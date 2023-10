A BioLineRx firmou um acordo de licença exclusivo para a Motixafortide na Ásia, assessorada pela M.S.Q. Ventures

NOVA YORK, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- M.S.Q. Ventures ("A MSQ") tem o prazer de anunciar que seu cliente, BioLineRx Ltd. (" BioLineRx") (NASDAQ/TASE: BLRX), celebrou um acordo de licença exclusivo com a Guangzhou Gloria Biosciences Co., Ltd. (GloriaBio) e um investidor associado para o desenvolvimento do motixafortide em todas as indicações na Ásia.

O acordo de licença prevê um pagamento antecipado de $15 milhões e um investimento de capital de $14,6 milhões, até $50 milhões em possíveis marcos de desenvolvimento e regulamentação, até $200 milhões em possíveis marcos comerciais e royalties escalonados de dois dígitos sobre vendas.

"Devido à experiência e histórico da GloriaBio no desenvolvimento e comercialização de imunoterapias contra o câncer na China, acreditamos que a GloriaBio é bem adequada para desenvolver ainda mais o motixafortide na Ásia. A GloriaBio demonstrou um claro compromisso com os programas motixafortide na mobilização de células-tronco e câncer de pâncreas na Ásia, e esta transação nos oferece capital adicional para continuar nossos planos de lançamento nos EUA", disse Philip Serlin, CEO da BioLineRx Ltd. "Estamos muito entusiasmados com a conclusão rápida e bem-sucedida deste acordo monumental de licenciamento do mercado asiático. A equipe da MSQ mostrou agilidade notável e uma profunda compreensão dos benefícios mútuos para ambas as partes desde nossas discussões iniciais. A gestão disciplinada de negócios da MSQ garantiu um processo contínuo. A Echo, com sua liderança visionária, experiência e habilidades impressionantes de execução, desempenhou um papel fundamental para fazer essa colaboração acontecer".

"Temos o prazer de firmar esta parceria estratégica com a BioLineRx e estamos comprometidos com o desenvolvimento e a comercialização do motixafortide na Ásia, que acreditamos que trará valor adicional ao portfólio da GloriaBio por meio de sinergias claras com o zimberelimab", disse Jiman Zhu, fundador da GloriaBio. "Os grandes esforços da equipe MSQ causaram um enorme impacto no fechamento desta transação bem-sucedida em um curto período de tempo. A equipe da MSQ forneceu orientações valiosas para ambos os lados. Estamos impressionados com o amplo conhecimento da equipe MSQ sobre estruturas financeiras e desenvolvimento de medicamentos".

Echo Hindle-Yang, CEO da MSQ, refletindo sobre a transação, " Estamos entusiasmados com a colaboração internacional entre a BioLineRx, a empresa pioneira por trás da APHEXDA™ (motixafortide) aprovada pela FDA, e a GloriaBio, a equipe por trás do inibidor PD-1 YuTuo® (zimberelimab). Esta parceria mostra seu compromisso em promover o desenvolvimento global de medicamentos e beneficiar pacientes em escala global. A BioLineRx traz um pipeline inovador, aprovação bem-sucedida da FDA do APHEXDA™ para mobilização de células-tronco, habilidades de colaboração estratégica e uma equipe experiente para a mesa. Por outro lado, a GloriaBio, com sua experiência em imunoterapia contra câncer, recursos de desenvolvimento clínico e sólidos recursos de comercialização na Ásia, é um parceiro formidável. A dedicação de líderes como o Sr. Serlin Dr. Zhu e suas equipes estelares desempenharam um papel fundamental para alcançar rapidamente o sucesso deste acordo transformador. Como parte desta importante parceria, prevemos ansiosamente os desenvolvimentos positivos que temos pela frente, prometendo um futuro ainda mais brilhante para os pacientes globais".

Sobre a MSQ

M.S.Q. A Ventures é uma empresa de consultoria internacional baseada em Nova York que une os setores de saúde em todo o mundo, oferecendo nosso profundo conhecimento, nossa sólida rede e insights locais

FONTE MSQ Ventures

