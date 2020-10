A BNP Paribas Cardif inova no setor de seguros com novas propostas de serviços para segurados da América Latina

- A nova proposta da seguradora foi baseada em ecossistemas de serviços que permitem oferecer um conjunto de soluções digitais para os clientes, relacionados ao seguro contratado, sem necessidade de que ocorra um sinistro.

- Para implementar a nova estratégia, a empresa está trabalhando com aliados estratégicos do mais alto nível em suas respectivas áreas.

- Coursera, a plataforma líder de aprendizagem on-line, estará disponível como parte de vários ecossistemas de serviços.

SANTIAGO, Chile, 21 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Consciente das mudanças que estão ocorrendo atualmente e preocupada em entregar valor aos clientes cada vez mais exigentes com os novos tempos, a BNP Paribas Cardif, unidade de seguros do Grupo BNP Paribas, colocou em prática uma nova maneira de fazer seguros.

Trata-se de uma proposta baseada em ecossistemas de serviços que permitem oferecer um conjunto de soluções digitais e independentes, relacionados ao produto contratado, sem necessidade de que ocorra um sinistro para utilizar o seguro, e que podem ser utilizados desde o primeiro momento da contratação.

De acordo com Francisco Valenzuela, CEO da BNP Paribas Cardif na região LATAM, "nosso objetivo é tornar os seguros mais acessíveis para as pessoas. O cliente final de hoje é mais exigente, requer mais valor, transparência, simplicidade e velocidade nas interações. Estamos criando uma oferta poderosa, utilizando dados e modelos analíticos e oferecendo produtos e serviços com o maior valor e a melhor experiência para os nossos clientes. Por meio de nosso novo modelo de ecossistemas, oferecemos valor desde o primeiro momento".

Dentro desta nova modalidade, foram definidos cinco ecossistemas de serviços, aos quais os clientes podem ter acesso de acordo com o seguro contratado:

Esta inovação é uma resposta à estratégia da BNP Paribas Cardif de oferecer soluções de proteção com valor agregado e adequadas a todos os clientes. A empresa pretende ampliar o leque de serviços por meio da incorporação de mais ecossistemas, abrangendo outras áreas e expandindo o benefício a um maior número de setores.

A aliança com a Coursera

Para implementar esta nova proposta, a empresa está trabalhando com aliados estratégicos do mais alto nível que permitirão potencializar os serviços entre os consumidores. A BNP Paribas Cardif firmou recentemente uma parceria exclusiva na América Latina com a Coursera, a plataforma líder de aprendizagem on-line que oferece mais de 4.000 cursos das melhores universidades e entidades do setor do mundo. Por meio desta parceria, usuários de vários ecossistemas terão acesso pela plataforma ao aprendizado on-line relevante para seu trabalho e para o mundo profissional. Após o êxito da parceria na Colômbia no ano passado, ela agora está sendo expandida para os 6 países nos quais a seguradora está presente: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

Ao comprar a apólice, os clientes terão acesso à Coursera por meio de uma plataforma exclusiva da BNP Paribas Cardif. Depois de inscritos, os clientes poderão aprender em seu próprio ritmo e obterão um certificado ao concluir o curso, sem custo adicional.

Com esta parceria, os clientes terão acesso a 1.500 cursos em 72 áreas de conhecimento vinculadas aos trabalhos do futuro. Os cursos se concentram no ensino de competências como big data, habilidades comerciais, desenvolvimento de aplicativos web, computação em nuvem, inteligência artificial, tecnologias emergentes, idiomas e muito mais.

"Esta parceria tem uma grande importância para nossos colaboradores e segurados, buscando promover seu desenvolvimento e crescimento. Seguramente trará a possibilidade de criar novos paradigmas e gerar novas referências de serviços, além da criação de valor no setor de serviços financeiros e de seguros. A educação é um dos pilares do desenvolvimento da sociedade, o que a transforma em uma das principais aspirações das pessoas, independentemente da sua atividade econômica. O acordo sem precedentes entre a BNP Paribas Cardif e a Coursera oferece a possibilidade de unir o melhor de dois mundos, criando uma solução única: proteger famílias e dar a elas a possibilidade de continuar crescendo, apesar da situação difícil que estamos vivendo no mundo", afirmou Jorge Hernández, CEO da BNP Paribas Cardif, na Colômbia.

"O acesso ao aprendizado on-line relevante para o trabalho é essencial para ajudar os trabalhadores afetados pela pandemia a encontrar novas oportunidades de emprego", comentou Jeff Maggioncalda, diretor executivo da Coursera. "Estamos entusiasmados em participar do modelo de ecossistema inovador da BNP Paribas Cardif para equipar seus clientes da América Latina com habilidades cruciais de negócios, TI e ciência de dados, necessárias para ingressar e crescer em trabalhos de alta demanda".

Sobre a BNP Paribas Cardif

[1]Líder mundial em parcerias de seguros e seguros de crédito, a BNP Paribas Cardif desempenha um papel fundamental na vida cotidiana de seus clientes, proporcionando a eles produtos e serviços para realizarem seus projetos e se protegerem dos imprevistos da vida. Um protagonista comprometido, a BNP Paribas Cardif deseja exercer um impacto positivo na sociedade e tornar os seguros mais acessíveis. Em um mundo profundamente modificado pelo surgimento de novos usos e estilos de vida, a empresa, filial do BNP Paribas, adota um modelo de negócios único baseado em parcerias. Também cria ofertas juntamente com cerca de 500 sócios-distribuidores em setores bastante variados (bancos e instituições financeiras, empresas do setor automobilístico, supermercados e hipermercados, empresas de telecomunicações, provedores de energia, etc.), além de consultorias de gestão patrimonial e corretoras que tratam da comercialização entre seus clientes. Presente em 33 países com um importante protagonismo em três regiões (Europa, Ásia e América Latina), a BNP Paribas Cardif se tornou uma especialista mundial em seguros para pessoas e uma empresa de destaque no financiamento da economia. Aproximadamente 8.000 colaboradores em todo o mundo contribuem para a realização de um volume de negócios que chegou a 29.800 milhões de euros em 2019. Leia as últimas notícias da BNP Paribas Cardif em https://twitter.com/bnpp_cardif.

Sobre a Coursera

A Coursera foi fundada por Daphne Koller e Andrew Ng com o objetivo de oferecer experiências de aprendizagem que transformem a vida para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Atualmente é uma plataforma de aprendizagem on-line líder na educação superior, acessada por 71 milhões de estudantes de todo o mundo para aprender as habilidades do futuro. Mais de 200 das melhores universidades e educadores do setor do mundo se associaram à Coursera para oferecer cursos, especializações, certificados e programas de graduação. Duas mil e oitocentas empresas confiam na plataforma empresarial Coursera for Business para transformar seus talentos. A Coursera for Government equipa os funcionários e cidadãos do governo com as habilidades necessárias para criar uma força de trabalho competitiva. A Coursera for Campus permite que qualquer universidade ofereça educação on-line de alta qualidade e relevante para o trabalho a estudantes, ex-alunos, professores e funcionários. A Coursera conta com o apoio de investidores líderes que incluem Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, Learn Capital e SEEK Group.

