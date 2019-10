A Bentley Systems e a Topcon Positioning Systems Lançam sua Joint Venture, a Digital Construction Works, para Preencher a Lacuna no Avanço da Engenharia de Construção

A nova empresa global apresenta serviços de integração digital, evoluindo os inovadores fluxos de trabalho digitais dos construtores

SINGAPURA, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Conferência Year in Infrastructure, 21 de outubro de 2019 - A Bentley Systems, Incorporated, fornecedora global líder de software abrangente e serviços de gêmeos digitais em nuvem para aprimorar a concepção, a construção e as operações da infraestrutura, e a Topcon Positioning Systems, líder global em tecnologia de posicionamento para setores de levantamento e construção, anunciaram hoje a inauguração de sua empresa de joint venture – Digital Construction Works – com uma equipe global completa de especialistas em construção digital que recebeu contribuições da Bentley Systems e da Topcon respectivamente. A Digital Construction Works fornece serviços de automação digital, integração e "geminação" em torno de um portfólio de software e serviços em nuvem adequados à finalidade da Topcon, Bentley e outros fornecedores de software, a fim de concretizar o potencial inovador da engenharia para industrializar a construção.

A Bentley Systems e a Topcon uniram forças em 2016 para desenvolver uma integração aprimorada entre seus respectivos serviços em nuvem, MAGNET e ProjectWise, para que os fluxos de trabalho de engenharia e construção pudessem ser integrados a fim de melhorar a qualidade e o desempenho do projeto. Desde então, a Bentley e a Topcon têm introduzido, continuamente, inovações "4D" em levantamento, modelagem realista, programação e logística, apresentação de trabalho, controle de máquina e garantia progressiva para a construção. Em 2017, juntas, elas inauguraram as Academias de Constructioneering, inclusive nas instalações "sandbox" globais da Topcon, para que os profissionais de construção experimentassem as melhores práticas digitais em primeira mão. Durante 2018, as empresas assimilaram as aquisições SYNCHRO e ClearEdge3D da Bentley e da Topcon respectivamente em ofertas de engenharia de construção.

Agora, a Digital Construction Works tem a missão de incorporar seus especialistas às principais equipes de projeto dos construtores para avançar e otimizar os processos de engenharia de construção a fim de obter melhores resultados na construção do projeto. Por meio de seus serviços de integração digital, para conectar e automatizar os processos existentes dos construtores com a engenharia de construção, a Digital Construction Works pode aprimorar os projetos, além de ajudar a institucionalizar esses fluxos de trabalho digitais em todo o portfólio de projetos de um construtor.

Ao mesmo tempo, as experiências adquiridas pela Digital Construction Works ajudarão a orientar a Bentley Systems e a Topcon na priorização de seus investimentos em desenvolvimento de software de engenharia de construção. A Digital Construction Works é liderada pelo CEO, Ted Lamboo, anteriormente vice-presidente sênior de parcerias estratégicas da Bentley Systems, e pelo COO, Jason Hallett, ex-vice-presidente de construção digital e desenvolvimento de negócios da Topcon.

Greg Bentley, CEO da Bentley Systems, declara "Ao reconhecerem a oportunidade da engenharia de construção para, finalmente, industrializar o desenvolvimento do projeto de capital, a Bentley e a Topcon se comprometem, respectivamente, a concluir seus requisitos de software. De fato, os novos recursos de software possibilitam os gêmeos digitais de construção—representação digital convergente, componentes digitais e cronologia digital. O que resta, ao se tornar digital para a construção de infraestrutura, é que os funcionários e processos dos construtores tirem proveito da tecnologia. Agora, a Bentley e a Topcon comprometeram muitos de seus melhores recursos, e profissionais com experiência em construção e software para servir, lado a lado, em capacetes virtuais a fim de avançar, de forma inovadora, a integração digital necessária. A joint venture Digital Construction Works possui todos os compromissos de gestão e capital de ambas as empresas, multiplicando seus pontos fortes exclusivos para ajudar a concretizar o potencial da engenharia de construção para preencher a lacuna da infraestrutura mundial'."

Ray O'Connor, presidente e CEO da Topcon Positioning Systems, declara "O que a Topcon e a Bentley Systems iniciaram nos últimos anos foi feito com o espírito de mudar mentalidades e processos sobre como abordam a construção, e que a colaboração levou ao desenvolvimento dessa joint venture. A criação da Digital Construction Works se alinha perfeitamente ao nosso foco de ajudar o setor a ter sucesso ao atender às demandas de infraestrutura por meio de inovações tecnológicas. Por meio da nova organização, as empresas poderão integrar os recursos de hardware e software para adotar, de forma mais rápida e eficiente, novas tecnologias para melhorias de produtividade mais rápidas. Com serviços personalizados para atender às necessidades individuais de uma empresa, a adoção generalizada e as melhorias tecnológicas podem ser concretizadas com mais facilidade. Estamos empolgados em trilhar essa jornada com a Bentley Systems para o avanço do setor."

Digital Construction Works provides digital automation, integration, and "twinning" services to help organizations realize the breakthrough potential of constructioneering, for industrializing construction. Image courtesy of Digital Construction Works.

Sobre a Digital Construction Works

Fundada em 2019, a Digital Construction Works fornece serviços de automação digital, integração e "geminação" em torno de um portfólio de software e serviços em nuvem adequados à finalidade da Topcon, Bentley e outros fornecedores de software, a fim de concretizar o potencial inovador da engenharia para industrializar a construção. A Digital Construction Works é uma empresa de joint venture da Bentley Systems e do Topcon Positioning Group.

www.digitalconstructionworks.com

Sobre o Topcon Positioning Group

O Topcon Positioning Group, sempre um passo à frente em tecnologia e benefícios para os clientes, é um designer, fabricante e distribuidor líder no setor de soluções de medição de precisão e fluxo de trabalho nos mercados globais de construção, geoespaciais e agrícolas. A sede do Topcon Positioning Group fica em Livermore, Califórnia, EUA (topconpositioning.com, LinkedIn, Twitter, Facebook). Sua sede europeia fica em Capelle a/d IJssel, Países Baixos. A Topcon Corporation (topcon.com), fundada em 1932, está cotada na Bolsa de Valores de Tóquio (7732).

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems é a fornecedora líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores proprietários para projetos, construções e operações de infraestrutura, incluindo obras públicas e serviços públicos, plantas industriais, e cidades digitais. Os aplicativos de modelagem aberta com base no MicroStation da Bentley' e seus aplicativos de simulação abertos aceleram a integração do projeto; suas ofertas ProjectWise e SYNCHRO aceleram o desenvolvimento do projeto; e suas ofertas AssetWise aceleram a performance de ativos e de rede. Abrangendo a engenharia de infraestrutura, o iTwin Services da Bentley' está avançando, fundamentalmente, BIM e GIS dos gêmeos digitais 4D.

A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colaboradores, gera receitas anuais de US$ 700 milhões em 170 países, e investiu mais de US$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e aquisições desde 2014. Desde sua fundação, em 1984, a empresa continua sendo a parte majoritária da propriedade de seus cinco irmãos Bentley fundadores. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProjectWise e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

