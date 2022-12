A Artmarket.com manteve sua promessa e confirma a implementação bem-sucedida de suas novas Homepages de Artistas Artprice, com estatísticas de aceitação já promissoras e uma excelente perspectiva para 2023, à medida que avançamos rumo ao Santo Graal da avaliação de obras de arte

PARIS, 17 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nossa nova versão de Homepages de 800.000 Artistas do século IV até à atualidade reforça os pontos de entrada primários e preferenciais para todas as bases de dados e serviços da Artprice, porque os artistas são, na verdade, o alicerce sobre o qual o mercado de arte se baseia desde sua origem.

A nova Homepage de Artistas Artprice: com Wassily Kandinsky

The new Artprice Artist Homepage: featuring Wassily Kandinsky

Com esta nova versão – a mais bem-sucedida desde a criação da Artprice – a Artprice by Artmarket recebeu um feedback entusiástico nos últimos dois meses de uma seleção de usuários-alvo nos doze principais países do mercado global de arte. Nosso teste beta foi acompanhado por uma recuperação metódica de feedback com base em especificações rigorosas projetadas pela equipe de consultores externos envolvidos na revisão completa da Artprice.com ao longo de 18 meses.

Em primeiro lugar, em uma pequena amostra de dados, a Artprice observou um aumento muito significativo nas visitas a seu site, bem como uma extensão do tempo médio de conexão (ACT), especialmente em suas bases de dados, todos excelentes sinais para o futuro da Artmarket. com.

De igual modo, de acordo com as estatísticas oficiais da Google de novembro de 2022, o Googlebots indicou que seus user-agents ao longo de um mês indexaram 28,8 milhões de páginas nas bases de dados Artprice by Artmarket, ou seja, 960.000 por dia.

Como resultado desta grande implementação e da abertura das bases de dados Artprice para rastreamento de Googlebots (processo de exploração), o número de Homepages de Artistas e suas obras (que são o coração da Artprice by Artmarket) rastreadas aumentou de 0,96 para 2,5 milhões por dia no modo de conteúdos do tipo evergreen (user-agent do Googlebot que permite a execução de javascript).

Como resultado direto de uma decisão comercial e legal bem ponderada de abrir seus diretórios gratuitos aos motores de indexação, este aumento representa, em termos de SEO, um grande impulso para nossa indexação online.

A consequência será, portanto, uma contribuição muito significativa para o volume de negócios em 2023, porque a Artprice by Artmarket.com, como líder mundial em informações sobre o Mercado de Arte, tem de longe o maior número de artistas e obras de arte em suas bases de dados, chegando a dezenas de milhões.

De acordo com Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com:

«Qualquer instalação de rede importante em nossos diferentes locais/países nunca é um dado adquirido e é sempre uma descarga de adrenalina para nossas diferentes equipes (eu incluído) quando mudamos para uma versão substancialmente nova da Artmarket.com. Tudo correu muito bem e esta nova versão já está 100% operacional.»

Veja a nova versão da Homepage de Artistas:

https://www.artprice.com/artist/15079/wassily-kandinsky

Por conseguinte, os clientes e membros Artprice encontrarão, nas Homepages de Artistas, vários séculos de conhecimento que foram organizados por 25 anos pelos historiadores e editores da Artprice by Artmarket. De uma forma perfeitamente intuitiva e natural, poderão agora mergulhar na excepcional e complexa história do Mercado da Arte, através de uma pedagogia humana e direta que é própria da identidade da Artprice. Isto lhes dará um nível de confiança, que muitas vezes falta no mundo dos GAFA.

Estas Homepages de Artistas permitirão aos usuários ter acesso a recomendações muito relevantes e personalizadas para continuarem em sua descoberta do Mercado da Arte e assim gerar assinaturas mais sofisticadas e, consequentemente, mais volume de negócios para a Artmarket.com.

Assim como anunciado anteriormente, esta alteração – implementada após uma extensa pesquisa de UI/UX – ocorre antes de um aumento significativo de preços no início de 2023 e visa aumentar as receitas da Artmarket.com.

Na sequência de um pedido de propostas com especificações exigentes e precisas no final de 2019, a Artprice by Artmarket selecionou uma equipe de consultores externos de altíssimo nível com referências de grandes contas com processos semelhantes aos da Artprice. Esta equipe desempenhou um papel essencial na auditoria e desenvolvimento desta grande reformulação da Artprice, usando uma sólida abordagem de UI/UX.

A qualidade e eficiência do trabalho realizado por nossos consultores levou a Artprice by Artmarket a ampliar a parceria até 2023, que marcará os 25 anos da Artprice.

Como resultado da abordagem UI/UX, os novos usuários do Artprice by Artmarket poderão explorar um vasto recurso educativo de forma rápida e intuitiva através de uma ergonomia inovadora projetada de acordo com as expectativas e necessidades dos usuários.

A experiência agora envolve «Tutoriais Artprice» que guia constantemente a navegação oferecendo informações sobre os pontos essenciais a serem descobertos. Estes tutoriais representam um sistema altamente sofisticado de indicações que permitem ao usuário ter a melhor navegação possível, tão rápido quanto possível.

Como resultado, os clientes e membros da Artprice by Artmarket mergulharão intuitivamente no coração das novidades do Art Market e se sentirão players privilegiados.

Usamos o design de Experiência do Usuário (UX) para aprimorar ao máximo a experiência dos clientes e membros da Artprice; para torná-la o mais agradável e intuitiva possível, seja no celular, tablet ou PC/Mac.

Graças ao UX Design, a navegação em nosso site é agora mais fluida e mais eficiente. O UX Design é particularmente sensível para eliminar a sensação de estar perdido, e isso envolveu uma análise cuidadosa dos aspectos irracionais e emotivos da navegação no universo Artprice.

Usamos o UI Design (design de Interface do Usuário) para aprimorar a interação dos usuários com as bases de dados e serviços da Artprice. A análise da UI esteve envolvida em todas as fases de desenvolvimento até à implementação final e continuará desempenhando um papel no monitoramento permanente da fase de operação pública.

Ao contrário da UX, a UI é mais focada no aspecto visual para atrair a atenção do usuários e incentivar os usuários Artprice a permanecerem nas várias bases de dados e serviços.

A abordagem UI facilitou a navegação em todas as ferramentas de apoio à decisão da Artprice. Seu principal objetivo é atrair novos potenciais clientes e clientes, entusiastas, colecionadores e profissionais do mercado da arte. Assim, a Artprice alterou sua política de P&D, colaborando de forma altamente seletiva com os melhores consultores da área para conquistar novos mercados.

Thierry Ehrmann:«Esta nova política de colaboração com consultores especializados e com novas perspectivas proporciona um ganho definitivo de tempo e competitividade para a Artprice que, até recentemente, gerenciava sempre internamente seus novos desenvolvimentos. Neste século digital, você tem de saber como se adaptar e mudar muito rapidamente. Evidentemente, a programação informática original da Artprice não está sujeita a qualquer terceirização.»

A nova implementação implica uma mudança completa em nosso modelo econômico, principalmente integrando totalmente os anunciantes pagantes em nossas bases de dados e serviços.

Estes são essencialmente as 6.500 casas de leilões em todo o mundo – filiais da Artprice há mais de duas décadas – e que agora gastam 98% de seus orçamentos de comunicação (para anunciar as próximas vendas) em publicidade na Internet.

Estas 6.500 casas de leilões parceiras históricas colaboraram ativamente nos últimos 18 meses na fase de desenvolvimento desta última versão da Artprice. Estão cientes que é de seu interesse colaborar com a Artprice, pois atrairá atenções com prestígio discreto e eficaz para suas vendas futuras. Por sua vez, isto gerará novas receitas recorrentes para a Artprice através de sua própria intranet – uma ferramenta de referência real para casas de leilões em todo o mundo há 25 anos, usada para avaliar, precificar e editar seus catálogos de vendas digitais e em papel.

Agora podem beneficiar com o fato de serem apresentados na Homepage de Artistas como anunciante pagante e com a ajuda dos critérios de pesquisa de 7,2 milhões de clientes e membros da Artprice, podem promover suas vendas futuras com uma segmentação extremamente relevante, em perfeita conformidade com as normas europeias e normas americanas sobre confidencialidade e proteção de dados pessoais.

Na verdade, uma «venda pública» depende, acima de tudo, de um corpus muito preciso de artistas cujas obras «em última instância» formam a base do catálogo da venda pública.

Em média, nos últimos 50 anos, as casas de leilões gastaram 34% de seus custos totais em anunciar vendas futuras em leilões públicos, independentemente do país ou do tamanho do negócio de leilões.

Como os leilões agora são anunciados quase exclusivamente na Internet, a pressão das casas de leilões afiliadas à Artprice em 2022 para promover suas futuras vendas mediante uma taxa adicional encontrou a melhor resposta com esta nova implementação bem-sucedida de nossas Homepages de Artistas.

Na verdade, as casas de leilões consideram perfeitamente lógico gastar seus orçamentos de publicidade de vendas futuras (no valor de 34% dos custos da venda) na Internet, em vez de em anúncios de jornais caros e não direcionados a computadores, já que a primeira visa especificamente os perfis de colecionadores que seguem artistas específicos.

Os vendedores de arte estão dispostos a investir 34% de seus orçamentos gerais em publicidade porque querem que as obras que colocam à venda tenham os melhores preços. Acima de tudo, querem evitar lotes não vendidos que possam prejudicar o valor das obras em vendas futuras.

No passado, a Artprice considerava a publicidade online (banners, etc.) incompatível com suas bases de dados, em termos de legibilidade e reputação. Por conseguinte, foi um grande desafio satisfazer a procura das Casas de Leilões, mantendo o DNA original da Artprice.

Nesta nova implementação bem-sucedida, para anunciar as futuras vendas, as 6.500 Casas de Leilões poderão se integrar e fundir em todo o processo industrial da Artprice by Artmarket, através das novas Homepages dos Artistas e dos alertas enviados aos 7,2 milhões de clientes da Artprice e membros (por SMS, RSS, mensagens instantâneas, e-mail, página Meus Artistas, etc.).

Agora é possível que a receita futura gerada pela promoção de vendas futuras pelas 6.500 casas de leilões (anunciantes afiliados da Artprice desde 1997) acabe gerando uma receita maior do que as assinaturas, que atualmente representam 90% da receita da Artprice. O plano da Artprice by Artmarket.com é claramente duplicar suas receitas respondendo a uma procura de longa data de suas casas de leilões parceiras.

Importa referir que a perspectiva econômica da Artprice se baseia maioritariamente na entrada de pedidos por parte das casas de leilões/leiloeiros, e não na saída em modo de prospecção, o que faz toda a diferença em termos de recursos humanos e custos financeiros.

Assim, o sucesso desta grande implementação contribuirá substancialmente para uma aceitação tranquila do aumento significativo dos preços das assinaturas e serviços no início de janeiro de 2023.

Com esta grande reformulação de nosso site e de nosso modelo econômico, a Artprice também visa reposicionar os artistas no centro do mercado de arte, introduzindo a produção de NFT de Arte, que são um dos alicerces da Web 3.0.

Esta tremenda reformulação da Artprice by Artmarket.com também destacará o arquivo exclusivo da Artprice de manuscritos e catálogos originais de leilões impressos (os maiores do mundo) que datam de 1700. Este arquivo, por sua vez, legitima sua normalização digital do Mercado de Arte e reforça sua posição como Líder Mundial em Informação do Mercado de Arte há 25 anos.

Desde 1997, a principal ambição da Artprice tem sido promover a transparência do mercado de arte, expandindo o conhecimento de um círculo de especialistas para a população em geral para facilitar seu desenvolvimento e crescimento. A nova apresentação da Artprice by Artmarket aumentará essa transparência através do acesso a dados verificados, verificáveis e, sobretudo, contextualizados.

No final de janeiro de 2023, quando a homepage renovada estiver online, os clientes e membros da Artprice poderão visitar virtualmente todas suas coleções de documentos, manuscritos e catálogos com anotações ultrasseguros. Esta seção está atualmente sendo produzida e filmada para mostrar as múltiplas competências da Artprice.

Em uma era totalmente digital, isto dá aos clientes e membros da Artprice uma camada única de confiança adicional. A Artprice é um Pure Internet Player desde 1997 (com sua empresa-mãe Serveur Groupe, que está na Internet desde 1987), cujo conhecimento e processos são baseados em um núcleo de centenas de milhares de manuscritos e catálogos de leilões originais que remontam a mais de 300 anos (e avaliado no balanço da Artmarket.com em 16 milhões de euros). Estes documentos representam toda a História do Mercado de Arte desde seu nascimento.

A posição da Artprice como líder mundial em informações sobre o mercado de arte também foi forjada pela aquisição de um grande número de editoras especializadas em arte e art-price, bem como inúmeros arquivos editoriais de prestígio na Europa e nos EUA durante seus primeiros dez anos de atividade (consulte nosso Documento de Registro Universal (URD) arquivado anualmente na AMF).

Nossas novas Homepages de Artistas destacam a riqueza e o alto valor agregado das bases de dados e serviços da Artmarket.com. O uso de IA (Inteligência Artificial) algorítmica permite que os 7,2 milhões de clientes e membros da Artprice by Artmarket tenham acesso a recomendações altamente relevantes e personalizadas, além de permitir que aprofundem seus conhecimentos sobre o mercado de arte. Por conseguinte, gerará assinaturas mais sofisticadas e, portanto, mais receitas.

Artprice by Artmarket em 2023: rumo ao Santo Graal da expertise do Mercado de Arte

Um dos objetivos da Artprice by Artmarket.com é lançar, em 2023, uma assinatura profissional premium acima de 1.800€. A Artprice, com sua coleção editorial única global que abrange mais de 300 anos de atividade no mercado de arte, pode usar o método de vendas repetidas para refazer a progressão de um trabalho único (e, portanto, homogêneo) ao longo de décadas, séculos, países e casas de leilões atuais ou passadas.

Em termos de valorização da arte, este serviço representa um Santo Graal absoluto e servirá de base para uma subscrição premium que só a Artprice by Artmarket é capaz de produzir, a partir de sua coleção editorial de mais de 300 anos que abrange mais de 300 anos de atividade no mercado de arte, combinado com sua capacidade de análise de Big Data e suas ferramentas econométricas exclusivas altamente sofisticadas.

Observe que com apenas um único pedido relevante na Artprice, um assinante pode justificar o preço de uma assinatura anual «premium», o que não é necessariamente o caso de todas as bases de dados profissionais.

Além disso, nossas novas Homepages de Artistas levam os clientes e membros da Artprice by Artmarket completamente para o mundo da Web 3.0 e – por extensão – para o domínio dos NFT de Arte, dando assim à Artmarket.com liderança considerável em seu negócio principal.

Com as criptomoedas, NFT de Arte, e o Metaverso, chegaram novos colecionadores e amantes de arte, muitas vezes consideravelmente mais jovens do que seus antecessores. Há agora mais de 450 milhões de potenciais compradores de NFT de Arte. Estes amantes de arte e colecionadores não têm intenção de abandonar seu universo criptográfico Web 3.0, que é indiscutivelmente o futuro da Internet.

Esta reformulação inclui, claro, a chegada dos NFT de Arte, cujo crescimento é exponencial e constitui uma mudança de paradigma para os artistas do mercado de arte que voltam a ser senhores de seu destino, como sucedeu durante o Renascimento.

Todos os market-makers do mercado de arte e, em particular, a maior parte de suas casas de leilões em todo o mundo, têm agora um departamento de NFT para vendas catalogadas e online durante todo o ano. Da mesma forma, todas as principais estruturas do setor dos museus/galerias de arte estão começando a publicar seus próprios NFT.

Com suas especificidades globalmente únicas, a Artprice deseja agora conquistar o mercado para a certificação de emissões primárias de NFT de Arte através de uma concorrência de mercado legítima e justa.

Em preparação para esta grande e bem-sucedida reformulação de nosso site e de nosso modelo, a Artprice e seus consultores tiveram a oportunidade de realizar uma série de entrevistas e testes de usuários (os chamados «testes de guerrilha UX/UI») com seus clientes históricos e novos clientes e membros. Esta oportunidade foi oferecida pelos confinamentos impostos pela pandemia da Covid, já que muitos de nossos clientes ficaram com mais tempo livre disponível do que o habitual.

Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com também destaca o aspecto eco-responsável das últimas implementações da Artprice:«Desde 2017, estamos desenvolvendo processos para otimizar o uso de nossos servidores adaptando a necessidade energética e reduzir o consumo de energia dos Centros de Dados da Arteprice de todo o mundo em 40% em 2022, e uma meta de 50% de redução em 2023. Isto foi conseguido usando o princípio de microrredes que permitem melhor exploração das unidades de produção (uma decisão de múltiplas tecnologias) e o uso de energias maioritariamente renováveis.

Através de seu compromisso com as microrredes, os Centros de Dados Artprice by Artmarket fazem parte de uma lógica ambiental responsável e compartilhada (sem risco para os requisitos de processamento da Artprice) que envolve a análise da evolução das energias renováveis nas novas ciências aplicadas e da pesquisa contínua de acordo com princípio da «formatividade» (conceito criado por Luigi Pareyson).

Dada a generosa geografia de nossa sede (Domaine de la Source, construída em 1630), estamos desenvolvendo, com parceiros, um sistema «climático» baseado na técnica de poços artesianos que captam água de camadas profundas do subsolo. Este sistema será protegido por patentes que serão apresentadas pela Artprice e o Groupe Serveur, e responderá de forma ecologicamente responsável à atual crise energética que é muito mais grave do que as duas crises petrolíferas de 1973 e 1979 e está apenas começando.

Como líder global, a Artprice considera que a responsabilidade ecológica é uma obrigação filosófica e moral. É coerente com o nosso posicionamento no mercado, a nossa cultura corporativa e os sentimentos dos nossos clientes e acionistas.

A oferta da Artprice by Artmarket continuará sendo altamente competitiva mesmo após o aumento de preços de janeiro de 2023, com maior margem para os aumentos adicionais dos preços no futuro.

Atualmente, as bases de dados da Artprice são, indubitavelmente, as mais abrangentes do mundo, com quase 800.000 artistas referenciados com suas biografias, resultados de leilões, índices, ferramentas de ajuda à tomada de decisões, assinaturas e monogramas e informações sobre vendas passadas e futuras. No total, isto contribui para várias dezenas de milhões de registros de dados interligados e de alto valor agregado, todos protegidos por vários direitos de propriedade intelectual.

A Artmarket.com é rentável há uma década, por isso o grosso da receita adicional se traduzirá em lucro líquido adicional porque, nos termos do regime fiscal francês, podemos gerar até 90 milhões de euros p/a sem incorrer em uma carga fiscal adicional.

Apesar do aumento considerável dos preços, a oferta da Artprice by Artmarket continua sendo de longe, a melhor colocada em comparação com a oferta em lenta evolução de nossa concorrência, que oferece assinaturas profissionais anuais de pesquisa limitada (p. ex., 150 consultas por 350€/ano, 450 consultas por 975€/ano e, caso o número de pesquisas fosse ultrapassado, 2,45 € por pesquisa). (Informação certificada pelo Oficial de Justiça em novembro de 2022).

No mundo das ofertas «ilimitadas», estas ofertas são simplesmente anacrônicas. Além disso, a oferta da concorrência se baseia nos dados referentes a apenas 330.000 artistas e de uma seleção de apenas 1.600 casas de leilões, enquanto que a Artprice by Artmarket abrange 800.000 artistas e 6.400 casas de leilões, com assinaturas ilimitadas de 265€ a 529€/ano, incluindo uma variedade de índices, ferramentas de apoio à tomada de decisões e assinaturas e monogramas únicos no mundo.

Resumindo, a oferta da Artprice continuará sendo altamente competitiva mesmo após o aumento das taxas e com uma margem adicional para aumentos adicionais dos preço no futuro.

Daqui para a frente, nossa posição inquestionável como Líder Mundial em Informações sobre o Mercado de Arte desde 1997 deverá permitir à Artprice gerar receitas adicionais através de aumentos anuais de preços, justificados conforme necessário, designadamente através do enriquecimento constante de suas várias bases de dados com, pelo menos, um milhão de registros de dados ultraqualificados adicionados todos os anos para seus clientes. Porque a Artprice oferece a seus clientes dados essenciais que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar.

O Mercado de Arte está tendo resultados incríveis, com recordes regulares em todos os períodos artísticos durante as vendas recentes em 2022 e, muito provavelmente, nas vendas futuras durante 2023.

Surpreendentemente – dado o contexto geopolítico e econômico – o mercado de arte global está tendo resultados incríveis, batendo recordes regulares dos leilões de obras de todos os períodos artísticos, independentemente do país, durante as últimas sessões de vendas. E não houve cancelamentos de vendas catalogadas de clássicos e/ou prestígio para 2022 ou 2023, que são os principais indicadores do Mercado de Arte.

As grandes casas de leilões e investidores sabem perfeitamente que a arte é um investimento seguro, como mostra o índice Artprice100©, que superou os índices tradicionais do mercado de ações. O atual período de instabilidade do mercado de ações canalizou novos fundos e investimentos para o mercado de arte.

A Artprice já havia destacado que durante as principais crises do passado (crash do Nasdaq em 2000, 11 de setembro de 2001, guerra do Afeganistão em 2001, guerra do Iraque em 2003, crise do crédito subprime e dos CDS em 2007, crise das taxas negativas em 2011, a crise da Covid de 2019, etc.) o mercado de arte foi menos afetado do que outros mercados e a economia.

A recente disseminação da coleção de Paul Allen pela Christie's prova este ponto com muita firmeza, virando uma nova página na história dos leilões. Foi a primeira coleção privada a gerar mais de um bilhão de dólares em leilão (1,62 bilhão de $), com cinco obras vendidas acima do limite de 100 milhões de dólares.

Este novo recorde segue o estabelecido pela concorrente da Christie's, a Sotheby's, quando arrecadou 922 milhões de dólares com a venda da Macklowe Collection entre o outono de 2021 e a primavera de 2022.

Graças à disseminação destas excepcionais coleções americanas, o ano de 2022 se tornou um ano marcante na história das vendas ao público.

À medida que nos aproximamos do final de 2022, é perfeitamente evidente que a guerra em território europeu e os temores de uma recessão não levaram a melhor sobre o Mercado de Arte.

Imagem: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/12/tablette-page-artiste_en.png]

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Não hesite em contatar nosso Departamento de Econometria para seus requisitossobre estatísticas e estudos personalizados: [email protected]

para seus requisitossobre estatísticas e estudos personalizados: Experimente nossos serviços (demo grátis): https://www.artprice.com/demo

(demo grátis): https://www.artprice.com/demo Assine nossos serviços: https://www.artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket:

A Artmarket.com está cotada na Eurolist da Euronext Paris, SRD long only e Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Conheça a Artmarket e seu departamento Artprice em vídeo: www.artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento Artprice foram fundados em 1997 por seu CEO, Thierry Ehrmann. A Artmarket e seu departamento Artprice são controlados pelo Groupe Serveur, criado em 1987.

Consulte a biografia certificada em Who's who ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é um player global no Mercado de Arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial na coleta, gerenciamento e exploração de informação histórica e atual de mercados de arte em bases de dados com mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, abrangendo mais de 800.000 artistas.

Artprice by Artmarket, líder mundial em informação sobre o mercado de arte, estabeleceu a ambição, através de seu Global Standardized Marketplace, de ser a principal plataforma de NFT de Belas-Artes do mundo.

Artprice Images® permite o acesso ilimitado ao maior banco de imagens do Mercado de Arte do mundo: 180 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte de 1.700 até ao presente, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento Artprice, acumula dados de forma permanente de 6.400 Casas de Leilões e produz informação essencial sobre o Mercado de Arte para a imprensa principal e agências noticiosas (7.200 publicações). Seus 7,2 milhões («login de membros»+redes sociais) de usuários têm acesso a anúncios publicados por outros membros, uma rede que hoje representa o principal Global Standardized Marketplace® para comprar e vender obras de arte a um preço fixo ou oferta (leilões regulamentados pelos parágrafos 2 e 3 d Artigo L 321.3 do Código Comercial francês).

A Artmarket, com seu departamento Artprice, recebeu o selo do estado «Empresa Inovadora» pelo Public Investment Bank (BPI) (pela segunda vez em novembro de 2018 por um novo período de 3 anos), que está apoiando a empresa em seu projeto para consolidar sua posição de player global no mercado da arte.

A Artprice divulga seu relatório do Mercado de Arte Ultracontemporânea de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Relatório semestral Artprice 2022: o mercado de arte volta ao forte crescimento no Ocidente:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

O Relatório Global do Mercado de Arte de 2020 da Artprice de Artmarket publicado em março de 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Relatório do Mercado de Arte Contemporânea 2020/21 da Artprice por Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Índice de comunicados de imprensa pulicados pela Artmarket com seu departamento Artprice:

serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseEN.htm

Siga todas as notícias sobre o Mercado de Arte em tempo real com a Artmarket e seu departamento Artprice no Facebook e no Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mais de 5,9 milhões de seguidores)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Conheça a alquimia e o universo da Artmarket e de seu departamento Artprice https://www.artprice.com/video com sede no famoso Museu de Arte Contemporânea Organe «The Abode of Chaos» (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mais de 4 milhões de seguidores)

https://vimeo.com/124643720

Entre em contato com a Artmarket.com e seu departamento Artprice - Contato: Thierry Ehrmann, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967770/Artprice_Artist_Homepage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

FONTE Artmarket.com

SOURCE Artmarket.com