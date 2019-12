A Accor lança relatório inovador sobre as áreas de bem-estar e hospitalidade

"Na Accor, nosso objetivo é fazer com que os hóspedes tenham a sensação de bem-estar durante a estada e que saiam se sentindo melhor do que quando chegaram, mais descansados, mais nutridos e em estado de espírito mais feliz", disse Emlyn Brown, vice-presidente global de bem-estar, marcas de luxo e premium da Accor. "Um hóspede encantado ficará naturalmente mais inspirado a voltar. Portanto, ao investir em experiências holísticas de bem-estar que ajudam os hóspedes a se sentir bem ao longo de toda a estada, estamos estabelecendo um modelo de sólido crescimento de receita por meio de reservas para voltar, indicações e presença positiva na mídia social, contribuindo para que o negócio seja constante e sustentável nos anos próximos".

O relatório "It's a Wellness World: The Global Shift Shaking up Our Business" revela que 77% dos clientes "adotam práticas no dia a dia para se manterem saudáveis, fazer escolhas informadas sobre alimentos, permanecer ativos e gerenciar o estresse".* Ainda, cerca de 56% dos viajantes de mais poder aquisitivo priorizam a afirmação: "Estou me esforçando para ficar mais saudável no ano que vem".** O relatório também explora inúmeros fatores econômicos e sociais que estão impulsionando o crescimento do bem-estar no mundo todo.

"À medida que o movimento de bem-estar amadurece, e as ofertas de bem-estar se tornam a expectativa padrão no setor de hospitalidade, estamos notando a crescente ênfase não apenas nas opções de alimentos saudáveis, relaxamento e movimento, mas também em necessidades básicas de saúde, como água e ar limpos", afirmou Anne Dimon, diretora executiva e presidente da Associação de Turismo de Bem-Estar. "A mentalidade do bem-estar ultrapassou os limites dos spas e das academias, desafiando o setor de hospitalidade a considerar como integrar outras considerações sobre saúde, como a atenção plena e o tempo que se passa na natureza, além das preocupações ambientais, como reduzir a poluição interna e eliminar plásticos, em seu funcionamento diário".

O relatório sobre bem-estar da Accor funcionará como um catalisador, para ajudar a energizar as equipes de bem-estar da empresa no mundo todo, além de informar e intensificar os cinco principais pilares que orientam a abordagem geral da Accor no quesito bem-estar: nutrição ativa, design holístico, corpos em movimento, alavancagem do spa e prática da atenção plena, todos adaptados e adotados pelas marcas de hotéis da empresa, com base em vários fatores importantes, dentre eles, a preferência dos hóspedes, as informações demográficas, o posicionamento da marca, a cultura e a localização.

O relatório também se aprofunda nessa abordagem personalizada e mostra vários exemplos de como algumas das principais marcas de hotéis da Accor estão evoluindo de forma exclusiva com o movimento de bem-estar. Por exemplo:

Raffles Hotels & Resorts cria experiências personalizadas para intensificar o bem-estar emocional dos hóspedes, permitindo-lhes a oportunidade de experimentar serenidade, harmonia e prazer. A marca está usando técnicas de Feng Shui e biofilia para trazer paz e equilíbrio aos seus espaços interiores, menus criados para melhorar o sono, combater o jet lag e estimular a saúde digestiva. Os rituais de sono incluem aromaterapia e máscaras de dormir de luxo.





cria experiências personalizadas para intensificar o bem-estar emocional dos hóspedes, permitindo-lhes a oportunidade de experimentar serenidade, harmonia e prazer. A marca está usando técnicas de Feng Shui e biofilia para trazer paz e equilíbrio aos seus espaços interiores, menus criados para melhorar o sono, combater o jet lag e estimular a saúde digestiva. Os rituais de sono incluem aromaterapia e máscaras de dormir de luxo. Fairmont Hotels & Resorts é uma porta de entrada para centenas de experiências de bem-estar, desde exercícios de cardio até momentos profundos de paz e tranquilidade. O programa de aluguel de vestuário e equipamentos da marca garante que os hóspedes estejam prontos para o bem-estar a qualquer momento. Os espaços verdes conectam os hóspedes à natureza. E o programa sustentável de água potável e alimentos orgânicos e locais de alta qualidade tem abordagem respeitosa ao meio ambiente.





é uma porta de entrada para centenas de experiências de bem-estar, desde exercícios de cardio até momentos profundos de paz e tranquilidade. O programa de aluguel de vestuário e equipamentos da marca garante que os hóspedes estejam prontos para o bem-estar a qualquer momento. Os espaços verdes conectam os hóspedes à natureza. E o programa sustentável de água potável e alimentos orgânicos e locais de alta qualidade tem abordagem respeitosa ao meio ambiente. A abordagem do SO/Hotels & Resorts visa proporcionar equilíbrio para quem vive rápido e joga pesado. A oferta Glow Bar da marca oferece o que há de mais recente em tratamentos de pele e beleza, enquanto a Deep Beats Yoga traz o poder do som para enriquecer a experiência física e mental da yoga em grupo.





visa proporcionar equilíbrio para quem vive rápido e joga pesado. A oferta Glow Bar da marca oferece o que há de mais recente em tratamentos de pele e beleza, enquanto a Deep Beats Yoga traz o poder do som para enriquecer a experiência física e mental da yoga em grupo. MGallery Hotel Collection procura nutrir a alma e permitir aos hóspedes um estilo de vida equilibrado entre espaços cuidadosamente projetados. As comodidades dos quartos são escolhidas visando o autocuidado, enquanto tratamentos exclusivos, menus saudáveis e mantras de afirmações positivas inspiram os hóspedes a se sentirem melhor, por dentro e por fora.





procura nutrir a alma e permitir aos hóspedes um estilo de vida equilibrado entre espaços cuidadosamente projetados. As comodidades dos quartos são escolhidas visando o autocuidado, enquanto tratamentos exclusivos, menus saudáveis e mantras de afirmações positivas inspiram os hóspedes a se sentirem melhor, por dentro e por fora. Pullman Hotels & Resorts oferece o Power Fitness aos hóspedes que desejam alcançar o máximo desempenho físico, entre o trabalho e a diversão. Os hotéis contam com áreas de condicionamento energético, aulas de exercícios físicos em vídeo sob demanda, menus de alimentos e bebidas para recarregar as energias e receber a nutrição ideal e um programa global de condicionamento físico para manter os treinos atualizados e inspirados.





oferece o Power Fitness aos hóspedes que desejam alcançar o máximo desempenho físico, entre o trabalho e a diversão. Os hotéis contam com áreas de condicionamento energético, aulas de exercícios físicos em vídeo sob demanda, menus de alimentos e bebidas para recarregar as energias e receber a nutrição ideal e um programa global de condicionamento físico para manter os treinos atualizados e inspirados. Swissôtel Hotels & Resorts continua a expandir seu conceito de Vitality Room (quarto da vitalidade). Essas suítes personalizadas têm tecnologia de iluminação circadiana, pontos de ioga, paredes de bem-estar com módulos de treinamento físico, persianas com blackout, sistemas de purificação de ar, iluminação de chuveiro e personalização de aromas, além de lanches de alta vitalidade e barrinhas ricas em nutrientes.

"O bem-estar é uma oportunidade de ouro para o setor da hospitalidade", acrescentou Emlyn Brown. "Sentir-se saudável é uma preocupação universal, frequente e carregada de emoção para todos os tipos de hóspedes e perpassa todas as áreas da vida, desde rotinas diárias até experiências de viagem extraordinárias e transformadoras. Nossas diversas marcas de hotéis estão prontas para aceitar o desafio de surpreender e encantar continuamente os hóspedes com novas formas de ter saúde e bem-estar durante suas viagens, inspirando-os a escolher nossos hotéis repetidamente".

*Foresight Factory | Base: 26.810 entrevistados on-line, com idades entre 16 e 64 anos, média global, julho de 2018. A média global foi criada considerando a média de respostas nos seguintes países: Austrália, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlândia, França, Grã Bretanha, Alemanha, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Rússia, Cingapura, Coréia do Sul, Espanha, Suécia, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos.

**Relatório de final de ano da Affluent Perspective para 2018, da YouGov

