Canada Nickel firma un memorando de entendimiento con Glencore Canada para el uso potencial del concentrador Kidd y la planta metalúrgica

TORONTO, 11 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" o "LaCompañía") (TSXV: CNC) (OTCQB: CNIKF) se complace en anunciar que ha firmado un memorando de entendimiento no vinculante ("MOU") con Glencore Canada Corporation ("Glencore") para evaluar el uso potencial del concentrador Kidd y la planta metalúrgica de Glencore ("Met Site") en Timmins, Ontario, para el tratamiento y procesamiento de material minado del proyecto de sulfuro de níquel-cobalto en Crawford ("Crawford") propiedad al 100 % de Canada Nickel. Crawford se encuentra 40 km al norte de las instalaciones de Glencore.

"La oportunidad de utilizar el exceso de capacidad y la infraestructura existente en la planta de Kidd Met tiene el potencial de permitir una puesta en marcha más rápida, sencilla y a menor escala de Crawford a un costo de capital mucho más bajo, mientras la empresa continúa permitiendo y desarrollando el proyecto a mucha mayor escala que se está contemplando actualmente. Dado el potencial de este cambio significativo en el alcance de la puesta en marcha del proyecto, el lanzamiento de la evaluación económica preliminar (EEP) será retrasada hasta finales de marzo de 2021 para permitir que esta opción, si es exitosa, sea incorporada", afirmó Mark Selby, presidente y director ejecutivo de Canada Nickel.

Canada Nickel ha concluido una evaluación inicial de alto nivel y avanzará ahora con un estudio detallado sobre las posibilidades de mejorar la capacidad en exceso del concentrador Kidd y/o utilizar la infraestructura existente en la planta Kidd Met para la molienda y el procesamiento de los concentrados de níquel-cobalto y magnetita que se espera extraer de Crawford. Si el estudio genera un resultado positivo para ambas partes, las partes continuarán las negociaciones de buena fe para lograr un acuerdo vinculante. El memorando de entendimiento no es exclusivo.

Se espera que este estudio detallado se complete a finales de marzo de 2021. Ausenco Engineering Canada Inc. ("Ausenco"), que actualmente se mantiene como consultor principal en los estudios para la evaluación económica preliminar de Crawford en curso, se ha comprometido a apoyar la evaluación de las instalaciones de la planta de Kidd Met.

Acerca de Kidd Operations

Ubicada en Timmins, Ontario, Glencore Canada Corporation opera Kidd Operations, que comprende la Planta Metalúrgica Kidd y la Mina Kidd.

El concentrador está ubicado en la propiedad de la Planta Metalúrgica Kidd (Planta Kidd Met). La planta Kidd Met está ubicada 27 km al este de Timmins, Ontario, en los municipios de Hoyle y Matheson, dentro de los límites de la ciudad de Timmins. Construido en 1966 con numerosas mejoras a lo largo de los años, el concentrador actualmente procesa el mineral de metal para producir concentrados de cobre y zinc. La instalación tiene una capacidad nominal de diseño de 12.500 toneladas por día y está totalmente permitida con permisos de captación y descarga de agua y almacenamiento de residuos espesados. El sitio cuenta con un servicio ferroviario entrante y saliente a través del ferrocarril Northland de Ontario.

Acerca de Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanza en la próxima generación de proyectos de sulfuro de níquel-cobalto para suministra el níquel y el cobalto necesarios para alimentar los mercados de vehículos eléctricos de alto crecimiento y de acero inoxidable. Canada Nickel Company ha solicitado en múltiples jurisdicciones registrar como marcas los términos NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTM y está buscando el desarrollo de procesos para permitir la elaboración de productos de níquel, cobalto y hierro con cero emisiones netas de carbono. Canada Nickel apalanca a inversionistas de níquel y cobalto en jurisdicciones de bajo riesgo político. Debido a su proyecto emblemático de sulfuro de níquel-cobalto Crawford 100 % propio, Canada Nickel está en la actualidad arraigada en el corazón del prolífico campo minero Timmins-Cochrane. Para obtener más información, por favor visite www.canadanickel.com.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta información que puede constituir "información prospectiva" bajo la legislación de valores canadiense aplicable. La información prospectiva incluye, entre otros, el potencial del proyecto de sulfuro de níquel-cobalto de Crawford, los plazos para la finalización de la transacción propuesta, los planes estratégicos (incluidos los resultados de exploración y desarrollo futuros), y los objetivos corporativos y técnicos. La información prospectiva se basa necesariamente en una serie de supuestos que, si bien se consideran razonables, están sujetos a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y los acontecimientos futuros difieran sustancialmente de los expresados o implícitos por dicha información prospectiva. Los factores que podrían afectar los resultados incluyen, entre otros, los precios futuros y la oferta de metales, la demanda futura de metales, los resultados de la perforación, incapacidad de recaudar el dinero necesario para los gastos que se requieren para conservar y desarrollar la propiedad, responsabilidades ambientales (conocidas y desconocidas), incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales generales, resultados de los programas de exploración, riesgos de la industria minera, retrasos en la obtención de aprobaciones gubernamentales, no obtener aprobaciones reglamentarias o de los accionistas, y el impacto de las interrupciones relacionadas con la COVID-19 en relación con las operaciones comerciales de la empresa, incluido lo que respecta a sus empleados, proveedores, instalaciones y otros actores involucrados. No es posible tener certeza de que dicha información será precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir sustancialmente de los que se anticiparon en dicha información. Por consiguiente, los lectores no deberían depositar una confianza excesiva en la información prospectiva. Toda la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se proporciona según la fecha del presente y se basa en las opiniones y estimaciones de la dirección y la información de que esta dispone a la fecha del presente. Canada Nickel renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar la información prospectiva, bien sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, excepto cuando la ley así lo requiera.

Mark Selby, presidente y director ejecutivo, teléfono: 647-256-1954, correo electrónico: [email protected]

