A beleza de Giovanna Antonelli, Deborah Secco e Lexa

Junto à Rennova, artistas se prepararam para o carnaval, levando os cuidados com corpo e pele para além da festividade.

SÃO PAULO, 18 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Antes de cair na folia do Carnaval, Giovanna Antonelli, Deborah Secco e Lexa já conquistaram nota 10 no quesito dedicação. Além da alimentação saudável e da atividade física, elas fizeram tratamento estético com os produtos Rennova, empresa que é referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados para face e corpo. Aliás, Giovana e Deborah tornaram-se também as novas Embaixadoras da Marca Rennova no Brasil.

"Assim como a maioria das mulheres, quero estar 100% não só no Carnaval como também no resto ano. Cuidar bem de mim, do meu corpo é algo que me faz feliz", diz Deborah. "E todo esse cuidado ficou ainda melhor depois que escolhi a Rennova para fazer parte do meu dia a dia. Em pouco tempo, consegui resultados incríveis que valorizam a minha silhueta e autoestima. E o melhor é saber que os resultados ainda serão percebidos por muito tempo."

"Acho importante cuidar do corpo todos os dias. E esse cuidado me ajuda até nas decisões, proporcionando energia e foco. Cuido da alimentação, treino, me hidrato e não abro mão dos procedimentos que previnem os sinais do tempo. Fazer tratamentos com produtos Rennova e representar essa marca são sinônimos de bem-estar e autoestima", reconhece Giovanna.

"O Carnaval é um momento mágico, tudo o que acontece na avenida é resultado de meses de dedicação. Como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, faço a minha parte todos os dias, malhando, comendo alimentos saudáveis, fazendo tratamentos estéticos", conta Lexa. "Foi aí, nos procedimentos do corpo, que a Rennova trouxe benefícios acima do esperado, e um efeito lifting que é Mara! Fiquei impressionada com os resultados que irão durar por até 2 anos", comemora a cantora e apresentadora.

"Também estamos muito felizes com a parceria e os resultados conquistados por essas grandes artistas depois do tratamento. Assim como aconteceu com a Giovanna, Deborah e Lexa, queremos que a Rennova continue a fazer a diferença na vida de todos os nossos consumidores e clientes", comemora Leonardo Rezende, CEO da Rennova. "Esses efeitos positivos, atingidos em pouco tempo, são possíveis graças às pesquisas, à tecnologia e a ciência que respalda todo o nosso portifólio, fazendo com que apresentemos produtos inovadores com qualidade, segurança e durabilidade'" garante o executivo.

Tratamento Rennova Elleva X

Giovanna, Deborah, Lexa e mais seis rainhas de bateria conquistaram ótimos resultados, com Rennova Elleva X– bioestimulador de colágeno totalmente biocompatível e biodegradável. O produto age profundamente na pele, estimulando a produção de colágeno, ou seja, faz o próprio corpo produzir a proteína, perdida ao longo dos anos. Essa versão do produto Rennova Elleva, com indicação exclusiva para corpo, atua em regiões como abdômen, coxas, braços e glúteos, onde promove reposição de volume, diminuição da celulite e efeito lifting.

Rainhas Rennova Elleva X

Conheça as outras rainhas de bateria que fizeram tratamento com Rennova Elleva X:

Bianca Monteiro (Portela / RJ)

(Portela / RJ) Letícia Guimarães (Acadêmicos de Santa Cruz / RJ)

(Acadêmicos de / RJ) Giovana Angélica (Mocidade independente de Padre Miguel)

(Mocidade independente de Padre Miguel) Danny Hayrha (Bloco Cacique de Ramos / RJ)

(Bloco Cacique de Ramos / RJ) Savia David (Unidos de Vila Maria / SP)

(Unidos de Vila Maria / SP) Carla Prata (Acadêmicos do Tucuruvi / SP)

+Rennova

Fundada em 2008, a Rennova é uma empresa brasileira referência em produtos para tratamentos estéticos clínicos avançados para face e corpo. Seus produtos estão presentes em mais de 30 países – ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, e fios de PDO, entre outros itens. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países que são referência em inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

