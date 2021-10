A AppGallery se compromete a oferecer suporte completo, oportunidades de expansão e ferramentas inovadoras para os desenvolvedores de jogos

SHENZHEN, China, 25 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, na Huawei Developer Conference 2021 (HDC 2021), a Huawei reafirmou seu compromisso com os desenvolvedores de jogos para impulsionar a inovação e a expansão dos negócios, oferecendo novas tecnologias para criar experiências únicas de jogos.

Alexandre Salem, diretor global do Departamento de Parcerias Globais e Desenvolvimento Ecológico da Huawei, compartilhou as principais tendências de jogos para os desenvolvedores, bem como as oportunidades que a AppGallery pode oferecer para impulsionar seu sucesso.