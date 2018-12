A Allergan suspende as vendas e retira o fornecimento de implantes mamários texturizados dos mercados europeus

DUBLIN, 19 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Allergan plc (NYSE: AGN), empresa biofarmacêutica global líder, anunciou hoje que a empresa suspendeu as vendas de implantes mamários texturizados e expansores de tecidos, além de retirar todo o estoque restante dos mercados europeus. A decisão de retirada segue a solicitação compulsória de recall da Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), a autoridade reguladora francesa. A suspensão das vendas resulta do vencimento da Marca CE da empresa para esses produtos.

Embora a Allergan não concorde com a solicitação da ANSM, a empresa está cooperando plenamente com a autoridade. A Allergan apoia o perfil de risco/benefício de seus produtos de implantes mamários. A solicitação da ANSM e essa ação não se baseiam em novas evidências científicas relacionadas a esses produtos. Além disso, a ANSM não identificou nenhum risco imediato à saúde das mulheres com implantes mamários texturizados.

"Os implantes mamários têm papel vital na saúde física e psicológica das pacientes. Para muitas delas, os implantes mamários texturizados são uma opção fundamental para os cirurgiões fornecerem a solução certa para a necessidade de cada uma", disse Michael Atlan, professor da Faculdade de Medicina Pierre et Marie Curie e cirurgião plástico do Tenon Hospital (Assistance Publique- Hôpitaux de Paris). "É importante ressaltar que o perfil de segurança dos implantes mamários texturizados é conhecido, e a remoção cirúrgica não está sendo recomendada apenas com base nessas informações, especialmente devido aos riscos conhecidos que a remoção pode ter para as pacientes".

A empresa espera participar do fórum científico que a ANSM marcou para o início de fevereiro, onde o conjunto completo de dados e evidências científicas para implantes mamários texturizados poderão ser apresentados e discutidos detalhadamente por todas as partes interessadas.

"A segurança do paciente e a qualidade do produto são as mais altas prioridades da Allergan. A Allergan leva essa situação muito a sério e está comprometida em trabalhar com todas as partes interessadas, a fim de garantir que tenham as informações mais atualizadas", disse Charles Hugh-Jones, diretor médico da Allergan. "Estamos comprometidos com o cumprimento rigoroso de todos os requisitos regulamentares, com as evidências científicas mais rigorosas e com os mais altos padrões do setor para os nossos produtos".

A Allergan continuará a trabalhar na renovação da Marca CE com a GMED e está planejando um recurso judicial para garantir que as pacientes adequadas tenham acesso aos produtos recomendados por seus cirurgiões.

É importante ressaltar que a marca CE para implantes lisos da Allergan foi renovada pela GMED. Os implantes lisos não foram afetados e continuam disponíveis às pacientes. Também é importante observar que os Estados Unidos não exigem a Marca CE, não tendo sido afetados pela ação.

