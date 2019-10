A Bentley Systems apresenta o AssetWise Digital Twin Services e o OpenUtilities Digital Twin Services para a Performance de Ativos e Redes

O Novo Serviço Imersivo de Ativos Permite Visualização 4D e Visibilidade Analítica de Gêmeos Digitais "Permanentes"

SINGAPURA, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Conferência Year in Infrastructure 2019 -- A Bentley Systems, Incorporated, líder global no fornecimento de soluções abrangentes de software e serviços de gêmeos digitais em nuvem para a evolução de projeto, construção e operações de infraestrutura, apresentou hoje novos serviços de gêmeos digitais para a performance de ativos e redes. O AssetWise Digital Twin Services engloba representação digital, componentes digitais e cronologia digital, que fornecem visualização imersiva e análises avançadas, a fim de melhorar o suporte para a tomada de decisões e aprimorar a performance dos ativos de infraestrutura. O OpenUtilities Digital Twin Services utiliza gêmeos digitais para consolidar, validar e alinhar dados de GIS, modelagem 3D realista, performance, simulação e outras informações necessárias para o gerenciamento efetivo dos ativos, incluindo centrais de fornecimento de energia, subestações e redes inteiras.

Alan Kiraly, vice-presidente sênior de performance de ativos e rede da Bentley Systems, disse "A fim de realmente obtermos e trabalharmos os insights que afetam a performance e a confiabilidade dos ativos de infraestrutura e, também, das redes que os conectam, os gêmeos digitais devem fornecer dados físicos e de engenharia ao vivo e precisos ao longo do tempo, de maneira eficaz e em 4D. Por meio da acessibilidade dos serviços de web e nuvem, além de nossa plataforma de código aberto para visualização imersiva e visibilidade analítica, o AssetWise Digital Twin Services permitirá que todos os usuários do AssetWise, incluindo os novos, ampliem os benefícios de tornar-se digital de forma abrangente."

AssetWise Digital Twin Services

iTwin Immersive Asset Service

O iTwin Immersive Asset Service fornece visualização imersiva e visibilidade analítica em uma representação rica e interativa, proporcionada pelo uso de gêmeos digitais em 4D, a fim de dar suporte para a tomada de decisões, mantendo e aprimorando a performance dos ativos de infraestrutura. Os serviços em Web e nuvem permitem que os proprietários-operadores tornem as informações de engenharia de infraestrutura mais acessíveis e abrangentes.

AssetWise 4D Analytics

O AssetWise 4D Analytics utiliza análises avançadas e aprendizado automatizado para fornecer insights a respeito das condições e tendências atuais, além de usá-los para prever as performances futuras. As fontes de dados podem incluir qualquer informação acessível ao AssetWise, incluindo inspeções, histórico de trabalho e conjuntos de dados extremamente grandes, como os fornecidos por dispositivos IoT. Os resultados podem ser reconhecidos na representação dos gêmeos digitais por meio de recursos gráficos e painéis de controle.

AssetWise Linear Analytics

Tradicionalmente, a complexidade dos ativos lineares dificulta a visualização e o entendimento da imensa quantidade de dados associados a esses tipos de redes. O AssetWise Linear Analytics obtém dados de muitas fontes observadas e os alinha, de forma precisa, com a localização e o tempo em uma rede linear. Uma vez alinhados, usando uma biblioteca de regras de processamento de dados lineares com reconhecimento de rede, os usuários podem identificar tendências e anomalias em redes ferroviárias e rodoviárias. O AssetWise Linear Analytics inclui painéis de controle de visualização que fornecem aos usuários, acesso instantâneo a todos os dados de qualquer local da rede.

OpenUtilities Digital Twin Services (TE, TI, TO)

Os serviços de energia se deparam com a modernização de sua infraestrutura antiga, além de novos desafios para os recursos de energia distribuída na "grid edge". O OpenUtilities Digital Twin Services consolida, valida e alinha informações de TE (Tecnologias de Engenharia), TI e TO (Tecnologias peracionais), incluindo GIS de rede, modelagem 3D realista, performance, simulações e outros dados da empresa entre silos de fluxo de trabalho e de departamentos. O OpenUtilities Digital Twin Services permite que as empresas identifiquem problemas de qualidade dos dados, visualizem-nos em um mapa e os resolvam usando regras inteligentes e aprendizado automatizado. Análises e painéis de controle predefinidos e disponíveis para o usuário fornecem insights e visualizações dos gêmeos digitais do OpenUtilities.

Coempreendimentos digitais para Performance de Ativos e Redes

(Em parceria com a Siemens) A APM para Centrais de Fornecimento de Energia acelera a digitalização das centrais de fornecimento de energia e oferece análises inteligentes com uma variedade de ofertas inovadoras e soluções de serviços gerenciados, voltados para a Gestão da Performance de Ativos.

(Em parceria com a Siemens) Os Serviços Digitais para Brownfield T&D aumentam a resiliência das subestações existentes do OpenUtilities Digital Twin Services, englobando modelos de subestação, representação realista e dados de ativos, a fim de obter acesso a informações vitais para a redução do tempo de inatividade e simplificação da identificação e resolução de problemas, especialmente em casos de subestações remotas e difíceis de alcançar.

(Em parceria com a Siemens) Solução de Planejamento de DER e Avaliação de Projetos no OpenUtilities

O OpenUtilities Analysis, o OpenUtilities DER Optioneering e o OpenUtilities Design Optioneering incorporam o PSS®SINCAL da Siemens, uma solução para a análise de sistemas de energia que fornece um ambiente coeso e em constante atualização para modelagens e simulações. Essas soluções permitem que os proprietários-operadores modelem grades de energia descentralizada com mais eficiência, sem comprometer a segurança e a confiabilidade.

Sobre as ofertas de Performance de Ativos e Rede da Bentley

A Bentley Systems se compromete com as melhorias de BIM e GIS por meio de gêmeos digitais de engenharia de infraestrutura 4D para performance de ativos e rede. O software AssetWise e os serviços de nuvem gerenciam informações geocoordenadas para a modelagem da performance de ativos em todo o ciclo de vida de operação e manutenção dos ativos de infraestrutura e suas redes associadas, como transporte, água/esgoto, sistemas de energia e de comunicação. As soluções empresariais podem combinar o AssetWise ALIM, o AssetWise Asset Reliability, o AssetWise Enterprise Interoperability e o SUPERLOAD. Todos os proprietários de infraestruturas podem finalmente acessar dados de engenharia que antes não estavam disponíveis para gêmeos digitais de performance de ativos, continuamente habilitados pelo iTwin Services da Bentley, incluindo os serviço de nuvem do Immersive Asset, Linear Analytics, 4D Analytics e OpenUtilities Digital Twin.

Em 2019, um estudo de mercado a respeito da Confiabilidade de Ativos, realizado pela ARC Advisory Group, indicou a Bentley Systems como a líder do mercado de APM, e também como a número 1 em cada um dos seguintes T&D: Transporte, Petróleo e Gás, e Energia Elétrica. Também em 2019, um estudo de mercado a respeito das Ferramentas de Projeto de Engenharia para Plantas, Infraestrutura e BIM, realizado pela ARC, rendeu aos T&D de Energia Elétrica, Comunicações da Bentley, o primeiro lugar na classificação. Dos 500 principais proprietários da Bentley Infrastructure, 24 entre os 50 primeiros confiam no AssetWise.

Mais informações a respeito das ofertas de Performance de Ativos e Rede da Bentley:

www.bentley.com/AssetWise

www.bentley.com/openutilities

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems é a fornecedora líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e proprietários-operadores para projeto, construção e operações de infraestrutura, incluindo obras públicas, serviços, plantas industriais e cidades digitais. Os aplicativos de modelagem aberta baseados no MicroStation da Bentley e seus aplicativos de simulação aberta aceleram a integração de projetos; as ofertas do ProjectWise e do SYNCHRO aceleram o desenvolvimento do projeto; e as ofertas do AssetWise aceleram a performance de ativos e rede. Abrangendo a engenharia de infraestrutura, o iTwin Services da Bentley basicamente promove os BIM e GIS a gêmeos digitais 4D.

A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colaboradores, gera receitas anuais de US$ 700 milhões em 170 países, e já investiu mais de US$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e aquisições desde 2014. Desde sua fundação, em 1984, a empresa continua sendo majoritariamente propriedade dos cinco irmãos Bentley fundadores. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability, iTwin, MicroStation, OpenUtilities, ProjectWise, SUPERLOAD e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

FONTE Bentley Systems, Incorporated

