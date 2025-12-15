Le TM Forum publie un package de solutions pour réseaux autonomes à haute fiabilité pour les réseaux centraux, à l'origine d'un nouveau paradigme pour les réseaux autonomes

BANGKOK, 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Au cours de la masterclass Innovate Asia Autonomous Networks qui s'est tenue récemment, Michael Wang, expert en solutions de réseaux centraux chez Huawei, invité par le TM Forum (TMF), a assisté au lancement de l'ensemble de solutions pour réseaux autonomes avec gestion des pannes de réseau central. Axé sur des caractéristiques clés de haute stabilité, l'ensemble de solutions intègre les normes IG1500 du TM Forum pour fournir des modèles de réseaux autonomes réutilisables, marquant le début de la reproduction commerciale du package de solutions de réseau central à haute stabilité.

Core Network Fault Management AN Solution Package Case

Construire la pierre angulaire de la stabilité des réseaux centraux en sept dimensions

Le package de solutions aborde sept dimensions de l'assurance de la stabilité des réseaux centraux : architecture de déploiement à haute stabilité, reprise après sinistre du plan de contrôle, reprise après sinistre du plan utilisateur, reprise après sinistre de l'infrastructure, capacité de protection contre les fortes augmentations des avalanches de signaux, prévision des risques et reprise après dégradation du service. Basé sur la fonction d'analyse des données de gestion (MDAF) définie dans la norme 3GPP TS 28.104, le package de solutions fournit un cadre de réseau de résilience systématique et de bout en bout. S'appuyant sur la technologie du jumeau numérique, il permet une gestion en boucle fermée, de la prévision des risques à l'optimisation automatisée, ce qui améliore considérablement la capacité du réseau à résister à des scénarios extrêmes tels que les avalanches de signaux.

L'une des principales innovations réside dans l'évaluation du risque d'avalanche de signaux. Grâce à la modélisation du jumeau numérique, le package de solutions construit un environnement de réseau virtuel pour prévoir les risques et mettre en œuvre des défenses proactives. Avant qu'une avalanche de signaux ne se produise, il recueille des statistiques sur le trafic, des données sur la connexion des nœuds et des configurations de synchronisation des appareils, puis utilise un moteur de simulation pour générer des modèles d'impact. Ce processus permet une évaluation précise de la capacité du réseau et fournit des recommandations d'optimisation, aidant les opérateurs à éliminer les défauts potentiels à l'avance.

La normalisation accélère l'adoption par l'industrie

Ce package de solutions pour réseaux autonomes respecte strictement les normes IG1500 du TM Forum et s'intègre de manière transparente aux systèmes existants par le biais d'API normalisées. Dans son discours, Michael Wang a souligné que le package de solutions fournit un modèle de mise en œuvre technique normalisé et démontre sa faisabilité dans les scénarios d'assurance de la stabilité des réseaux centraux par le biais du projet Catalyst. Il a ensuite cité les pratiques d'optimisation d'un opérateur en matière de reprise après sinistre d'infrastructure. Les processus clés comprennent l'identification précise des utilisateurs VIP, la détermination rapide des chemins d'accès récupérables et la génération rapide de solutions de récupération. L'objectif est de réduire le délai de rétablissement du réseau pour les utilisateurs VIP de 30 minutes à 1 minute, tout en maintenant un délai de rétablissement de 30 minutes pour les utilisateurs ordinaires. En appliquant des politiques d'assurance de service différenciées, cette solution améliore l'expérience réseau des utilisateurs de grande valeur et atténue efficacement les pertes économiques causées par la perte d'utilisateurs VIP.

Avec la publication du package de solutions pour réseaux autonomes, l'assurance de la stabilité du réseau central est désormais officiellement intégrée dans les scénarios standard du TM Forum. Le paradigme reproductible et évolutif de Huawei pour la construction de réseaux à haute stabilité dote les opérateurs d'un outil puissant pour améliorer la résilience, tout en fournissant un soutien essentiel à la monétisation des évaluations de réseau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845400/image.jpg