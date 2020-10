A Celgard ganha ação contra a Senior no Tribunal do Reino Unido, mantendo a Interdição de Importações de Separador de Bateria no Reino Unido

Celgard, LLC (Celgard), uma subsidiária da Polypore International, LP (Polypore), primeiro obteve uma liminar inaudita altera parte contra a Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) em 7 de maio. Em 30 de julho, após uma audiência substantiva sobre a matéria, o Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido deu a sentença após a liminar e, em 6 de agosto, emitiu a sentença correspondente nos termos solicitados pela Celgard, impedindo judicialmente a importação da Senior dos Separadores de Bateria no Reino Unido.

Anteriormente, em 2 de março, a Celgard apresentou uma petição inicial contra os réus: a Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Instituto de Pesquisa (Senior-California), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC, e Global Venture Development, Inc. (coletivamente, Global Venture) (coletivamente, Réus em WDNC) no juízo distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte (WDNC) por apropriação indevida de segredo comercial, práticas comerciais desleais e fraudulentas, conspiração civil, enriquecimento ilícito e convertimento injustos. A queixa da WDNC alega que os réus da WDNC, incluindo um antigo funcionário da Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, agora CTO da Senior-China, mudou o seu nome de Bin Wang a pedido da Senior-China, apropriaram-se indevidamente, propositada e ilicitamente dos segredos comerciais e de informações confidenciais da Celgard e continuam a fazê-lo. Alegaram-se, também, várias outras violações da lei. Leia a Divulgação de Imprensa.

Adicionalmente, em 6 de agosto, a Celgard apresentou a sua Terceira alteração de petição contra os Réus, incluindo a Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Instituto de Pesquisa (Senior-California), Farasis e outros (coletivamente, Réus da NDCA) por violação de patente, quebra de contrato e violação do acordo implícito e boa fé e negociação justa no juízo distrital dos Estados Unidos do Distrito do norte da Califórnia (NDCA). A Terceira alteração de petição da NDCA alega que os Réus da NDCA infringem a Patente da Celgard reemitida nos Estados Unidos RE47,520 (a patente '520), anteriormente a Patente dos Estados Unidos 6.432.586 (a patente '586) e a Patente dos Estados Unidos da Celgard No. 6.692.867 (a patente '867).

Em setembro de 2019, a Celgard resolveu com sucesso uma ação extrajudicial contra a Targray International por violação de patente. Leia a Divulgação de Imprensa. A Celgard também ganhou duas ações, em junho de 2019, contra a MTI Corporation. Leia a Divulgação de Imprensa.

A Celgard tem a intenção de seguir plenamente com o seu caso de segredo comercial contra a Senior no Reino Unido e nos Estados Unidos Com o processo ganho no Tribunal do Reino Unido, o mandato judicial provisório do Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido e o sucesso nos resultados dos casos de Targray e MTI, a Celgard está consolidando a integridade de sua propriedade intelectual (PI) no âmbito dos segredos comerciais e separadores revestidos e não revestidos para baterias de íon-lítio. A Celgard continuará a impedir a exploração injusta de sua tecnologia e PI salvaguardando os seus recursos e os de seus clientes.

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas de processamento a seco revestidas e não revestidas usadas como separadores, as quais são um componente fundamental das baterias de íon-lítio. A tecnologia do separador de bateria da Celgard é importante para o desempenho das baterias de íon-lítio usadas em veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma Asahi Kasei Company.

Polypore é uma empresa global com fábricas em nove países especializada em membranas microporosas usadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especializadas. Visite os sites www.celgard.com e www.polypore.com.

