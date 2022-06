A&K Travel Group Ltd. adquire Crystal Serenity e Crystal Symphony

MÔNACO, 22 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa pioneira em viagens A&K Travel Group Ltd., de propriedade da Geoffrey Kent e Heritage (a holding industrial presidida por Manfredi Lefebvre d'Ovidio), adquiriu as embarcações de cruzeiro de luxo Crystal Serenity e Crystal Symphony.

Os dois navios retornarão à ativa em 2023 após serem submetidos a extensa reforma, e operarão sob a premiada marca "Crystal Cruises", que também foi adquirida pela A&K Travel Group Ltd.

"Estou muito feliz em começar este novo capítulo e estar de volta em um setor que sempre teve e sempre terá um lugar especial em meu coração. Trinta e cinco anos atrás, minha família adquiriu o controle da Sitmar Cruises, e construiu três dos primeiros navios de cruzeiro desenvolvidos para fins específicos, e 30 anos atrás minha família foi pioneira em uma nova forma de navegação. Nosso objetivo era oferecer a melhor experiência, mimando convidados de todo o mundo com serviço de mordomo 24 horas por dia e experiências culinárias extraordinárias. Vender o negócio de cruzeiros que pertenceu à minha família por um quarto de século foi uma decisão difícil, já que eu sabia que sentiria falta deste setor imensamente. Portanto, quando surgiu a oportunidade de adquirir a Crystal Cruises, não pensei duas vezes. Ter ao meu lado meu incrível amigo e líder inspirador Geoffrey Kent torna este empreendimento ainda mais agradável", disse Manfredi Lefebvre d'Ovidio, copresidente da A&K Travel Group Ltd., Crystal Cruises e Abercrombie & Kent.

"Embora pareça que foi ontem, trinta anos já se passaram desde que a família Lefebvre e eu tivemos nosso primeiro navio juntos... Manfredi e eu temos sido melhores amigos e parceiros de negócios desde então. A ideia de combinar o serviço a bordo incomparável pelo qual a Crystal Cruises é conhecida, com as experiências extraordinárias e personalizadas que a Abercrombie & Kent vem oferecendo com sucesso aos nossos hóspedes nos últimos 60 anos, me enche de entusiasmo, felicidade e orgulho," acrescentou Geoffrey Kent, copresidente da da A&K Travel Group Ltd. e Crystal Cruises, e fundador, copresidente e CEO da Abercrombie & Kent.

A Crystal Cruises e Abercrombie & Kent se reportarão a Cristina Levis, CEO da A&K Travel Group Ltd., que comentou: "Meu retorno ao setor de cruzeiros de luxo após cinco anos traz muitas recordações. É um imenso privilégio servir essas duas marcas incríveis que nas últimas décadas se destacaram o setor de viagens inúmeras vezes. Manfredi, Geoffrey e eu esperamos receber antigos clientes da Crystal e da Abercrombie & Kent a bordo, bem como aqueles que buscam experiências de luxo gratificantes."

"A aquisição da Crystal tem sido extremamente desafiadora, mas a satisfação de ter esta joia em nossa família é a melhor recompensa por todo o trabalho árduo e os esforços da equipe A&K. Avante, Crystal Cruises!"

A A&K Travel Group Ltd. fez parceria com a V.Ships Leisure, a gerenciadora líder mundial de navios de cruzeiro, com sede em Mônaco. Com sua experiência única, escala global e equipe apaixonada pelo que faz, escolher a V.Ships Leisure foi algo natural.

O escritório global de advocacia Paul Hastings LLP representou a A&K Travel Group Ltd., com liderança do parceiro de aquisições e fusões em Londres Matthew Poxon, e trabalhando com os parceiros financeiros David Ereira e Peter Hayes também em Londres, e o parceiro financeiro em Nova York, John Storz. Os associados Elizabeth Athanassios, Dante Adams, Rohin beness Dastidar e Cole Harlan também fizeram parte da equipe jurídica. A Callenders Law atuou para a A&K Travel Group Ltd. no que diz respeito à lei das Bahamas, enquanto que a HFW e a Stephenson Harwood LLP forneceram expertise em direito marítimo.

CMC Capital Limited assessorou a A&K Travel Group Ltd. na aquisição.

FONTE A&K Travel Group Ltd.

