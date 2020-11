A Ascend apresenta as poliamidas de cadeia longa HiDura™

"Os clientes escolheram a Ascend porque podem confiar no desempenho de nossos materiais em algumas de suas aplicações mais desafiadoras," disse Kaan Gunes, gerente de negócios da HiDura. "Desenvolvemos a HiDura para resistir em condições e usos extremos. Quer seja usada em um conector de painéis solares ou como cerdas de escovas, novos clientes podem contar que as HiDura LCPAs vão ter bom desempenho ao longo da vida da aplicação".

"Nossos clientes estão respondendo a amplas mudanças no mercado e a confiabilidade de seus produtos é o principal diferenciador," disse Isaac Khalil, vice-presidente sênior da área de poliamida da Ascend. "Apoiamos o plano de crescimento de nossos clientes com materiais de alto desempenho e a experiência no desenvolvimento da aplicação, processamento e técnica para obter o melhor desses materiais".

Informações sobre a HiDura, incluindo perfis de aplicação e fichas de dados técnicos, podem ser encontradas em https://www.ascendmaterials.com/hidura.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para os itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor, por meio da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e com escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integrado com oito fábricas globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 funcionários fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos usados para tornar os veículos mais seguros, a energia mais limpa, os dispositivos médicos melhores, os eletrodomésticos mais inteligentes e as roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

