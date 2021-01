A Canada Nickel firma um memorando de entendimento com a Glencore Canada para o uso potencial do concentrador e complexo metalúrgico Kidd

TORONTO, 11 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" ou "The Company") (TSXV: CNC) (OTCQB: CNIKF) tem o prazer em anunciar que firmou um memorando de entendimento (Memorandum of Understanding, MOU) não vinculativo com a Glencore Canada Corporation ("Glencore") com a finalidade de analisar o uso potencial do concentrador e complexo metalúrgico Kidd ("Met Site") da Glencore, em Timmins, Ontário, para o tratamento e processamento do material extraído do projeto Crawford de sulfeto de níquel-cobalto ("Crawford"), 100% de propriedade da Canada Nickel. Crawford está situado a 40 km ao norte das operações da Glencore.

"A oportunidade de aproveitar a capacidade excedente e a infraestrutura existente no Kidd Met Site oferece o potencial para um início de operação mais rápido, simples e em menor escala de Crawford a um custo de capital muito menor, ao mesmo tempo em que a empresa continua a viabilizar e desenvolver o projeto em escala muito maior do que está sendo contemplado atualmente. Considerando o potencial para esta mudança significativa no escopo da colocação em operação do projeto, o lançamento da avaliação econômica preliminar (Preliminary Economic Assessment, PEA) será adiado até o final de março de 2021 para permitir que esta opção, caso bem-sucedida, seja incorporada", disse Mark Selby, Presidente e CEO da Canada Nickel.

A Canada Nickel concluiu uma avaliação inicial de alto nível e agora prosseguirá com um estudo detalhado sobre o potencial de atualização da capacidade excedente no concentrador Kidd e/ou utilizando a infraestrutura existente no Kidd Met Site para trituração e processamento posterior dos concentrados de níquel-cobalto e magnetita que deverão ser produzidos a partir de Crawford. Caso o estudo apresente um resultado positivo para ambas as partes, as partes continuarão as negociações de boa fé para um acordo vinculativo. O Memorando de Entendimento (MOU) é não-exclusivo.

Espera-se que este estudo detalhado seja concluído até o final de março de 2021. A Ausenco Engineering Canada Inc. ("Ausenco"), atualmente mantida como a principal consultora de estudos para a avaliação econômica preliminar de Crawford que está em curso, se comprometeu em prestar suporte à avaliação das instalações da Kidd Met Site.

Sobre a Kidd Operations

Localizada em Timmins, Ontário, a Glencore Canada Corporation opera a Kidd Operations que é constituída pela Kidd Metallurgical Site e a Kidd Mine.

O concentrador está localizado na propriedade da Kidd Metallurgical Site (Kidd Met Site). O Kidd Met Site está localizado a 27 km a leste de Timmins, Ontário, nos municípios de Hoyle e Matheson, dentro dos limites da cidade de Timmins. Construído em 1966 com inúmeras atualizações ao longo dos anos, o concentrador atualmente processa minério metálico para produzir concentrados de cobre e zinco. A instalação possui uma capacidade nominal de projeto de 12.500 toneladas por dia e está totalmente autorizada com licenças para captação e descarga de água e de armazenamento de rejeitos espessos. O local conta com serviço ferroviário de entrada e saída através da operadora Ontario Northland Railway.

Sobre a Canada Nickel Company

A Canada Nickel Company Inc. está avançando na próxima geração de projetos de sulfeto de níquel-cobalto para fornecer o níquel e o cobalto necessários para abastecer os mercados de veículos elétricos e de aço inoxidável em franco crescimento. A Canada Nickel Company solicitou em diversas jurisdições registrar como marcas comerciais os termos NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTM e está buscando o desenvolvimento de processos para viabilizar a produção de níquel, cobalto e produtos de ferro com emissões de carbono ao nível zero líquido. A Canada Nickel oferece aos investidores a potencialização do níquel e do cobalto em jurisdições de baixo risco político. Graças ao projeto Crawford de sulfeto de níquel-cobalto, seu principal projeto e de seu total controle, a Canada Nickel está atualmente ancorada no coração do prolífico campo de mineração de Timmins-Cochrane. Para mais informações, acesse www.canadanickel.com.

Declaração de advertência com relação às declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui determinadas informações que podem constituir "informações prospectivas" de acordo com a legislação canadense de valores mobiliários aplicável. As informações prospectivas incluem, mas não estão limitadas ao potencial do projeto Crawford de sulfeto de níquel-cobalto, o cronograma para a conclusão da transação proposta, planos estratégicos, incluindo os resultados futuros de exploração e desenvolvimento, e objetivos corporativos e técnicos. As informações prospectivas se baseiam necessariamente em uma série de suposições que, embora consideradas razoáveis, estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais e eventos futuros sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais informações prospectivas. Fatores que podem afetar o resultado compreendem, entre outros, os preços futuros e o fornecimento de metais, a demanda futura por metais, os resultados da perfuração, a impossibilidade de captar o capital necessário para incorrer nos gastos necessários para reter e desenvolver a propriedade, passivos ambientais (conhecidos e desconhecidos), incertezas gerais comerciais, econômicas, competitivas, políticas e sociais, resultados de programas de exploração, riscos da indústria de mineração, atrasos na obtenção de aprovações governamentais, falha na obtenção de aprovações regulatórias ou de acionistas, e o impacto das interrupções relacionadas à COVID-19 no que tange as operações comerciais da empresa, inclusive sobre seus funcionários, fornecedores, instalações e outras partes envolvidas. Não existe garantia de que tais informações demonstrem ser precisas, já que os resultados reais e eventos futuros poderiam diferir materialmente dos previstos em tais informações. Consequentemente, os leitores não deveriam depositar confiança excessiva nas informações prospectivas. Todas as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são divulgadas a partir da data do mesmo e se baseiam nas opiniões e estimativas da administração e nas informações disponíveis para a administração na data do mesmo. A Canada Nickel se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma, exceto se exigido por lei.

Contato: Mark Selby, Presidente e CEO, telefone: 647-256-1954, e-mail: [email protected]

