A Casio lança os relógios série MT-G com Dual Core Guard Structure

TÓQUIO, 24 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje as mais recentes adições à sua linha G-SHOCK de relógios resistentes a choque. Os novos modelos MTG-B2000 são parte da série de relógios MT-G, conhecidos por uma construção que aproveita ao máximo as propriedades tanto do metal quanto da resina. O MTG-B2000 apresenta uma nova inovação — a estrutura Dual Core Guard — que acentua a beleza e o toque do metal ao mesmo tempo em que mantém uma caixa de tamanho médio.