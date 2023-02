A CASIO lançará o G-SHOCK Leve, oferecendo suporte para vários esportes

Equipado com algoritmos Polar™ para análise de treinamento

TÓQUIO, 28 de Fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de uma nova adição à linha esportiva G-SQUAD da família G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. O GBD-H2000 oferece suporte para vários esportes apresentando um peso mais leve, para garantir um ajuste ainda mais confortável. O novo relógio estará disponível em quatro modelos.

O GBD-H2000, resistente a impactos, está equipado com funcionalidade GPS e seis sensores para fornecer suporte para uma ampla gama de atividades esportivas, porém é ainda 38% mais leve que o modelo anterior, o GBD-H1000. A Casio alcançou o design mais leve criando uma caixa mais compacta com uma antena GPS integrada e com a parte traseira reforçada com fibra de carbono. O resultado é um ajuste ainda mais confortável no pulso. O novo relógio está equipado com a funcionalidade GPS e um sensor óptico para medir a frequência cardíaca, bem como uma bússola, sensor de altitude/pressão do ar, sensor térmico, acelerômetro e giroscópio. Essas tecnologias de ponta permitem a medição de distância, velocidade, ritmo e muito mais para suportar atividades de corrida e ciclismo até natação.

As funções de análise de treinamento estão inclusas junto com essas medições de atividade. Algoritmos desenvolvidos pela Polar Electro Oy (pioneira na indústria que passou quase 50 anos aperfeiçoando a arte da orientação personalizada em fitness, esporte e saúde) são usados para medir a carga sobre o coração e os pulmões, analisar as taxas de energia usadas separadamente por carboidratos, proteínas e gorduras além de realizar o rastreamento do sono. O emparelhamento do relógio com o aplicativo dedicado CASIO WATCHES permite que os usuários analisem os dados de treinamento do relógio de forma muito detalhada, acessando registros de atividades, conselhos sobre como melhorar o sono e muito mais. O carregamento assistido por energia solar também está incluso para melhorar a facilidade de uso, oferecendo exibição de tempo alimentada por carregamento solar * mesmo quando a bateria está fraca.

A caixa, bisel e pulseira, são feitos com plástico de biomassa, um material ecologicamente correto produzido com matérias-primas de mamona e milho.

*Polar™ é uma marca registrada da Polar Electro Oy.

Mais informações: https://www.casio.com/intl/news/2023/0228-gbd-h2000/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009368/GBD_H2000.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009369/GBD_H20001A_GBD_H2000_1A9_GBD_H2000_1B_GBD_H2000_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD

