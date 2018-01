'Light Up 2018', la célébration spectaculaire du Nouvel An par Emaar au centre-ville de Dubaï captive le monde

DUBAI, Émirats arabes unis, 1 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Les Émirats arabes unis ont captivé le monde cette veille du Nouvel An avec un spectacle éblouissant inaugurant l'année 2018. 'Light Up 2018' d'Emaar au centre-ville de Dubaï a attiré plus d'un million de visiteurs du monde entier et atteint plus de 2,5 milliards de personnes par le biais d'une diffusion télévisée en direct et d'un streaming live sur les médias sociaux.

The UAE ushers in the New Year with Emaar’s ‘Light Up 2018’ Downtown Dubai spectacle that also celebrated the ‘Year of Zayed’ being marked by the nation Emaar’s ‘Light Up 2018’ spectacle clinches GUINNESS WORLD RECORDS title for the ‘largest light and sound show on a single building’ staged on Burj Khalifa

Le spectacle 'Light Up 2018' d'Emaar a également établi un GUINNESS WORLD RECORD pour « le plus grand spectacle sons et lumières sur une seule structure », projeté sur le Burj Khalifa et couvrant une superficie de 109 252 mètres carrés – plus du double du record précédent.

Mohamed Alabbar, président d'Emaar Properties, a déclaré : « Les Émirats arabes unis et leur leadership inspirent le monde par leurs réalisations innovantes tout en créant des opportunités de prospérité pour les gens et les entreprises. Le spectacle 'Light Up 2018' est notre hommage à la nation, célébrant ses réalisations et mettant les Émirats arabes unis sur la carte mondiale en tant que plateforme où les esprits créatifs se rencontrent et se connectent. »

'Light Up 2018' a nécessité l'installation de lumières, poutres et accessoires pesant plus de 118,44 tonnes, et 28,7 km de câbles. Le spectacle a transformé le centre-ville de Dubaï en l'un des lieux les plus éblouissants au monde avec une luminosité de 76,3 millions de lumens. Des lasers soigneusement chorégraphiés certifiés parfaitement sûrs pour l'œil humain, et des ampoules LED économes en énergie ont été installés à l'aide de 25,3 km de cordes et supportés par 20 tonnes de matériel de montage en acier personnalisé spécial.

Plus de 40 lasers extérieurs spéciaux, 230 projecteurs puissants au xénon et 280 « beam moving lights » ont été déployés, étayés par les installations de projecteurs et de lasers les plus élevées au monde à 828 mètres – la hauteur du Burj Khalifa. Plus de 300 professionnels dont 100 experts d'accès par corde ont travaillé sur le site ; collectivement, ils ont parcouru plus d'un million de kilomètres pour rejoindre le projet.

Des rayons laser puissants et le nouveau panneau LED de 1,1 million de pixels du Burj Khalifa ont pris vie avec des thèmes et des motifs en une myriade de couleurs. Le spectacle de lasers, lumières et fontaines a rendu hommage aux Émirats arabes unis et à Dubaï et comportait des représentations abstraites d'éléments de la nature. Un moment marquant a été l'hommage visuel au père fondateur des Émirats arabes unis, feu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pour coïncider avec la commémoration de l'« Année de Zayed » par la nation en 2018. La tour a également projeté le vol libre d'un faucon et une représentation du futur icône par Emaar, la tour Dubaï Creek à Dubaï Creek Harbour.

