A Bitfinex apresenta iniciativa de transparência Unus Sed Leo

Lançamento de mecanismo de queima fará com que as receitas da iFinex sejam utilizadas para a recompra de tokens

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Bitfinex tem orgulho em anunciar o lançamento da iniciativa de transparência UNUS SED LEO, construída em torno de um mecanismo de reembolso de queima de tokens em tempo real.

O token UNUS SED LEO foi lançado em 22 de maio, após arrecadação bem-sucedida de US$ 1 bilhão, em um lançamento exclusivo de protocolo duplo onde o token foi distribuído tanto em EOS quanto em Ethereum.

A Bitfinex iniciou hoje o mecanismo de queima de tokens UNUS SED LEO conforme estabelecido no whitepaper oficial. Esse mecanismo de queima de tokens fará com que a iFinex e suas afiliadas recomprem UNUS SED LEO do mercado, com taxas do mercado e em tempo real, equivalente a um mínimo de 27% das receitas brutas consolidadas da iFinex (excluindo a Ethfinex), até que nenhum token esteja mais em circulação comercial. Os tokens UNUS SED LEO usados para pagar taxas de negociações na Bitfinex também podem ser queimados. Fundos líquidos recuperados da Crypto Capital e uma quantia igual a no mínimo 80% dos fundos líquidos recuperados do hack da Bitfinex, também serão usados para recomprar e queimar os tokens UNUS SED LEO restantes. O mecanismo de queima continuará até que 100% dos tokens tenham sido resgatados.

Para complementar o lançamento do mecanismo de queima, a Bitfinex também apresentou o 'Painel de Transparência LEO', o qual fornece visões em tempo real de todas as taxas coletadas da plataforma e queimas LEO subsequentes, conforme verificado na cadeia de blocos.

O Painel de Transparência UNUS SED LEO pode ser acessado no endereço leo.bitfinex.com.

Os tokens UNUS SED LEO foram distribuídos pela recém-formada subsidiária da iFinex, a Unus Sed Leo Limited, como parte de uma venda privada feita entre 7 e 13 de maio. O preço de compra foi de 1 USDt por 1 UNUS SED LEO, sem descontos disponíveis. A circulação e o fornecimento total do UNUS SED LEO é de 1.000.000.000.

Sobre a iFinex: a iFinex iniciou suas operações em 2012, operando inicialmente com a marca Bitfinex, tornando-se uma das mais antigas bolsas do setor de cadeia de blocos. Desde então, a iFinex, através de suas plataformas de negociação, tornou-se uma das empresas mais amplamente reconhecidas do setor de criptomoedas, com uma comunidade de empreendedores fervorosos, idealistas e tecnólogos que juntos contribuíram para uma das melhores histórias de crescimento do nosso setor.

