A Aliança Mundial da Hepatite conscientiza sobre a hepatite viral no Dia Mundial de Combate à Hepatite, pois pesquisas mostram que as hepatites B e C causam um risco significativamente maior de câncer do que fumar um maço de cigarros por dia

LONDRES, 27 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, o Dia Mundial de Combate à Hepatite (WHD) começa com o apelo à ação 'Não estamos esperando'. No WHD, a World Hepatitis Alliance (WHA) se une à sua rede global de 323 membros em mais de 100 países para liderar a campanha internacional para acelerar a luta contra a hepatite viral, uma das doenças e crises de saúde mais fatais e negligenciadas — uma que está tirando uma vida a cada 30 segundos.

Novas pesquisas apresentadas no EASL Congress (Congresso da Associação Europeia de Estudos do Fígado) pela Fudanção Center for Disease Analysis (CDA)1 constataram que os vírus da hepatite B (HBV) e C (HCV) são altamente oncogênicos, levando a cânceres em vários órgãos e locais. O relatório conclui que os indivíduos infectados com hepatite B e C "têm um risco semelhante ou significativamente maior de desenvolver câncer do que alguém que fuma ativamente um maço de cigarros por dia". Conclui que o HBV e o HCV devem ser "considerados como infecções causadoras de câncer e as diretrizes internacionais devem ser reconsideradas de acordo".

Uma pesquisa recente2 da WHA constatou que quase metade (42%) das pessoas em todo o mundo não sabe que uma das principais causas de câncer de fígado é a hepatite viral. Quase três quartos (74%) dos entrevistados disseram que saber que a hepatite causa câncer de fígado significa que eles têm mais chances de fazer o teste e mais de quatro quintos (82%) dizem que têm mais chances de se vacinarem.

Globalmente, mais de 350 milhões de pessoas vivem com hepatite B ou C3, causando a perda de mais de 1,1 milhão de vidas a cada ano4. Até 2040, espera-se que as mortes por hepatite viral excedam a mortalidade por HIV, malária e tuberculose combinadas5.

Danjuma Adda, presidente da World Hepatitis Alliance diz:

"Todos os anos, mais de um milhão de vidas são perdidas devido à hepatite. O tema do Dia Mundial do Combate à Hepatite de2023 é 'Não estamos esperando'. É um apelo para acelerar os esforços de eliminação da hepatite viral agora e a necessidade urgente de testes e tratamento para as pessoas reais que precisam deles. Indivíduos e comunidades em todo o mundo estão fazendo a mudança acontecer em suas próprias vidas e no mundo ao seu redor. Nós os celebramos, enquanto exigimos mais ação. Não estamos esperando pela mudança – estamos lutando para que ela aconteça. "

Homie Razavi, diretor geral da CDA Foundation, diz:

"As infecções por hepatite B e C são epidemias silenciosas. Essas infecções virais causam câncer, mas como os indivíduos infectados não apresentam nenhum sintoma até que seja tarde demais, a maioria das infecções passa despercebida. É importante para todos nós reconhecer o alto risco de câncer associado à infecção por hepatite B e C e encaminhar os pacientes para atendimento. O tratamento pode reduzir o risco de câncer em 85% ou mais."

Para obter a lista de referências completas, acesse: https://www.worldhepatitisalliance.org/news/hepatitis-b-and-c-cause-significantly-higher-cancer-risk-than-smoking-a-daily-pack-of-cigarettes/

FONTE World Hepatitis Alliance; CDA Foundation

