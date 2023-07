- La World Hepatitis Alliance sensibilise le public à l'hépatite virale à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, alors que la recherche montre que les hépatites B et C causent un risque de cancer beaucoup plus élevé que le fait de fumer un paquet de cigarettes par jour

LONDRES, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Journée mondiale contre l'hépatite est lancée avec l'appel à l'action suivant : « Nous n'attendons pas ». À l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, la World Hepatitis Alliance (WHA) s'associe à son réseau mondial composé de 323 membres dans plus de 100 pays pour mener la campagne internationale visant à accélérer la lutte contre l'hépatite virale, l'une des maladies et des crises sanitaires les plus mortelles et les plus négligées – une maladie qui tue toutes les 30 secondes.

De nouvelles recherches présentées lors du congrès EASL par la fondation du Center for Disease Analysis (CDA)1 ont révélé que les virus de l'hépatite B (VHB) et C (VHC) sont hautement oncogènes et causent des cancers dans de multiples organes et zones. Le rapport constate que les personnes infectées par l'hépatite B et C « présentent un risque de cancer similaire ou significativement plus élevé qu'une personne qui fume activement un paquet de cigarettes par jour ». Il conclut que le VHB et le VHC devraient être « considérés comme des infections cancérigènes et que les directives internationales devraient être réexaminées en conséquence. »

Une récente enquête2 de la WHA a révélé que près de la moitié (42 %) des personnes dans le monde ne savent pas que l'hépatite virale est l'une des principales causes du cancer du foie. Près des trois quarts (74 %) des répondants affirment que le fait de savoir que l'hépatite cause le cancer du foie les rend plus susceptibles de se faire tester et plus des quatre cinquièmes (82 %) d'entre eux disent être plus susceptibles de se faire vacciner.

À l'échelle mondiale, plus de 350 millions de personnes vivent avec l'hépatite B ou C3, qui tue plus de 1,1 million de personnes chaque année4. D'ici 2040, les décès dus à l'hépatite virale devraient dépasser la mortalité due au VIH, au paludisme et à la tuberculose réunis5.

Danjuma Adda, président de la World Hepatitis Alliance, a déclaré :

« Chaque année, plus d'un million de personnes meurent de l'hépatite. Le thème de la Journée mondiale contre l'hépatite 2023 est "Nous n'attendons pas". C'est un appel à accélérer les efforts pour éradiquer l'hépatite virale maintenant qui exprime le besoin urgent de tests et de traitements pour les personnes qui en ont le plus besoin. Partout dans le monde, des individus et des communautés apportent des changements dans leur propre vie et dans le monde qui les entoure. Nous leur rendons hommage, tout en exigeant plus d'action. Nous n'attendons pas le changement – nous nous battons pour y parvenir. »

Homie Razavi, directeur général de la fondation du CDA, a déclaré :

« Les infections par les virus de l'hépatite B et C sont des épidémies silencieuses. Ces infections virales provoquent le cancer, mais comme les personnes infectées ne présentent aucun symptôme avant qu'il ne soit trop tard, la plupart des infections passent inaperçues. Il est important pour nous tous de reconnaître le risque élevé de cancer associé à l'hépatite B et C et mettre les patients en lien avec les soins. Le traitement peut réduire le risque de cancer de 85 % ou plus. »

Pour consulter la liste complète des sources, veuillez consulter : https://www.worldhepatitisalliance.org/news/hepatitis-b-and-c-cause-significantly-higher-cancer-risk-than-smoking-a-daily-pack-of-cigarettes/

