A campanha Nuts for a Healthier World, do INC, arrecada € 47.800 para combater a desnutrição infantil

Desde janeiro, foram arrecadados € 47.800 euros para a ONG internacional Save the Children, pela campanha "Nuts for a Healthier World". A campanha global do conselho do INC Nut and Dried Fruit superou a meta inicial de € 40.000. Com essa conquista, a Save the Children pode fornecer suprimento mensal de pacotes nutricionais a mais de 2.041 crianças gravemente desnutridas da Mauritânia, do Sudão do Sul e de Bangladesh.

No ano passado, o INC criou uma campanha em vídeo para aumentar a conscientização sobre o projeto e, no início de 2019, a Save the Children uniu forças e transformou todos os compartilhamentos de vídeo em auxílio físico. O INC também pediu aos membros que participassem do projeto, doando e fortalecendo ainda mais a campanha. O vídeo principal foi compartilhado mais de 43.000 vezes, com outros conteúdos, totalizando mais de 1,1 milhão de visualizações, enquanto a visibilidade da campanha em todas as mídias e plataformas atingiu mais de 43 milhões de pessoas.

Desde que a parceria com a Save the Children impulsionou a arrecadação de fundos, empresas como a Starline Global Trade Inc., a Bösch Boden Spies GMBH and Co. KG, a Noberasco SPA, a Tomra Sorting Solutions, a Campos Brothers Farms, a John B. Sanfilippo and Son, Inc., a MWT Foods, a QiaQia Food Co. Ltd., a Setton Pistachio da Terra Bella, Inc., a ShoEi Foods Corporation, a Samsons Traders e a CWS Ingredients tornaram-se as principais divulgadoras da causa.

Goretti Guasch, diretora executiva do INC, afirmou: "Estou muito feliz de ver a indústria de castanhas e frutas secas se unir novamente para apoiar uma causa tão importante". Já o diretor de cooperação internacional e ação humanitária da Save the Children, David del Campo, afirmou que "As castanhas têm muito a oferecer na maioria das situações de desnutrição, e esta campanha nos ajudou a garantir que mulheres grávidas e crianças tenham acesso a tratamentos precisos".

O INC agradece as seus membros, à comunidade INC e, acima de tudo, à Save the Children por se unirem à campanha.

