Accor publica su estimulante libro blanco sobre el negocio del bienestar y la hospitalidad

PARÍS, Francia, 3 de diciembre de 2019 /CNW/ - Hoy en día, al entrar en un hotel no podemos evitar darnos cuenta de que cada vez hay más barras de bebidas saludables, fotografías de personas practicando pilates y convocatorias a seminarios de meditación. Durante muchos años, Accor ha estado en la vanguardia del movimiento en favor del bienestar, liderando la integración de la salud y el bienestar a todos los aspectos de la experiencia del huésped. En su nuevo libro blanco, titulado "It's a Wellness World: The Global Shift Shaking up Our Business" (El mundo del bienestar: el cambio mundial que estremece a nuestra industria), Accor aborda el fundamental cambio social de la actualidad a medida que el objetivo de llevar un estilo de vida que produzca una sensación de salud trasciende los muros de los spas y los gimnasios para ocuparlo todo. El informe también comenta las oportunidades que el movimiento en favor del bienestar representa para los hoteleros, así como algunas de las singulares formas en que las marcas Accor profundizarán sus compromisos con este vital sector en 2020 y en los años subsecuentes.