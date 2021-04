A Ascend apresenta seu portfólio ampliado, produção local e recursos técnicos na Chinaplas

Com seu portfólio ampliado e presença de fabricação, a Ascend tem como objetivo atender plenamente aos crescentes segmentos de e-mobility, elétrica, eletrônicos e de consumo.

"Grande parte de nosso crescimento previsto de demanda será na China e na Ásia", disse Kevin Wu, vice-presidente sênior e diretor administrativo da Ascend na Ásia. "Nossa unidade em Suzhou nos permitirá responder com mais prontidão ao crescimento de nossos clientes, e o crescente centro de inovação no local nos permitirá inovar e testar rapidamente novos materiais para aplicações específicas do cliente."

A Ascend opera sob um plano de cinco anos, com o plano atual concentrado em transformar a empresa em um fornecedor mais global, diversificado e confiável para seus clientes.

"Nossos investimentos ao longo do ano passado nos aproximaram de nossos clientes na Ásia e na Europa, ampliaram nosso portfólio de produtos em PA66 e em poliamidas especializadas e expandiram nossos recursos técnicos para trabalhar mais estreitamente com os clientes", disse Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend.

A empresa está apresentando seu portfólio ampliado, incluindo uma nova linha de poliamidas retardadoras de chama Starflam® com certificação amarela UL, uma Vydyne® XHT de alta temperatura, um portfólio de HiDura LCPAs e roupas e máscaras feitas com Acteev, na Chinaplas 2021 em Shenzen, no estande 17L40 da SWECC, de 13 a 16 de abril.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um amanhã melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções totalmente integradas de materiais com nove unidades de produção globais nos Estados Unidos, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.600 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais em www.ascendmaterials.com.

Contato: Alison Jahn, +1 713-210-9809, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487933/Ascend_Chinaplas_booth.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

FONTE Ascend Performance Materials

Related Links

http://www.ascendmaterials.com



SOURCE Ascend Performance Materials