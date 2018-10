A BLU Products anuncia o lançamento oficial no Brasil de seu novo Smartphone, o BLU VIVO XI, com 3 GB de RAM, e tela de 5.9 polegadas.

https://loja.mercadolivre.com.br/blu

Entrada no Brasil

A BLU iniciou uma representação oficial no Brasil, firma também uma parceria com a loja NoteTec que irá revender, prestar assistência e suporte aos consumidores. Os aparelhos chegam com homologação Anatel, garantia de 1 ano para defeitos de fabricação com substituição do aparelho por um novo em caso de algum defeito nos circuitos internos, beneficiando o cliente com um serviço de pós-venda mais rápido e confiável, em vez do reparo tradicional. Visando atender ainda mais as expectativas de seus clientes, a BLU também irá oferecer garantia de 6 meses para telas quebradas dentro do período para a nova geração da linha BLU VIVO XI+ através do exclusivo BLU-CARE sem custos adicionais.

BLU-CARE

O BLU-CARE será o serviço que irá oferecer reparos de tela gratuitos nos Smartphones da série VIVO XI e VIVO XI+ da BLU, elevando o nível mais uma vez em termos de satisfação do cliente.

"Estamos constantemente procurando maneiras de fornecer valor agregado a nossos clientes. Em 2013, começamos a enviar nossos celulares com capas e películas sem custos adicionais, algo sem precedentes que foi muito bem recebido pelos consumidores. Com esta última iniciativa, estamos levando isso um passo adiante" disse a BLU.

Com a iniciativa, os clientes terão um conforto maior sabendo que se a caso quebrarem a tela de seus aparelhos, não quebrarão sua conta no banco".

Todos os reparos serão gerenciados nos centros de reparo e assistência autorizados da BLU-CARE no Brasil. Os consumidores terão que enviar o dispositivo quebrado para a loja on-line onde compraram, o aparelho será reparado e enviado imediatamente de volta ao consumidor.

Mais tela é o que você precisa!

À primeira vista, os usuários ficarão encantados com o design de tela inteira de ambos os smartphones, que possuem displays All-Screen com tecnologia in-cell elevando a experiência visual a um novo nível com gráficos impressionantes e cores realistas que parecem pular para fora da tela, tudo protegido com vidro de reforçado de última geração.

A tela ultrafina de 6,2 polegadas Full HD + (2246 x 1080) do VIVO XI + possui uma impressionante relação tela-a-corpo de 82%, proporcionando uma tela maior em seu telefone celular, mantendo um formato ergonomicamente compacto. Seu irmão menor, o VIVO XI, tem o mesmo design de tela sem bordas de 5,9 polegadas HD + (1520 x 720) com um impressionante aproveitamento de 77% em relação ao corpo do aparelho.

Processador - Desempenho Rápido, Tecnologia AI e Eficiência Energética:

Ambos os smartphones estão equipados com chipsets de 12nm que proporcionam uma incrível eficiência energética que leva a uma maior duração da bateria e são otimizados para os aplicativos mais exigentes da atualidade. Os smartphones podem rodar vários aplicativos simultaneamente, navegar rapidamente na Web ou simplesmente aproveitar a renderização suave de gráficos para praticamente qualquer jogo. Nada impede tanto o VIVO XI + quanto o VIVO XI.

O BLU VIVO XI + é equipado com o chipset MediaTek Helio P60 de 64 bits com processador Octa-core de 2.0GHz sendo eles quatro núcleos ARM Cortex-A73 e mais quatro núcleos ARM Cortex-A53 super eficientes no consumo de energia. Juntamente com 4GB de RAM e 64GB de memória interna, o Vivo XI + tem tudo o que você precisa na palma da sua mão. O VIVO XI é alimentado pelo processador Octa-core de 64 bits MediaTek Helio P22 de 64 bits com oito núcleos ARM Cortex-53 emparelhados com 3 GB de RAM e 32 GB de memória. Ambos os dispositivos possuem slots MicroSD de 128GB que garantem uma ampla quantidade de armazenamento!

Câmeras AI Avançadas - Qualidade de Imagem Extraordinária:

O BLU VIVO XI + e o VIVO XI possuem uma configuração de câmera dupla equipada com tecnologia AI para imagens inteligentes e aprimoradas, como Reconhecimento de cena inteligente e processamento de vídeo. O Sistema de Câmera Dupla inclui uma câmera principal de 16MP com abertura F / 2.0, sensor de 1/3 de polegada com lente 5P que opera junto de uma sub-câmera de 5MP para capturar a profundidade de campo que resulta no fundo ideal do modo retrato semelhante às câmeras DSLR. O foco rápido de alta velocidade também está presente no Autofoco de Detecção de Fase (PDAF) com Laser Focus para duas vezes a taxa de foco e precisão.

Viva o seu sonho de realidade aumentada e melhore as suas selfies com a impressionante tecnologia A.I incorporada na câmera frontal de 16 MP, com tecnologias avançadas, grande angular de 2,0 μm, abertura de F / 2.0 e sensor de 1/3 de polegada com lentes 5P. Usando uma tecnologia exclusiva de 4 células, você pode capturar 4 vezes mais a quantidade de luz, o que deixará as suas selfies impecáveis em ambientes de pouca luz.

Recursos adicionais da câmera incluem:

Modo retrato em tempo real

Recursos de Embelezamento de Rosto

Panorama Selfie para capturar belos cenários

Modo Selfie em grupo para garantir que você não perca ninguém

Gravação de Vídeo em Câmera Lenta

Modo Panorama

Software de Embelezamento de Rosto para Vídeo e Imagem

Percepção de profundidade ajustável

Carga Rápida + Tecnologia Sem Fio (VIVO XI +)

O BLU VIVO XI + e o VIVO XI vêm com respeitáveis 3.050mAh e 3.000mAh, super baterias com capacidade de carregamento rápido Ultra-Fast 5V / 2A que carregará seu telefone em 50% em apenas 30 minutos. Você também poderá maximizar a vida útil da bateria utilizando o Modo de Economia de Energia Extremo, que garantirá um longo tempo de uso mesmo quando estiver quase sem bateria. Exclusivo para a versão VIVO XI +, o carregamento sem fio embutido é compatível com qualquer base de carregamento Qi Wireless, para que você possa se livrar facilmente dos cabos!

Primeiro Android com True Depth IR 3D Desbloqueio Facial exclusivo para VIVO XI +

O BLU VIVO XI + é o primeiro telefone Android lançado na América do Norte com o desbloqueio Real 3D Face ID com um sensor A.I. de Reconhecimento de Rosto Infravermelho que suporta varredura ao vivo em 3D, Detecção de infravermelho e proteção Anti-Hack que fornece uma maneira rápida e segura para desbloquear seu dispositivo. Graças ao sensor IR, ele pode desbloquear em todos os tipos de ambientes até mesmo na escuridão total. O VIVO XI + não será desbloqueado com os olhos fechados, fotos, máscaras ou até esculturas de cera. Para maior segurança, há um sensor de impressão digital ultrarrápido na parte de trás.

Atualização do Android:

O BLU VIVO XI + e o VIVO XI serão lançados com o Android 8.1 Oreo, mas já estão com uma atualização para o Android 9.0 Pie em desenvolvimento, com um lançamento via OTA disponível até o final do primeiro trimestre de 2019. Fique ligado!

Outros recursos principais:

DTS Audio Sound Enhancement

Tela multitarefa

Gestos Inteligentes

Suporte à conexão OTG

Dual Sim

Saiba mais: https://bluproducts.com/devices/vivo-xi-plus/

Especificações completas do VIVO XI +:

Rede: (GSM / GPRS / EDGE) 850/900/1800/1900 MHz, (4G HSPA + 42 Mbps) 850/900/1700/1900/2100 MHz, (4G LTE Cat 7 até 300 Mbps) FDD 1/2/3/4 / 5/7/8/12/17/28/66

Tela: Curva de 6,2 polegadas Incell Full HD + 2246 x 1080, proporção de 19: 9, 402 ppi, Corning Gorilla Glass 3

Processador: MediaTek Helio P60, Octa-Core de 2.0GHz, 4 Cortex-A73 ARM de 2.0 GHz e 4 Cortex-A53 de até 2.0 GHz

SO: Android 8.1 Oreo (atualizável para Android 9.0 Pie)

Câmeras traseiras duplas: 16.0 megapixel, com flash LED, autofoco de detecção de fase, gravação de vídeo HD 1080p a 30fps + 5.0 megapixels

Câmeras Frontais: 16.0 megapixels, flash LED, gravação de vídeo HD 720p @ 30fps

Conectividade: Wi-Fi a / b / g / n, GPS, Bluetooth v4.1, Hotspot, USB-Type C

Segurança: Sensor de Impressão Digital Criptografado, Tecnologia AI, Desbloqueio de Face 3D

Memória: 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, slot MicroSD (até 128 GB)

Dimensões: 155 x 75,5 x 7,8 mm I 199g

Bateria: Li-Polímero Não Removível 3,050mAh

Carregador rápido 5V / 2A, carregamento sem fio Qi *

Dual SIM

Carregador sem fio vendido separadamente

Especificações completas do VIVO XI:

Rede: (GSM / GPRS / EDGE) 850/900/1800/1900 MHz, (4G HSPA + 42 Mbps) 850/900/1700/1900/2100 MHz, (4G LTE Cat 7 até 300 Mbps) FDD 1/2/3/4 / 5/7/8/12/17/28/66

Tela: Curva Incell HD de 5,9 polegadas + 1520 x 720, formato 19: 9, 285 ppi

Processador: MediaTek Helio P22, Octa-Core de 2,0 GHz, 8 ARM Cortex-A53 até 2,0 GHz

SO: Android 8.1 Oreo (atualizável para Android 9.0 Pie)

Câmeras traseiras duplas: 16.0 megapixel, com flash LED, autofoco de detecção de fase, gravação de vídeo HD 1080p a 30fps + 5.0 megapixels

Câmeras Frontais: 16.0 megapixels, flash LED, gravação de vídeo HD 720p @ 30fps

Conectividade: Wi-Fi a / b / g / n, GPS, Bluetooth v4.1, Hotspot, Micro-USB

Segurança: Sensor de impressão digital criptografado

Memória: 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna, slot MicroSD (até 128 GB)

Dimensões: 149 x 72,9 x 7,9 mm I 187g

Bateria: Li-Polímero Não Removível 3,000mAh

Carregador Rápido 5V / 2A

Dual SIM

