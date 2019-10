A Bentley Systems Reforça as Ofertas de Cidades Digitais com Aquisições da Citilabs e da Orbit Geospatial Technologies

Avanço dos gêmeos digitais de mobilidade por meio de fluxos de trabalho de mapeamento móvel automatizados da Orbit GT (contexto digital) e simulações CUBE da Citilabs (componentes digitais) para cenários preditivos de transporte (cronologia digital)

SINGAPURA, 30 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Conferência Year in Infrastructure 2019 - A Bentley Systems, Incorporated, fornecedora global líder de software abrangente e serviços de gêmeos digitais em nuvem para aprimorar a concepção, a construção e as operações da infraestrutura, anunciou hoje as aquisições da simulação de mobilidade global (CUBE) e do fornecedor de software de análise (Streetlytics) Citilabs, além do fornecedor global de software de mapeamento 3D e móvel, Orbit Geospatial Technologies (Orbit GT). As tecnologias recém-adquiridas, bem como as ofertas existentes de integração de projetos e cidades digitais da Bentley, permitem gêmeos digitais de mobilidade com base em engenharia. Gêmeos digitais de mobilidade rodoviária convergem a representação digital das cidades (incluindo o levantamento 4D facilitado pela Orbit GT para mapeamento móvel montado em drones e veículos) e componentes digitais (incluindo os aplicativos de engenharia OpenRoads da Bentley) com simulações CUBE— para modelar e garantir a capacidade de produtividade do mundo real para ativos de estrada propostos e existentes. Os dados de tráfego da Streetlytics se tornarão cada vez mais disponíveis por meio dos serviços em nuvem da Bentley para calibrar e validar gêmeos digitais de mobilidade.

Robert Mankowski, vice-presidente de cidades digitais da Bentley Systems, afirma"A mobilidade é uma oportunidade prioritária para os gêmeos digitais da cidade porque, muitas vezes, os esforços de planejamento e simulação existentes são desconectados da realidade da engenharia de infraestrutura'. Assim como os líderes de software de projeto de estradas, estávamos' muito entusiasmados por sermos os primeiros a disponibilizar gêmeos digitais de mobilidade com base em engenharia. Com essas aquisições, agora, podemos reunir simulações de tráfego por meio do respeitado e versátil software CUBE—liderado pelo engenheiro de tráfego Michael Clarke que, agora, tornou-se líder de mercado—com fluxos de trabalho de mapeamento móvel automatizados para modelagem realista de estradas, conforme previsto e concretizado por Peter Bonne e sua família, na liderança da equipe por trás da Orbit GT. Isso servirá às comunidades e regiões na concepção, teste e otimização da resiliência de sua infraestrutura de mobilidade."

Sobre a Citilabs

O software de simulação CUBE da Citilabs fornece tecnologia líder mundial de transporte preditivo, ajudando engenheiros e planejadores a projetar e otimizar sistemas de mobilidade seguros, eficientes, eficazes e ambientalmente sustentáveis. O Streetlytics da Citilabs fornece dados de mobilidade e análises sobre a população dos EUA e do Canadá em movimento para planejadores, engenheiros e gerentes de ativos de infraestrutura para que tomem decisões baseadas em dados de tendências de transporte.

Michael Clarke, presidente e CEO da Citilabs, declara "Estamos animados em fazer parte da Bentley Systems. Nossos clientes e parceiros terão uma oportunidade fantástica de integrar totalmente o planejamento, o projeto e a operação de sistemas de transporte multimodais. Na Citilabs, nossa missão tem sido permitir que nossos clientes aproveitem dados com base em localização, modelos comportamentais e aprendizado automatizado por meio de nossos produtos, a fim de entender e prever movimentos em nossas cidades, regiões e nações. O anúncio de hoje reunirá, verdadeiramente, uma rica compreensão das viagens atuais e projetadas para melhorar o projeto e a operação dos sistemas de mobilidade de amanhã'.

Sobre as tecnologias geoespaciais da Orbit

As ofertas da Orbit GT ajudam os usuários a gerenciar, processar e compartilhar, de modo eficaz, grandes quantidades de imagens, nuvem de pontos e dados de mapeamento 3D (móvel, oblíquo, terrestre, UAS e interno) para uso com modelagem realista e gêmeos digitais. A tecnologia da Orbit GT contribui para as cidades digitais existentes, modelagem realista e ofertas de processamento de nuvem de pontos da Bentley, incluindo ContextCapture e Pointools.

Peter Bonne, CEO da Orbit GT, declara "O anúncio de hoje oferece à nossa equipe, parceiros e clientes uma oportunidade única de dar um grande salto ao atender às necessidades atuais de uso cada vez mais preciso, versátil, gerenciável e incorporado de gêmeos digitais. O avanço do paradigma de mapeamento 3D sempre esteve no centro das atividades da Orbit GT. Além das ofertas de cidades digitais da Bentley, ampliaremos o portfólio de soluções em conjunto e forneceremos possibilidades sem precedentes de colaboração entre plataformas. Estou animado para ajudar a construir esse futuro com grandes equipes da Bentley Systems. De fato, agora estamos avançando no mapeamento 3D para sustentar gêmeos digitais 4D!"

Sobre as ofertas de cidades digitais da Bentley Systems

A Bentley Systems compromete-se a avançar o BIM e o SIG por meio de gêmeos digitais de engenharia de infraestrutura 4D para cidades digitais. Engenheiros, profissionais geoespaciais e operadores proprietários de infraestrutura se beneficiam de aplicativos e serviços digitais de nuvem dupla que avançam na modelagem realista (ContextCapture e Orbit GT; planejamento, projeto e operações de sistemas de água, esgoto e águas pluviais, e resiliência a inundações (OpenFlows); planejamento e visualização urbana geoespacial pronta para engenharia (OpenCities Map e OpenCities Planner); gerenciamento de informações geotécnicas (OpenGround); e simulação e análise de mobilidade (LEGION e CUBE).

Em 2018 e 2019, a Microsoft nomeou a Bentley Systems como Partner of the Year na categoria CityNext. Em 2019, o estudo de mercado do ARC Advisory Group', intitulado Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM (Ferramentas de design de engenharia para plantas, infraestrutura e BIM) classificou a Bentley como a número 1 na distribuição de água e águas residuais.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems é a fornecedora líder global de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores proprietários para projetos, construções e operações de infraestrutura, incluindo obras públicas e serviços públicos, plantas industriais, e cidades digitais. Os aplicativos de modelagem aberta com base no MicroStation da Bentley' e seus aplicativos de simulação abertos aceleram a integração do projeto; suas ofertas ProjectWise e SYNCHRO aceleram o desenvolvimento do projeto; e suas ofertas AssetWise aceleram a performance de ativos e de rede. Abrangendo a engenharia de infraestrutura, o iTwin Services da Bentley' está avançando, fundamentalmente, BIM e GIS dos gêmeos digitais 4D.

A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colaboradores, gera receitas anuais de US$ 700 milhões em 170 países, e investiu mais de US$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e aquisições desde 2014. Desde sua fundação, em 1984, a empresa continua sendo a parte majoritária da propriedade de seus cinco irmãos Bentley fundadores. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, Citilabs, ContextCapture, CUBE, iTwin, iTwin Services, LEGION, MicroStation, OpenCities, OpenCities Map, OpenCities Planner, OpenFlows, OpenGround, OpenRoads, Orbit GT, Pointools, ProjectWise, Streetlytics e SYNCHRO são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Follow us on Twitter: @BentleySystems

Imagens relacionadas:

The City of Helsinki leveraged Bentley's reality modeling software to generate a 3D representation of Helsinki as part of its smart city initiative, improving internal services and processes. Image courtesy of City of Helsinki.

Águas do Porto, EM used Bentley technology to create a digital twin to manage water supply, wastewater and stormwater, beaches, and flooding with the goal of improving response and resilience. Image courtesy of Águas do Porto, EM.

FONTE Bentley Systems, Incorporated

Related Links

http://www.bentley.com



SOURCE Bentley Systems, Incorporated