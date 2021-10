A Bíblia Explicada: Todos os versículos do Apocalipse estão relacionados à realidade de nossos tempos

Apocalipse, o último livro da Bíblia, inclui profecias sobre o futuro do mundo cristão e a segunda vinda de Jesus. O objetivo por trás dos seminários, de acordo com o Presidente de Shincheonji, Man-hee Lee, é para que "aquele que ouviu e viu" o cumprimento do Apocalipse dê este testemunho às igrejas (Ap 22:16,18).

"O significado da profecia (de Apocalipse) e o que é cumprido na realidade de acordo com a profecia é o que estou tornando conhecido às igrejas, em todo o mundo, hoje", disse o presidente Lee.

A chave para entender o livro do Apocalipse é saber o significado da palavra revelação. É "abrir e mostrar (o que foi selado e invisível)", e há um tempo em que as profecias registradas no passado são cumpridas (reveladas) na realidade, disse o presidente Lee.

De acordo com o capítulo 1 do Apocalipse, o apóstolo João envia as cartas de Jesus a sete igrejas na Ásia. A identidade dessas sete igrejas é um dos mistérios do livro do Apocalipse (Ap 1:4, 20). O presidente Lee explica que o registro de enviar cartas às sete igrejas é uma profecia que se cumpriu na época da segunda vinda de Jesus. Esses mistérios não eram conhecidos quando o Apocalipse foi escrito. Eles são conhecidos apenas por "aquele que ouviu e viu todos os eventos do livro quando o registro da profecia se cumpriu na realidade".

Em dois dias, as visualizações no Youtube do seminário do Presidente Lee sobre o capítulo 1 do Apocalipse ultrapassaram 300.000 em todo o mundo, incluindo 5.000 visualizações de líderes cristãos.

Desde agosto, 25 igrejas africanas com 10.000 membros assinaram MOUs (memorandos de entendimento) com Shincheonji, Igreja de Jesus . Outras 18 igrejas assinarão MOUs para enfatizar a importância de compreender a era em que vivemos e o valor de melhorar a vida de fé.

Você pode encontrar mais informações no link: nctsedu.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670962/Chairperson_Lee.jpg

CONTATO: Gina Del Gigante, +16466287365, [email protected]

FONTE Shincheonji Church of Jesus

Related Links

https://www.scjamericas.org



SOURCE Shincheonji Church of Jesus