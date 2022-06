A&K Travel Group Ltd. Neemt Crystal Serenity en Crystal Symphony over

MONACO, 23 juni 2022 /PRNewswire/ -- A&K Travel Group Ltd., het pioniersbedrijf dat eigendom is van Geoffrey Kent and Heritage (de industriële holdingmaatschappij onder leiding van Manfredi Lefebvre d'Ovidio), heeft de luxe cruiseschepen Crystal Serenity en Crystal Symphony overgenomen.

De twee schepen worden in 2023 weer in de vaart genomen na een uitgebreide renovatie en worden geëxploiteerd onder het bekroonde merk "Crystal Cruises", dat ook is overgenomen door A&K Travel Group Ltd.

"Ik ben verheugd om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en terug te keren in een sector die, nu en in de toekomst, altijd een speciale plaats in mijn hart heeft. Vijfendertig jaar geleden heeft mijn familie de controle over Sitmar Cruises verworven, drie van de eerste voor het eerst gebouwde cruiseschepen gebouwd, en dertig jaar geleden heeft mijn familie een nieuwe manier van cruisen geïntroduceerd. Ons doel was het leveren van de beste ervaring, het verwennen van gasten van over de hele wereld met dag en nacht butler-service en buitengewone culinaire ervaringen. Het verkopen van het cruisebedrijf dat voor een kwart eeuw tot mijn familie behoorde, was een moeilijke beslissing, omdat ik wist dat ik deze sector enorm zou missen. Daarom heb ik er, toen de kans zich voordeed om Crystal Cruises te kopen, niet twee keer over nagedacht. Wetend dat ik mijn ongelooflijke vriend en inspirerende leider Geoffrey Kent naast bij heb staan, maakt dit avontuur nog leuker", aldus Manfredi Lefebvre d'Ovidio, medevoorzitter van A&K Travel Group Ltd., Crystal Cruises en Abercrombie & Kent.

"Hoewel het lijkt alsof het gisteren was, is het alweer 30 jaar geleden dat de Lefebvre-familie en ik samen ons eerste schip hadden ... Manfredi en ik zijn sindsdien beste vrienden en zakenpartners. Het idee om de ongeëvenaarde service waar Crystal Cruises bekend om staat, te combineren met de buitengewone, op maat gemaakte ervaringen die Abercrombie & Kent de afgelopen 60 jaar met succes voor onze gasten bezorgd, vervult me met een gevoel van opwinding, enthousiasme en trots," Geoffrey Kent, medevoorzitter van A&K Travel Group Ltd. en Crystal Cruises, en oprichter, medevoorzitter en CEO van Abercrombie & Kent.

Crystal Cruises en Abercrombie & Kent rapporteren aan Cristina Levis, CEO van A&K Travel Group Ltd., die zei: "mijn terugkeer naar luxe cruises na vijf jaar brengt zoveel emoties naar boven. Het is een groot voorrecht om deze twee ongelooflijke merken te bedienen die de afgelopen decennia de reissector vele malen positief hebben verstoord. Manfredi, Geoffrey en ik kijken ernaar uit om gasten van Crystal en Abercrombie & Kent aan boord te verwelkomen, evenals mensen die op zoek zijn naar lonende luxe-ervaringen."

"De aankoop van Crystal is een hele uitdaging geweest, maar de voldoening van het hebben van dit juweel in onze familie is de beste beloning voor alle harde werk en inspanningen van het A&K-team. Ad maiora Crystal Cruises!"

A&K Travel Group Ltd. heeft samengewerkt met V.Ships Leisure, 's werelds toonaangevende cruiseshipbeheerder, gevestigd in Monaco. Met hun unieke ervaring, wereldwijde schaal en gepassioneerde team, was V.Ships Leisure de logische keuze.

Het wereldwijde advocatenkantoor Paul Hastings LLP trad op voor A&K Travel Group Ltd., onder leiding van London M&A partner Matthew Poxon, in samenwerking met London Finance partners David Ereira en Peter Hayes, en New York Finance partner John Storz. Partners Elizabeth Athanassios, Dante Adams, Rohin Gosh Dastidar en Cole Harlan maakten ook deel uit van het juridische team. Callenders Law vertegenwoordigde A&K Travel Group Ltd. met betrekking tot het Bahamaanse recht, en HFW en Stephenson Harwood LLP verstrekten expertise op het gebied van het zeerecht.

CMC Capital, Limited heeft A&K Travel Group Ltd bij de overname geadviseerd.

