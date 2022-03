A AnyDesk lançou um novo programa de parceiros de canal em 1º de março

STUTTGART, Alemanha, 9 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A AnyDesk, fornecedora líder de soluções de desktop remoto, lançou hoje seu novo programa global de parceiros de canal para fortalecer e expandir sua rede mundial de parceiros. O programa foi desenvolvido especificamente para atender às necessidades dos parceiros e foi desenvolvido em estreita consulta com distribuidores, revendedores de valor agregado, integradores de sistemas, provedores de serviços gerenciados e empresas em geral que trabalham com a AnyDesk para comercializar e vender seus produtos.

A AnyDesk investiu significativamente neste novo programa, principalmente para fornecer incentivos competitivos, ferramentas e treinamentos aos seus parceiros e expandiu o gerenciamento de contas de canal na APAC, EMEA e nas Américas. O programa de parceiros foi desenvolvido por Hugo Silva, Diretor Global de Vendas de Canais da AnyDesk, que entrou em julho de 2021.

"Esta nova abordagem é um caminho empolgante", disse Silva. "Como o mercado de acesso remoto e as demandas dos clientes estão mudando rapidamente, o novo programa está se concentrando em parcerias duradouras e justas entre a AnyDesk e seus parceiros atuais e futuros. O negócio de Canais e Parceiros é um pilar estratégico do nosso plano de crescimento. Estamos embarcando no primeiro estágio de transformação do negócio de canais como todos nós o conhecemos."

Os parceiros poderão expandir suas competências técnicas e integrar a AnyDesk em seu portfólio de produtos, permitindo mais oportunidades de conquistar novos negócios. A integração aumentará a lucratividade expandindo o catálogo de serviços dos parceiros e acelerando o tempo de colocação no mercado das soluções AnyDesk.

O programa oferece dois níveis de participação: "Distribution" (Nível 1), assim como "Explorer" e "Challenger" (Nível 2). O status de parceiro é determinado pela receita e pelo compromisso do parceiro, com o objetivo de estabelecer uma parceria comercial mutuamente benéfica. O novo portal de parceiros da AnyDesk, acessível através do site da AnyDesk, fornece um único ponto de acesso a tudo o que um parceiro precisa para trabalhar no ciclo de vendas. O portal também oferece recursos, incluindo registro de negócios, criação de plano de negócios conjunto, materiais promocionais de marca conjunta, fundos de desenvolvimento de marketing, processamento automatizado de pedidos, localizador de parceiros, vários cursos de treinamento e muito mais.

Para Holger Friesz, Vice-Presidente Comercial da AnyDesk, o programa de parceria reflete um dos pilares fundamentais da própria filosofia da empresa: Simplicity-as-a-Service (Simplicidade como serviço). "Está em nosso DNA oferecer um produto o mais simples possível para nossos clientes. Isso vale para o usuário final, que pode navegar intuitivamente no aplicativo, bem como para nossos clientes durante a instalação e implementação", diz ele. "Software-as-a-Service significa satisfazer nossos clientes todos os dias. Nossa rede de parceiros nos permitirá oferecer excelência de serviço aos nossos clientes globalmente, aumentando o valor e o sucesso do cliente."

A AnyDesk é uma das principais fornecedoras mundiais de software de desktop remoto. As soluções inovadoras do ScaleUp já foram instaladas mais de 500 milhões de vezes. Só em 2021, o número de downloads dobrou. Isso faz da AnyDesk uma das 50 empresas que mais crescem na Europa. Em mais de 190 países, mais de 100.000 clientes confiam na AnyDesk, incluindo empresas de renome internacional como Bosch, McDonald's e Google. Mais informações: Site | Blog | Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram

