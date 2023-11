A Automation Anywhere anuncia um forte desempenho no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 com base no poder dos negócios gerados por IA, grandes clientes corporativos e impulso global

Alcançou a lucratividade um trimestre antes do planejado e espera um quarto sólido trimestre

SAN JOSE, Califórnia, 21 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Automation Anywhere, líder em automação inteligente que coloca a IA para trabalhar em todos os aspectos de uma organização, anunciou hoje que apresentou sólidos resultados no terceiro trimestre, impulsionados por novos produtos de automação aprimorados por IA generativa, grandes negócios com clientes corporativos e execução de vendas globais. Com seu desempenho sólido e impulso em todas as regiões globais, a empresa informou que o valor em dólares de grandes acordos aumentou em mais de 35 por cento ano a ano, ajudando a empresa a alcançar a lucratividade antes do planejado.

"Os resultados do terceiro trimestre superaram as metas em todas as nossas principais métricas, com o crescimento de grandes acordos como um sinal robusto de que os clientes estão adotando cada vez mais nossa plataforma para transformação de negócios", disse Mihir Shukla, CEO e cofundador da Automation Anywhere. "Nossas soluções e casos de uso impulsionados pela GenAI contribuíram com 30 por cento das reservas, confirmando que os clientes estão buscando a poderosa combinação de tecnologias de IA e automação para resolver seus desafios complexos. A combinação de um sólido desempenho de receitas e um controlo disciplinado de custos permitiu-nos reinvestir no crescimento. Construir uma empresa duradoura da 'Regra dos 40' é um dos nossos objetivos e os nossos resultados financeiros representam um sinal tangível de que estamos no caminho certo."

Principais destaques de negócios

· Grandes negócios acima de US$ 100.000 em valor anualizado contribuíram com mais de 50% das reservas no trimestre.

· O desempenho robusto do negócio Enterprise foi liderado por fortes reservas nas regiões da América do Norte, APJ, Índia e Oriente Médio.

· Mais de 50% dos clientes baixaram os pacotes de automação de IA generativa da empresa e podem desenvolver com segurança soluções de automação de próxima geração com modelos de IA de nível empresarial de líderes do setor, incluindo Anthropic, AWS, Google Vertex AI, Microsoft Azure OpenAI Service e OpenAI ChatGPT Enterprise.

· A grande base de clientes, a alta retenção de clientes e a liderança contínua de produtos levaram a um melhor fluxo de caixa e a um sólido balanço patrimonial.

"A melhoria da produtividade é uma das principais áreas de foco das organizações que adotam a GenAI e um dos principais impulsionadores dos investimentos rápidos e acelerados nessa tecnologia" de acordo com Maureen Fleming, vice-presidente de Pesquisa de IA e Automação da IDC. "A convergência de nuvem, automação e GenAI para fornecer recursos avançados voltados para a eficiência e a produtividade impulsionará o desempenho das organizações e o crescimento dos provedores desses serviços convergentes."

"Estamos em uma oportunidade única de reimaginar todos os aspectos das operações de negócios de uma empresa, em que todos os departamentos e funções se beneficiarão da automação e da IA generativa. Estamos vendo sinais claros de que as soluções de automação inteligente são uma das melhores maneiras de implementar a IA de forma segura e protegida nas organizações e obter rapidamente um ROI significativo", continuou Shukla.

Destaques do anúncio do terceiro trimestre

· A Automation Anywhere anunciou a maior expansão de sua plataforma de automação alimentada por IA generativa até o momento, apresentando uma nova camada de IA responsável no núcleo de sua plataforma. Essa camada fundamental inclui os primeiros e únicos modelos de automação de IA generativa personalizados desenvolvidos sobre os principais Modelos de linguagem grande e treinados com metadados anonimizados de milhões de automações. Esses modelos concedem às empresas a capacidade de desenvolver e executar automaticamente processos e fluxos de trabalho complexos, primeiro entendendo a solicitação de trabalho, convertendo a linguagem natural em etapas e criando dinamicamente novos fluxos de processos. Um grande número de processos e fluxos de trabalho empresariais pode ser automatizado, criando um novo sistema de trabalho que transforma fundamentalmente os modelos operacionais das organizações para ajudá-las a gerenciar melhor as condições e interrupções dos negócios.

· A Automation Success Platform também inclui novas ferramentas de IA de alta confiança e recursos de segurança e governança que são essenciais para implantar automações baseadas em IA em escala, com controles de acesso, privacidade de dados, monitoramento em tempo real para implantações seguras e flexíveis em toda a empresa.

· A empresa também anunciou quatro produtos de automação alimentados por IA generativa, incluindo o Autopilot, que permite o desenvolvimento rápido de automações de ponta a ponta usando IA generativa. Os novos produtos permitem que as organizações automatizem processos mais complexos e fluxos de trabalho de negócios de ponta a ponta e acelerem seus resultados e ROI.

· A Gartner nomeou a Automation Anywhere como líder pelo quinto ano consecutivo no Quadrante Mágico de Automação de 2023. A Automation Anywhere foi reconhecida como líder por sua visão completa e capacidade de execução.

Sobre a Automation Anywhere

A Automation Anywhere é líder em soluções de automação inteligente que colocam a IA para trabalhar em todos os aspectos de uma organização. A Automation Success Platform da empresa é alimentada por IA especializada, IA generativa e oferece descoberta de processos, RPA, orquestração de processos de ponta a ponta, processamento de documentos e análise, com uma abordagem que prioriza a segurança e a governança. A Automation Anywhere capacita organizações em todo o mundo a liberar ganhos de produtividade, impulsionar a inovação, melhorar o atendimento ao cliente e acelerar o crescimento dos negócios. A empresa é guiada por sua visão de alimentar o futuro do trabalho, liberando o potencial humano por meio da automação inteligente. Saiba mais em www.automationanywhere.com.

