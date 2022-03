AnyDesk ha lanzado un nuevo programa de socios de canal el 1 de marzo

STUTTGART, Alemania, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- AnyDesk, proveedor líder de soluciones de escritorio remoto, ha lanzado hoy su nuevo programa global de socios de canal para fortalecer y expandir su red mundial de socios. El programa está diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de los socios y se ha desarrollado con la asesoría de distribuidores, revendedores de valor añadido, integradores de sistemas, proveedores de servicios gestionados y empresas en general que trabajan con AnyDesk para comercializar y vender sus productos.

AnyDesk ha hecho una inversión considerable en este nuevo programa, principalmente para ofrecer incentivos, herramientas y formación a sus socios, y ha ampliado la gestión de cuentas de canal en APAC, EMEA y América. El programa de socios ha sido desarrollado por Hugo Silva, director global de ventas de canal de AnyDesk, que se incorporó en julio de 2021.

"Este nuevo enfoque es una forma emocionante de mirar hacia el futuro", dijo Silva. "Como el mercado de acceso remoto y las demandas de los clientes están cambiando rápidamente, el nuevo programa se centra en asociaciones duraderas y justas entre AnyDesk y sus socios actuales y futuros. El negocio de canales y socios es un pilar estratégico de nuestro plan de crecimiento. Ahora entramos en la primera etapa de la transformación del negocio del canal tal y como lo conocemos".

Los socios podrán ampliar sus competencias técnicas e integrar AnyDesk en su cartera de productos, lo que les permitirá tener más oportunidades para conseguir nuevos negocios, aumentar la rentabilidad al ampliar su catálogo de servicios y acelerar el tiempo de comercialización de las soluciones de AnyDesk.

El programa ofrece dos niveles de participación: "Distribución" (nivel 1), así como "Explorador" y "Retador" (nivel 2). El estatus de socio se determina en función de los ingresos y el compromiso de los socios, con el objetivo de establecer una asociación comercial beneficiosa para ambas partes.

El nuevo portal de socios de AnyDesk, al que se puede acceder a través del sitio web de AnyDesk, proporciona un único punto de acceso a todo lo que un socio necesita para trabajar en el ciclo de venta, y ofrece funciones como el registro de empresas, la creación de planes de negocio conjuntos, materiales promocionales de marca conjunta, fondos de desarrollo de marketing, procesamiento automatizado de pedidos, localizador de socios, varios cursos de formación y mucho más.

Para Holger Friesz, vicepresidente comercial de AnyDesk, el programa de socios refleja uno de los pilares fundamentales de la propia filosofía de la empresa: la simplicidad como servicio. "Nuestro principio básico consiste en ofrecer un producto que sea lo más sencillo posible para nuestros clientes y es válido tanto para el usuario final, que puede navegar intuitivamente por la aplicación, como para nuestros clientes durante la instalación y la implementación", afirma. "El software como servicio implica satisfacer a nuestros clientes todos los días. Nuestra red de socios nos permitirá ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes en todo el mundo, aumentando el valor y el éxito del cliente".

Puede acceder a la página de socios aquí: https://anydesk.com/es/partners

Puede encontrar más información sobre el producto AnyDesk aquí

Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com)

Acerca de AnyDesk

AnyDesk es uno de los principales proveedors de software de escritorio remoto del mundo. Sus innovadoras soluciones de scaleups ya se han instalado más de 500 millones de veces. Solo en 2021, el número de descargas se duplicó, lo que convierte a AnyDesk en una de las 50 empresas de más rápido crecimiento en Europa. En más de 190 países, más de 100.000 clientes confían en AnyDesk, incluyendo empresas de renombre internacional como Bosch, McDonald's y Google. Más información en: Sitio web | Blog | Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram

Contacto de prensa

Rebekka Hees

Türlenstraße 2, 70191 Stuttgart

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE AnyDesk

SOURCE AnyDesk