Celgard obtient gain de cause devant la Cour d'appel du Royaume-Uni, qui maintient l'injonction judiciaire à l'encontre de l'importateur de séparateurs d'accumulateur Senior au R.-U.

Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP (Polypore), a d'abord obtenu une injonction provisoire ex parte contre Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) le 7 mai dernier. Le 30 juillet, à la suite d'une audience de fond complète, la Haute Cour du Royaume-Uni a rendu un jugement poursuivant l'injonction et, le 6 août, a rendu une ordonnance correspondante selon les modalités demandées par Celgard et bloquant l'importation de séparateurs d'accumulateur au R.-U. par Senior.

Plus tôt, le 2 mars, Celgard a déposé une plainte contre les Accusés Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (É.-U.) Research Institute (Senior-California), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC et Global Venture Development, Inc. (collectivement Global Venture) (collectivement, les Accusés devant le WDNC) devant le tribunal du District de l'ouest de la Caroline du Nord (ou WDNC) aux États-Unis, pour appropriation illicite de secrets commerciaux, pratiques commerciales déloyales et trompeuses et concurrence déloyale, complot civil, enrichissement injustifié et détournement. La plainte déposée devant le WDNC allègue que les Accusés, incluant un ancien employé de Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, maintenant directeur de la technologie pour Senior-China et qui a changé son nom pour Bin Wang à la demande de Senior-China, se sont approprié délibérément et illégalement les secrets commerciaux et les renseignements confidentiels de Celgard, et continuent de le faire. Plusieurs autres infractions à la loi sont également alléguées. Voir le communiqué.

De plus, le 6 août, Celgard a déposé une troisième plainte modifiée contre les Accusés, dont Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (É.-U.) Research Institute (Senior-California), Farasis et d'autres entités (collectivement, les Accusés devant la NDCA) devant la Cour de District du nord de la Californie (ou NDCA), pour contrefaçon de brevet, rupture de contrat et non-respect d'engagement implicite de bonne foi et d'équité. La troisième plainte modifiée déposée devant la NDCA allègue que les Accusés violent le brevet redélivré RE47 520 de Celgard (brevet 520) pour les É.-U. (anciennement le brevet américain 6 432 586 – brevet 586), ainsi que le brevet no 6 692 867 de Celgard (brevet 867) pour les É.-U.

En septembre 2019, Celgard a réglé avec succès une poursuite en contrefaçon de brevet contre Targray International. Voir le communiqué. Celgard a également réglé avec succès, en juin 2019, deux poursuites contre MTI Corporation. Voir le communiqué.

Celgard a l'intention de poursuivre pleinement son action contre Senior au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le gain devant la Cour d'appel du Royaume-Uni, l'injonction provisoire de la Haute Cour du Royaume-Uni et l'issue favorable des actions à l'égard de Targray et MTI renforcent davantage l'intégrité de la propriété intellectuelle (PI) de Celgard relativement aux secrets commerciaux et aux séparateurs enduits et non enduits pour les batteries aux ions de lithium. Celgard continuera d'empêcher l'exploitation injuste de sa technologie et de sa PI, afin de protéger ses actifs et ses clients.

À propos de Celgard et Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries aux ions de lithium. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard est importante pour la performance des batteries aux ions de lithium destinées aux véhicules électriques, aux systèmes de stockage d'énergie et à d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com.

