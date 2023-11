Automation Anywhere annonce de solides performances pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, grâce à la puissance des accords sur l'IA générative, aux grandes entreprises clientes et à l'élan mondial

Rentabilité atteinte avec un trimestre d'avance sur les prévisions et perspectives d'un quatrième trimestre solide

SAN JOSE, Californie, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , le leader de l'automatisation intelligente qui met l'IA au service de tous les aspects d'une organisation, a annoncé aujourd'hui qu'il avait enregistré de solides résultats au troisième trimestre, propulsés par de nouveaux produits d'automatisation améliorés par l'IA générative, d'importants contrats avec des entreprises clientes et l'exécution des ventes à l'échelle mondiale. Grâce à ses excellentes performances et à son dynamisme dans toutes les régions du monde, la société a indiqué que la valeur en dollars des grands contrats a augmenté de plus de 35 % par rapport à l'année précédente, ce qui l'a aidée à atteindre son niveau de rentabilité plus tôt que prévu.

« Les résultats du troisième trimestre ont dépassé les objectifs fixés pour l'ensemble de nos indicateurs clés, avec une croissance des contrats importants, signal fort que les clients adoptent de plus en plus notre plateforme pour la transformation des entreprises », a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. « Nos solutions et cas d'utilisation alimentés par l'IA générative ont contribué à 30 pour cent des réservations, confirmant que les clients recherchent la puissante combinaison des technologies d'IA et d'automatisation pour relever leurs défis complexes. La combinaison d'une solide performance en termes de revenus et d'un contrôle rigoureux des coûts nous a permis de réinvestir dans la croissance. Construire une entreprise durable 'Rule of 40' est l'un de nos objectifs et nos résultats financiers indiquent que nous sommes sur la bonne voie. »

Faits marquants

Les gros contrats d'une valeur annualisée supérieure à 100 000 dollars ont contribué à plus de 50 % des réservations au cours du trimestre.

Les bonnes performances de l'entreprise sont dues à des réservations importantes en Amérique du Nord, dans la zone Asie-Pacifique, en Inde et au Moyen-Orient.

Plus de 50 % des clients ont téléchargé les packages d'automatisation d'IA générative de la société et peuvent développer en toute sécurité des solutions d'automatisation de nouvelle génération avec des modèles d'IA d'entreprise provenant de leaders du secteur, notamment Anthropic , AWS , Google Vertex AI, Microsoft Azure OpenAI Service et OpenAI ChatGPT Enterprise .

L'importance de la clientèle, le taux élevé de fidélisation des clients et le maintien d'une position de leader en matière de produits ont permis d'améliorer les flux de trésorerie et de renforcer le bilan.

« L'amélioration de la productivité est un domaine prioritaire pour les organisations qui adoptent l'IA générative et un moteur majeur des investissements rapides et accélérés dans cette technologie », a indiqué Maureen Fleming, vice-présidente de la recherche sur l'IA et l'automatisation chez IDC. « La convergence du cloud, de l'automatisation et de l'IA générative pour fournir des capacités avancées pour l'efficacité et la productivité stimulera les performances des entreprises et la croissance pour les fournisseurs de ces services convergents. »

« Nous avons la possibilité de réimaginer chaque aspect des opérations commerciales d'une entreprise, où tous les départements et fonctions bénéficieront de l'automatisation et de l'IA générative. Nous voyons clairement que les solutions d'automatisation intelligente sont l'un des meilleurs moyens de déployer l'IA en toute sécurité dans les organisations et d'obtenir rapidement un retour sur investissement significatif », a poursuivi M. Shukla.

Annonces du troisième trimestre

Automation Anywhere a annoncé la plus grande expansion de sa plateforme d'automatisation basée sur l'IA générative à ce jour, avec une nouvelle couche d'IA responsable au cœur de sa plateforme. Cette couche fondamentale comprend les premiers et seuls modèles d'automatisation d'IA génératives développés sur la base de grands modèles de langage et entraînés avec des métadonnées anonymisées provenant de millions d'automatisations. Ces modèles permettent aux entreprises de développer et d'exécuter automatiquement des processus et des flux de travail complexes, en commençant par comprendre la demande de travail, en convertissant le langage naturel en étapes et en créant dynamiquement de nouveaux flux de travail. Un grand nombre de processus et de flux de travail d'entreprise peuvent être automatisés, créant ainsi un nouveau système qui transforme fondamentalement les modèles opérationnels des organisations pour les aider à mieux gérer les conditions et les perturbations de l'activité.

La plateforme Automation Success Platform comprend également de nouveaux outils d'IA de confiance et des capacités de sécurité et de gouvernance qui sont essentielles pour déployer, à grande échelle, des automatisations basées sur l'IA avec des contrôles d'accès, la confidentialité des données et la surveillance en temps réel pour des déploiements sûrs et flexibles à l'échelle de l'entreprise.

L'entreprise a également annoncé quatre produits d'automatisation alimentés par l'IA générative, dont Autopilot, qui permet le développement rapide d'automatisations de bout en bout à l'aide de l'IA générative. Les nouveaux produits permettent aux organisations d'automatiser des processus plus complexes et des flux de travail de bout en bout, et d'accélérer leurs résultats et leur retour sur investissement.

Autopilot d'automatisations l'IA Gartner a nommé Automation Anywhere comme Leader pour la cinquième année consécutive dans le Magic Quadrant 2023 pour l'automatisation . Automation Anywhere a été reconnue comme leader pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.

Le troisième trimestre d'Automation Anywhere s'est terminé le 31 octobre 2023. En tant qu'entreprise privée, Automation Anywhere ne divulgue pas d'informations financières détaillées.

Automation Anywhere est le leader des solutions d'automatisation intelligentes qui mettent l'IA au service de tous les aspects d'une organisation. La plateforme Automation Success Platform de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analytique, avec une approche de sécurité et de gouvernance en priorité. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision d'alimenter l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation intelligente. Pour en savoir plus, consultez www.automationanywhere.com .

