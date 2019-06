Art of the Wild cobra vida en París con el extravagante lanzamiento de HyperNature, un evento de Perrier-Jouët

La libertad creativa y una visión poco convencional de la naturaleza son la esencia de la identidad de la Casa Perrier-Jouët desde su fundación. Este vínculo duradero con el arte y la naturaleza se expresa hoy a través de Art of the Wild: el universo visto por la Maison para "reencantar" lo cotidiano a través de una naturaleza vibrante y desenfrenada.

Entre los invitados a la presentación de HyperNature de Perrier-Jouët se encontraban varios de los "Artisans of the Wild" de la Maison, una comunidad internacional de embajadores que representan una diversidad de campos creativos, desde el arte y el diseño hasta la moda y la gastronomía, y que encarnan los valores de la Maison. Los Artisans of the Wild que anoche estuvieron presentes fueron la modelo Winnie Harlow, la diseñadora británica Bethan Laura Wood, el chef estrella Michelin Akrame Benallal, y el galerista francés de arte contemporáneo Emmanuel Perrotin, difundiendo el espíritu libre de la Maison Perrier-Jouët. La velada se completó con una encantadora recopilación acústica del dúo indie francés Brigitte.

El extraordinario entorno de Le Dernier Etage en París estaba inmerso en la extravagancia de Art of the Wild, de Maison Perrier-Jouët. El espacio ha sido transformado para la próxima semana, con una naturaleza reinventada que se afirma a cada paso y unas magníficas vistas panorámicas de la ciudad que amplían el ambiente a medida que va llegando el ocaso.

A lo largo de la semana, tendrá lugar en el marco de HyperNature de Perrier-Jouët un variado programa de talleres, instalaciones, música en directo y eventos que fusionan arte, naturaleza, gastronomía y champán. Entre ellos, el maestro bodeguero de la Maison Perrier-Jouët, Hervé Deschamps, llevará a cabo degustaciones exclusivas para que los invitados puedan (re)descubrir el estilo floral y complejo que define a los champagnes de la Maison Perrier-Jouët desde su fundación en 1811. "La mesa HyperNature de Akrame", un encuentro armonioso entre la gastronomía de Akrame Benallal y la cuvée de Perrier-Jouët, estará abierta para el almuerzo y la cena durante toda la semana. La deslumbrante e interactiva escultura de un árbol de tamaño natural de Bethan Laura Wood ofrecerá un caprichoso y novedoso ritual de degustación de champán, mientras que los aromas de la cuvée de Perrier-Jouët Blanc de Blancs se revelarán con una innovadora experiencia olfativa.

HyperNature de Perrier-Jouët es una oportunidad única y multisensorial para descubrir más de 200 años de herencia de la Maison Perrier-Jouët y una invitación a adentrarse en el arte del universo salvaje.

