presidente do FII Institute, Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, juntamente com figuras influentes como David Rubenstein (Carlyle), Ray Dalio (Bridgewater Associates), Jamie Dimon (JP Morgan Chase & Co), Larry Fink (BlackRock), Jane Fraser, (Citi), Dr. Patrice Motsepe (African Rainbow Minerals), Noel Quinn (HSBC Holdings), Neil Shen (Sequoia Capital), David Solomon (Goldman Sachs), Shemara Wikramanayake (Macquarie Group), Mukesh Ambani (Reliance Industries), e Bill Winters (Standard Chartered), entre outros.

Com a participação de mais de cinco mil representantes, incluindo líderes em finanças, formulação de políticas e tecnologia, a conferência tem o objetivo de promover a cooperação global. Líderes da Ásia, Europa, América do Sul e África discutirão a dinâmica da mudança do poder e influência, enfatizando a necessidade da colaboração internacional para enfrentar os desafios mais urgentes do mundo.

Líderes do setor de tecnologia de todo o mundo, incluindo fundadores, CEOs, investidores de risco e outros investidores analisarão como a aceleração dos avanços tecnológicos pode ser utilizada para o bem maior. As sessões discutirão profundamente tópicos como IA, exploração espacial, tecnologia limpa, tecnologia em saúde, veículos elétricos, robótica, tecnologia LIDAR, biotecnologia, longevidade, transhumanismo, esportes eletrônicos, tecnologia na África, nanotecnologia, tecnologia dos alimentos e cidades inteligentes. As discussões serão concentradas na redução nos riscos de ameaças e na garantia de que o progresso tecnológico seja uma força positiva, promova a prosperidade, minimize os danos e garanta acesso igualitário.

Paralelamente à conferência, uma Conferência de IA discutirá em profundidade as inovações da IA generativa, abordando considerações legais e questões que vão desde a gestão de riscos até a segurança nacional.

V. Ex.a. Yasir Al-Rumayyan, governador do Public Investment Fund (PIF) e presidente do FII Institute, disse: "Conforme promovemos esta reunião de líderes mundiais neste momento crítico da história, o planeta, a economia global e a sociedade enfrentam uma convergência de desafios. Esses desafios incluem estabilidade e crescimento econômico global, meio ambiente e a aceleração dos avanços tecnológicos, incluindo IA generativa, educação e saúde. As discussões programadas ajudarão a moldar o futuro da humanidade".

Richard Attias, CEO do FII Institute, enfatizou: "O tema da FII7, A Nova bússola, servirá como um guia para capturar a essência de um novo mundo global que está redescobrindo seu papel no setor de investimentos. Também falaremos sobre as prioridades dos cidadãos, tema que deve orientar nossas estratégias. Mal posso esperar para dar as boas-vindas à nossa comunidade de exploradores".

