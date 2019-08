A artista ganhadora do Grammy e de vários certificados multiplatina, Ariana Grande, lança sua nova fragrância THANK U, NEXT

A fragrância THANK U, NEXT incorpora o grande sucesso e canção-hino de Ariana Grande "thank u, next", a qual estreou no primeiro lugar na lista Billboard Hot 100 e na mesma ocasião, quebrou o recorde de vídeo musical mais assistido com 55 milhões de visualizações em menos de 24 horas no YouTube. "Thank u, next" se tornou a frase do ano, simbolizando seguir adiante e olhar em frente, assumindo o controle de forma positiva e auto-afirmativa, sempre com senso de humor. Após a empolgante vitória de Cloud como a Fragrância do Ano de 2019, Ariana entendeu a importância de construir uma forte plataforma para sua próxima marca e foi a visionária por trás da extensão da franquia "thank u, next" em fragrância. A marca THANK U, NEXT tem vivacidade sensual e uma sensibilidade que proporciona poder para seus fãs de todo o mundo.

"Para a campanha da fragrância THANK U, NEXT, Ariana Grande e a LUXE Brands formaram novamente uma parceria com Hannah Lux Davis para construírem com perfeição a mais nova criação de fragrância de Ariana Grande dentro do mundo de "thank u, next"", explicou Noreen Dodge, executiva-chefe de marketing da LUXE Brands. "A visão criativa de Ariana para a THANK U, NEXT comunica perfeitamente a combinação de sensualidade e doçura, enquanto inteligentemente conduz os detalhes da mais recente fragrância de Ariana de uma maneira nova e moderna que é tanto autêntica em relação a Ari e exclusiva em sua categoria".

Ariana Grande disse, "Queria criar uma fragrância cujo perfume se relacionasse com minha primeira fragrância Ari, mas que fosse mais própria para o verão, então revisitei as notas frutadas de pêra e framboesa da Ari e as mudei um pouco, adicionando coco. Fui inspirada para desenhar um frasco que representasse a mensagem da minha canção "thank u, next" – o surgimento do perfume a partir de um coração partido representa seguir em frente após uma fase difícil".

Criada por Jerome Epinette da Robertet, o perfumista e artesão responsável por Byredo e Atelier Cologne, Jerome foi inspirado a desenvolver um novo território olfativo com a fragrância THANK U, NEXT. Uma criação que perturba o espaço da família de perfumes gourmand através da sobreposição de florais maravilhosos e almíscar texturizado para uma assinatura mais transparente, mas mesmo assim mais envolvente da fragrância.

"Cada uma das fragrâncias de Ariana ultrapassa a anterior e a THANK U, NEXT não será exceção. O perfume, a embalagem e a campanha são uma perfeita representação da mensagem de Ariana que foi recebida globalmente", disse Tony Bajaj, executivo-chefe da LUXE Brands. "É impressionante como Ariana se conecta com seus fãs e compartilha sua incrível paixão através de tudo o que faz. Estamos honrados por formarmos novamente uma parceria com uma artista tão inovadora e contamos com sucesso contínuo com o lançamento da fragrância THANK U, NEXT".

"Aproveitando o apelo e o sucesso global de Ariana Grande, ampliamos estrategicamente o alcance internacional de sua franquia de fragrâncias. Nosso sucesso acontece em parceria com a LUXE Brands e com nossos principais parceiros varejistas Boots e Superdrug no Reino Unido e em exclusividade com a Douglas em mais de doze países", acrescentou Dilesh Mehta, executivo-chefe da Designer Parfums.

A fragrância THANK U, NEXT estará disponível on-line no site Ulta.com em 18 de agosto de 2019 e nas lojas Ulta Beauty em todo o país em 1 de setembro de 2019.

A FRAGRÂNCIA:

Notas de topo: pêra branca, framboesa selvagem

Notas de corpo: creme de coco, pétalas de rosa cor de rosa

Notas de fundo: açúcar de macaron, almíscar aveludado

O PRODUTO

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 ml US$ 62.00

Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 ml US$ 52.00

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 ml US$ 42.00

Todos os preços são preços de varejo sugeridos pelo fabricante em US$.

SOBRE ARIANA GRANDE

Com sua poderosa e incrível amplitude vocal, a ganhadora do Grammy Ariana Grande surgiu como uma das mais magnéticas e altamente bem-sucedidas intérpretes musicais da atualidade. Aos 25 anos de idade, ela lançou três álbuns com vendas de certificação platina e ultrapassou 35 bilhões de transmissões, além de colocar 14 sucessos na lista Top 10 da Billboard Hot 100. Ariana Grande se tornou recentemente a primeira artista solo da história a ter suas canções ocupando as três primeiras posições da lista Billboard Hot 100, o que não tinha acontecido desde que os Beatles o fizeram em 1964.

Todas essas três canções – "7 rings", "break up with your girlfriend, I'm bored" e "thank u, next" – aparecem no quinto álbum de Ariana Grande thank u, next, que se tornou seu quarto álbum a estrear no primeiro lugar na lista Top 200 Albums da Billboard. A impressionante primeira semana do álbum estabeleceu uma série de recordes na época, incluindo o de maior número de transmissões em uma semana para um álbum pop e maior número de transmissões em uma semana de todos os tempos para uma cantora. Ariana Grande quebrou o recorde do maior número de sucessos simultâneos na lista Top 40 da Billboard Hot 100 de uma cantora, classificando 11 canções (incluindo dois sucessos em primeiro lugar na lista por várias semanas "7 rings" e "thank u, next") na região.

Desde que fez sua estreia completa com Yours Truly em 2013 (apresentando o impressionante grande sucesso de platina tripla "The Way"), Ariana Grande trouxe sua marcante presença vocal para uma mistura de gêneros pop juntamente com R&B, soul e música eletrônica tanto com sutileza quanto com segurança. Em 2014 seu segundo esforço, My Everything, apresentou os sucessos vencedores de seis certificações de platina, "Problem" e "Bang Bang". Em 2016, Ariana Grande lançou o álbum aclamado pela crítica Dangerous Woman, que incluía os singles "Dangerous Woman", "Into You" e "Side to Side". Em 2018, o quarto álbum de Ariana Grande, Sweetener, estreou no primeiro lugar na lista Top 200 Albums, com os singles "God is a Woman", "breathin'" e o single principal "No Tears Left To Cry", e ganhou o Prêmio GRAMMY® de 2019 de "Melhor Álbum Pop Vocal". Ariana Grande, indicada seis vezes ao Prêmio GRAMMY® é a primeira artista na história da música a ter o principal single de seus cinco primeiros álbuns estreando na lista Top 10 da Billboard Hot 100. Graças em grande parte ao sucesso de "thank u, next", Ariana Grande ("Mulher do Ano" de 2018 da Billboard) foi a cantora mais transmitida no Spotfy em 2018.

Através dos anos, a atriz de longa data e ex-estrela da Broadway comprovou a extensão de seu talento participando de Scream Queens e Hairspray Live! e mostrou sua veia cômica apresentando Saturday Night Live. Com seus seguidores nas mídias sociais agora somando mais de 200 milhões, Ariana Grande também recebeu várias premiações nos eventos MTV Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards e American Music Awards, incluindo o altamente cobiçado prêmio de Artista do Ano.

SOBRE A LUXE BRANDS

A LUXE Brands, Inc. é uma empresa global e prestigiosa de produtos de beleza dedicada ao desenvolvimento de marcas de beleza de classe mundial que inspiram consumidores de todo o mundo. A inovadora abordagem da empresa de design, marketing e construção de marcas com caráter principalmente digital recebeu vários prêmios em todo o mundo. A LUXE Brands recebeu o prêmio Fragrância do Ano em 2019 em nome do perfume Cloud de Ariana Grande. Seu portfólio completo inclui Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice da Cosmopolitan e Jennifer Lopez.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/960710/Thank_U_Next_LUXE_Brands.jpg

FONTE LUXE Brands

