A AppGallery está trabalhando com parceiros globais para fortalecer o ecossistema e enriquecer a vida de muitos

"Apesar dos crescentes desafios, a AppGallery e o ecossistema Huawei Mobile Services (HMS) continuaram apresentando progresso este ano, tudo graças aos nossos parceiros globais. Com este forte suporte e reconhecimento, continuaremos a investir no ecossistema à medida que construímos uma das três principais plataformas de distribuição de aplicativos do mundo. Estamos convictos de que, à medida que continuamos trabalhando mais perto dos nossos parceiros, podemos ajudá-los a crescer e alcançar seus objetivos comerciais, especialmente para aqueles nomes populares locais que estão procurando expandir para outros mercados globais", disse Wang Yanmin.

A AppGallery e o ecossistema HMS continuam prosperando em 2020

A AppGallery agora se dedica a atender às diversas necessidades de 490 milhões de usuários ativos mensais (Monthly Active Users, MAUs) em mais de 170 países/regiões. No primeiro semestre de 2020, os downloads de usuário do aplicativo atingiram a marca de 261 bilhões, ressaltando o crescimento da popularidade deste mercado de aplicativos entre os usuários.

Atualmente, 1,8 milhão de desenvolvedores globalmente se juntaram ao ecossistema Huawei Mobile Services e mais de 96.000 aplicativos foram integrados ao HMS Core em todo o mundo, oferecendo experiências ainda mais exclusivas aos usuários.

Atendendo às necessidades do usuário com uma diversidade de aplicativos locais

Uma prioridade fundamental da AppGallery é atender às mais diversas necessidades dos usuários em diferentes regiões e oferecer serviços de aplicativos relevantes e de alta qualidade. A "Estratégia Global + Local" da AppGallery é uma abordagem inovadora em aplicativos que oferece aos consumidores uma experiência aprimorada focada em aplicativos locais conhecidos.

Alguns aplicativos e serviços conhecidos globalmente serão sempre a opção preferida para consumidores de todo o mundo. Com o apoio de parceiros globais influentes, o ecossistema da Huawei continua crescendo, com parceiros como Bolt, Deezer, Foodpanda, TomTom Go Navigation, LINE, Qwant e Telegram, juntando-se à AppGallery para tornar a vida mais prática para os usuários.

Os desenvolvedores locais estão percebendo rapidamente os amplos benefícios de listar na AppGallery, uma vez que os consumidores preferem seus próprios aplicativos e serviços locais. NoOriente Médio Oriente e África, o aplicativo favorito de mensagens locais Imo e a conhecida plataforma de compras on-line estão disponíveis na AppGallery. Na Europa, o BBVA, uma das maiores instituições financeiras do mundo, e o Allegro, um popular aplicativo de compras on-line, foram integrados à plataforma AppGallery. NaAmérica Latina (LATAM), a AppGallery integrou o Bancolombia, um dos maiores bancos da LATAM, e o Linio, o principal mercado de comércio eletrônico. Na regiãoÁsia-Pacífico, o popular aplicativo de reserva de viagens Agoda e Lazada, um dos principais sites de comércio eletrônico estão listados na AppGallery.

Os d esenvolvedores estão no centro da inovação Huawei

Os parceiros estão se unindo à AppGallery para utilizar a tecnologia inovadora e o núcleo HMS da Huawei, permitindo aos setores tradicionais agilizar a transformação digital. O HMS Core totalmente aberto da Huawei ajuda a acelerar a inovação do aplicativo e elevar a experiência do usuário. Com esses recursos e serviços, os usuários poderão usufruir de uma experiência diferenciada dos aplicativos, trazendo assim mais oportunidades de negócio para incluir também desenvolvedores.

O Sberbank, o maior banco da Rússia com mais de 67 milhões de clientes ativos localmente, fez uma parceria com a AppGallery para lançar seu próprio método de pagamento sem contato de comunicação de campo próximo (Near field communication, NFC) com o suporte da HMS. Em 11 dias, mais de 21 milhões de usuários fizeram download do aplicativo com 3,2 milhões de instalações.

Separadamente, a Grabjobs, uma plataforma de recrutamento líder na Ásia, está integrada ao Caas Kit permitindo que o aplicativo realize recrutamento e entrevistas no aplicativo. Enquanto isso, o pagamento por reconhecimento facial 3D via PayBy suportado pelo Security kit aumenta a segurança dos pagamentos. O Sweet Selfie também conseguiu adicionar o modo "super night" e "anti-shake" em sua lista de recursos após a integração com kit de câmera.

O suporte completo da AppGallery permite o sucesso dos parceiros nos negócios

A AppGallery oferece suporte operacional de amplo espectro para desenvolvedores em todo o mundo e os ajuda a desbloquear novas oportunidades, como a operação entre regiões e a exposição global. Até o momento, vários parceiros de diferentes regiões se beneficiaram da AppGallery.

A Tom Tom, uma das maiores marcas de dispositivos de navegação do mundo, tem seus dois conhecidos aplicativos de navegação, TomTom Go Navigation e TomTom AmiGO listados na AppGallery. Por meio de esforços conjuntos de marketing com a Huawei, a TomTom AmiGO teve um crescimento de 22 vezes na taxa de download; o Bolt, um aplicativo de solicitação de transporte, teve um aumento de 136 vezes nos downloads na Europa e na África desde a semana um até a semana treze; o Kumu, um aplicativo de transmissão TV ao vivo das Filipinas, atuou com a AppGallery para lançar uma campanha do Dia das Mães. Nos primeiros 15 dias, houve um aumento de 220% nos usuários premium do Kumu e um aumento de mais de 40 vezes em sua receita.

A Huawei também dispõe de amplo suporte para ajudar os desenvolvedores a explorar oportunidades de negócios na China e em outros mercados globais, oferecendo serviços relevantes de consultoria, localização e integração, marketing e serviços de campanha. Um porta-voz da recém-parceira Emirates disse: "É um prazer colaborar com a Huawei para oferecer ao cliente a melhor experiência possível. As ferramentas envolventes que estão disponíveis na AppGallery podem nos ajudar a criar laços e experiências mais estreitas com maior número de clientes, especialmente na China, que é um mercado significativo para nós. A próxima fase da nossa colaboração será desenvolvida em breve e visa beneficiar os passageiros em todas as etapas de sua viagem, desde o planejamento até a chegada ao destino."

Desde o ano passado, a Huawei ajudou a entrada de mais 700 parceiros no mercado chinês.

A Huawei promete trabalhar mais de perto com os desenvolvedores e parceiros

Daqui em diante, a Huawei continua a expandir os serviços para desenvolvedores. A Huawei está construindo três laboratórios de cooperação de ecossistema global na Rússia, Polônia e Alemanha para atender aos desenvolvedores globais e oferecer serviços de habilitação, testes e certificação. Cinco centros globais de serviços para desenvolvedores também serão criados na Romênia, Malásia, Egito, México e Rússia, oferecendo serviços e plataformas locais para ajudar os desenvolvedores a crescer e inovar melhor.

A Huawei sempre recebeu e continuará acolhendo desenvolvedores globais para se unir ao ecossistema HMS. Acreditamos que, trabalhando em conjunto, podemos proporcionar aos consumidores globais uma experiência de aplicativo melhor e mais inteligente. Afinal, quando se unem, pequenas estrelas formam uma constelação mais brilhante.

Para obter mais informações, acesse o site Huawei Developer em https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou o Huawei Developer Forum em https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252010/Huawei.jpg

FONTE Huawei

Related Links

https://www.huawei.com



SOURCE Huawei