A celebração do Ano Novo com o espetáculo "Light Up 2018" da Emaar no Centro de Dubai cativa o mundo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 1 de janeiro de 2018 /PRNewswire/ -- Os Emirados Árabes Unidos (EAU) cativaram o mundo na celebração do Ano Novo com um deslumbrante espetáculo para festejar a chegada de 2018. O "Light Up 2018" ("Iluminação de 2018") da Emaar no Centro de Dubai atraiu mais de um milhão de visitantes de todo o mundo e atingiu mais de 2,5 bilhões de pessoas através da transmissão ao vivo pela TV e transmissões contínuas pela mídia social.

Os Emirados Árabes Unidos festejam o Novo ano com o espetáculo “Light Up 2018” da Emaar no Centro de Dubai, que também celebrou o “Ano de Zayed” sendo marcado pela nação (PRNewsfoto/Emaar Properties) O espetáculo “Light Up 2018” da Emaar foi registrado nos RECORDES MUNDIAIS DO GUINNESS com o título de “maior espetáculo de luz e som em um único prédio”, realizado no Burj Khalifa (PRNewsfoto/Emaar Properties)

O "Light Up 2018" da Emaar também foi registrado nos RECORDES MUNDIAIS DO GUINNESS como o "maior espetáculo de luz e som em um único prédio", realizado no Burj Khalifa, se estendendo por uma área de superfície de 109.252 metros quadrados – mais do que o dobro do recorde anterior.

O chairman da Emaar Properties, Mohamed Alabbar, disse: "Os Emirados Árabes Unidos e sua liderança inspiram o mundo com realizações extraordinárias, ao mesmo tempo que criam oportunidades para as pessoas e as empresas prosperarem. O espetáculo 'Light Up 2018' é o nosso tributo à nação, celebrando suas realizações e colocando os EAU no mapa mundial como um centro onde mentes inspiradoras se encontram e se conectam".

O espetáculo "Light Up 2018" exigiu a instalação de luzes, feixes de luz e acessórios com um peso de mais de 118,44 toneladas e 28,7 km de cabos. O espetáculo transformou o Centro de Dubai em um dos lugares mais brilhantes do mundo, medindo 76,3 milhões de lúmens de luminosidade. Lasers cuidadosamente coreografados, certificados como totalmente seguros para os olhos humanos, e lâmpadas de LED eficientes energeticamente foram ajustados com o uso de 25,3 km de cordas e sustentados por 20 toneladas de equipamento montado em aço especial personalizado.

Mais de 40 lasers especiais ao ar livre, 230 holofotes de xenônio de alta tensão e 280 luzes se movimentando em feixes ao ar livre foram utilizados, sustentados pelas mais altas instalações de holofotes e laser do mundo, a 828 metros de altura -- a mesma altura do Burj Khalifa. Mais de 300 profissionais trabalharam no local, incluindo 100 especialistas em acesso por cordas. Coletivamente, eles viajaram mais de um milhão de quilômetros para trabalhar no projeto.

Feixes de laser poderosos e o novo painel de LED do Burj Khalifa de 1,1 milhão de pixels surgiram com motivos e padrões inspiradores em uma miríade de matizes. O espetáculo de laser, luzes e fontes homenageou os EAU e Dubai e fez representações abstratas dos elementos da natureza. Um destaque foi a saudação visual ao pai fundador dos EAU, o finado Xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, para coincidir com a comemoração pela nação de 2018 como o "Ano de Zayed". O espetáculo também teve o voo livre de um falcão e uma apresentação do vindouro ícone da Emaar, o Dubai Creek Tower em Dubai Creek Harbour.

