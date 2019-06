A Arte da Natureza ganha vida em Paris no extravagante lançamento de HyperNature, um evento de Perrier-Jouët

A liberdade criativa e a observação não convencional da natureza estão no cerne da identidade da Maison Perrier-Jouët desde a sua fundação. Esta ligação duradoura entre a arte e a natureza manifesta-se atualmente através de Arte da Natureza: o universo tal como visto pela Casa, para reencantar o quotidiano através da presença da natureza vibrante e selvagem.

Entre os convidados do lançamento de HyperNature by Perrier-Jouët estavam uma série de Artesãos da Natureza da Casa, uma comunidade internacional de embaixadores, representando uma variedade de campos criativos, da arte e design, à moda e comida, que personificam os valores da Casa. Ontem à noite, os Artesãos da Natureza, a modelo Winnie Harlow, a designer britânica Bethan Laura Wood, o chef premiado com estrelas Michelin, Akrame Benallal, e o galerista francês de arte contemporânea, Emmanuel Perrotin, estiveram todos presentes, espalhando o espírito livre da Maison Perrier-Jouët. O evento terminou com um encantador concerto acústico da dupla indie francesa, Brigitte.

O extraordinário cenário do rooftop do Le Dernier Étage, em Paris, foi impregnado com a extravagância da Arte da Natureza da Maison Perrier-Jouët. O espaço foi transformado para a próxima semana, com a natureza reinventada a afirmar-se a cada momento e em cada impressionante visão panorâmica da cidade, amplificando a atmosfera enquanto o dia se transforma em noite.

Ao longo da semana, decorrerá um programa variado de workshops, instalações, música ao vivo e celebrações que reúnem arte, natureza, comida e champanhe como parte da HyperNature by Perrier-Jouët. Entre eles, o Mestre da Adega da Maison Perrier-Jouët, Hervé Deschamps, irá protagonizar degustações exclusivas para os cliente (re)descobrirem o estilo floral e complexo que definiu os champanhes da Maison Perrier-Jouët desde a sua fundação, em 1811. «HyperNature table by Akrame», uma reunião harmoniosa entre a gastrononia de Akrame Benallal e o vinho base de Perrier-Jouët, estará aberta para almoço e jantar durante a semana. A deslumbrante e interativa escultura em troncos em tamanho real de Bethan Laura Wood irá oferecer um extravagante ritual de degustação de novo champanhe, enquanto os aromas do vinho base Blanc de Blancs de Perrier-Jouët será revelado com uma experiência olfativa inovadora.

HyperNature by Perrier-Jouët é uma oportunidade única e multissensorial para descobrir mais de 200 anos do património da Maison Perrier-Jouët e um convite para entrar no universo da Arte da Natureza.

FONTE Maison Perrier Jouët

