A antiga cidade chinesa de Xi'an hospeda a Expo Logística em um esforço para se tornar o centro logístico mundial

A Expo, cujos participantes incluíram a CRRC, gigante de equipamentos ferroviários e os braços logísticos da JD.com e do HNA Group, busca promover a logística moderna e o transporte inteligente através de uma plataforma compartilhada e impulsionar as reformas do lado da oferta e as atualizações econômicas da China por meio de uma grande iniciativa de conectividade que facilita o comércio e os fluxos logísticos entre o leste e o oeste da China e os outros países ao longo da B&RI.

"A Expo é um dos principais impulsionadores do desenvolvimento para a região e estamos entusiasmados com o fato de o evento deste ano atrair tantas empresas líderes que estão ansiosas para aproveitar os benefícios que a B&RI oferece", disse a representante da Expo Internacional da Indústria de Logística da China Ocidental. "Xi'an, centro de transporte e logística da China, deve consolidar sua posição estabelecendo uma infraestrutura de logística moderna, cultivando negócios de logística de trilhões de yuans e projetando sua influência em regiões no oeste da China e na moderna Rota da Seda chinesa, ou a Belt & Road."

Localizada no coração da China, Xi'an já construiu uma estrutura preliminar para a logística que está começando a contribuir para o crescimento econômico e a abertura da cidade. Em 2017, Xi'an registrou 254,5 bilhões de yuans (US$ 40,42 bilhões) em importações e exportações totais, um aumento de 39,1% em relação ao ano anterior. As exportações saltaram 63,9%, para 155,2 bilhões de yuans (US$ 24,7 bilhões), enquanto as importações cresceram 12,5%, para 99,3 bilhões de yuans (US$ 15,8 bilhões).

Buscando capitalizar esse crescimento, a JD.com montou sua sede global de logística em Xi'an, enquanto a HNA também criou seu moderno centro de logística na cidade. Enquanto isso, Xi'an atraiu investimentos dos principais gigantes da tecnologia chinesa e global, incluindo Alibaba, Tencent, Huawei e ZTE, que buscam aproveitar as oportunidades históricas de desenvolvimento na cidade. Outras empresas de renome que estão aumentando o investimento em Xi'an incluem Suning, ZTO Express, YTO Express, China Railway Group e China State Construction.

Sobre a Expo Internacional da Indústria de Logística da China Ocidental

Criada pelo Governo Popular Municipal de Xi'an em 2010 em resposta às prioridades estabelecidas pelo Conselho de Estado e pelo Ministério do Comércio da República Popular da China, a Expo Internacional da Indústria de Logística da China Ocidental (a Expo) é o principal encontro de líderes e especialistas no setor de transporte e logística na China.

