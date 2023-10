A Boart Longyear lança um conjunto de cabeça de roller latch para superfícies e overshot atualizados

SALT LAKE CITY, 31 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A Boart Longyear, fornecedora líder mundial de equipamentos de exploração e ferramentas de desempenho, está anunciando o lançamento de um sistema atualizado de cabo de perfilagem roller latch para superfícies.

Estendendo a bem-sucedida família Roller Latch de ferramental de cabo de perfilagem, a Boart Longyear focada em segurança, confiabilidade e produtividade. Desde seu lançamento original, a tecnologia Roller Latch tem sido adotada pelos maiores prestadores de serviços de perfuração do setor. A versão mais recente do sistema melhora a usabilidade, a capacidade de manutenção e o desempenho geral.

A Boart Longyear introduziu várias melhorias no sistema. Esses novos recursos incluem um novo invólucro que reduz os tempos típicos de queda em 20% e, até 60% quando emparelhados com a haste de perfuração W-Wall. Além disso, a nova articulação giratória 360º permite o manuseio mais fácil, e um novo sistema de liberação elimina a equipe do jarro. As melhorias do sistema continuam com uma cabeça redesenhada, melhorando os tempos de recuperação central. Esta é uma solução de cabo de perfilagem de superfície que incorpora dezenas de refinamentos que eliminam pontas e levantam as garras completamente.

"Inventamos o perfurador de cabo de perfilagem, incluindo as lança e fechos desatualizados usados por nossos concorrentes", disse Chris Lambert, gerente Global de produtos da Boart Longyear. "Nossa tecnologia patenteada está em uso há uma década, e melhoramos continuamente o sistema com base no feedback do usuário final. Nossos engenheiros criaram um sistema de cabo de perfilagem que supera completamente cada barril central que lançamos nos últimos setenta anos".

A família de sistemas de cabo de perfilagem Roller Latch agora oferece soluções prontas para todas as perfurações subterrânea e de superfície. Para saber mais, acesse www.boartlongyear.com/rollerlatch ou entre em contato com seu representante de vendas.

Sobre a Boart Longyear

Fundada em 1890, a Boart Longyear é a principal fornecedora mundial de serviços de perfuração, tecnologia de conhecimento de rebordo e equipamentos de perfuração inovadores, seguros e orientados à produtividade. Com foco principal em atividades de mineração e exploração abrangendo uma ampla gama de commodities, incluindo cobre, ouro, níquel, zinco e urânio.

A divisão Global Drilling Services opera para uma base diversificada de clientes de mineração com métodos de perfuração, incluindo exploração de núcleo de diamante, circulação reversa, perfuração rotativa de grande diâmetro e serviços de perfuração sônica.

A divisão Global Products oferece pesquisa e desenvolvimento sofisticados e possui centenas de projetos patenteados para fabricar, comercializar e fazer manutenção em plataformas de perfuração confiáveis, produtos inovadores para colunas de perfuração, ferramentas de desempenho robustas, consumíveis de perfuração duráveis e peças de qualidade para clientes em todo o mundo.

A Boart Longyear está sediada em Salt Lake City, Utah, EUA, e listada na Australian Securities Exchange em Sydney, Austrália (ASX:BLY).

Contato: James Burris

Gerente de Marketing de produtos

Vendas e Marketing

+1 801-673-7589

[email protected]

FONTE Boart Longyear

SOURCE Boart Longyear