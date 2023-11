BioLineRx a conclu un accord de licence exclusive concernant le motixafortide en Asie, sur les conseils de MSQ Ventures

NEW YORK, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- MSQ Ventures (« MSQ ») a le plaisir d'annoncer que son client, BioLineRx Ltd. (« BioLineRx ») (NASDAQ/TASE: BLRX), a conclu un accord de licence exclusive avec Guangzhou Gloria Biosciences Co., Ltd. (« GloriaBio ») et un investisseur associé pour le développement, en Asie, du motixafortide dans toutes les indications.

L'accord de licence prévoit un paiement initial de 15 millions de dollars et un investissement en capital de 14,6 millions de dollars, jusqu'à 50 millions de dollars en étapes potentielles de développement et de réglementation, jusqu'à 200 millions de dollars en étapes commerciales potentielles et des redevances à deux chiffres sur les ventes.

« Compte tenu de l'expertise et des antécédents de GloriaBio dans le développement et la commercialisation d'immunothérapies anticancéreuses en Chine, nous estimons que GloriaBio est adapté à la poursuite du développement du motixafortide en Asie. GloriaBio a démontré un engagement clair envers les programmes de motixafortide dans la mobilisation des cellules souches et le cancer du pancréas en Asie, et cette transaction nous fournit des capitaux supplémentaires pour poursuivre nos plans de lancement aux États-Unis », a déclaré Philip Serlin, directeur général de BioLineRx Ltd. Et d'ajouter : « Nous sommes très heureux de la conclusion rapide et réussie de cet accord de licence majeur sur le marché asiatique. L'équipe de MSQ a fait preuve d'une agilité remarquable et d'une compréhension profonde des avantages mutuels pour les deux parties dès nos premières discussions. La gestion rigoureuse des transactions de MSQ a assuré un processus transparent. Grâce à son leadership visionnaire, à son expertise et à ses capacités d'exécution impressionnantes, Echo Hindle-Yang a joué un rôle clé dans cette collaboration. »

« Nous sommes heureux de conclure ce partenariat stratégique avec BioLineRx et nous nous engageons à développer et commercialiser motixafortide en Asie, ce qui, selon nous, apportera une valeur ajoutée au portefeuille de GloriaBio grâce à des synergies claires avec zimberelimab », a déclaré Jiman Zhu, fondateur de GloriaBio. « Les efforts considérables de l'équipe de MSQ ont eu un impact énorme sur la conclusion de cette transaction réussie en si peu de temps. L'équipe du MSQ a fourni de précieux conseils aux deux parties. Nous sommes impressionnés par la connaissance approfondie de l'équipe de MSQ en matière de structures financières et de développement de médicaments. »

Echo Hindle-Yang, PDG de MSQ, a ainsi commenté la transaction : « Nous sommes ravis de la collaboration transfrontalière entre BioLineRx, l'entreprise pionnière derrière APHEXDA™ (motixafortide) approuvé par la FDA, et GloriaBio, l'équipe derrière YuTuo®, l'inhibiteur PD-1 (zimberelimab). Ce partenariat témoigne de leur engagement à faire progresser le développement mondial des médicaments et à bénéficier aux patients à l'échelle mondiale. BioLineRx apporte un pipeline innovant, l'approbation réussie par la FDA d'APHEXDA™ pour la mobilisation des cellules souches, des capacités de collaboration stratégique et une équipe expérimentée. D'autre part, GloriaBio, avec son expertise en immunothérapies anticancéreuses, ses capacités de développement clinique et ses solides capacités de commercialisation en Asie, est un partenaire extraordinaire. Le dévouement de dirigeants comme M. Serlin, Dr Zhu et leurs équipes exceptionnelles ont joué un rôle crucial dans la réussite rapide de cet accord transformateur. Dans le cadre de ce partenariat important, nous anticipons avec impatience les développements positifs à venir, promettant un avenir encore plus prometteur pour les patients du monde entier. »

À propos de MSQ

MSQ Ventures est une société de conseil transfrontalière basée à New York qui fait le pont entre les industries de la santé du monde entier en offrant des connaissances approfondies, un réseau solide et des connaissances locales.

