A Centric Software Anuncia o Centric 8 PLM V6.3

A versão mais recente do Product Lifecycle Management (PLM) da Centric Software é resultado da análise do Conselho Consultivo da Centric Software e de parceiros de inovação. A pedido deles, o Centric 8 v6.3 enfoca totalmente a otimização da comercialização de produtos destinados a vários mercados e/ou canais; novos recursos semelhantes ao Product Information Management (PIM) melhoram a precisão das informações globais do produto, enquanto os novos recursos do PLM aprimoram a orquestração global da cadeia de fornecimento.

"Como a maioria das marcas, varejistas e fabricantes de hoje vendem e comercializam em vários mercados, há uma grande demanda de localização de conteúdos, como parte do processo de desenvolvimento do produto", explica Ron Watson, vice-presidente do setor de produtos da Centric Software. "Preparar produtos para a venda em diferentes mercados requer rastreamento do conteúdo local e regulamentos de rotulagem, além da criação de descrições e preços localizados dos produtos. A quantidade necessária de informações do produto se multiplica exponencialmente, e os usuários, gerentes e executivos precisam não apenas de uma fonte única de informações e ferramentas especializadas para rastrear tudo, mas também da capacidade de simular, acumular e analisar essas informações para tomar decisões que impulsionem o sucesso financeiro da linha."

Agora, os usuários podem desenvolver uma única vez e vender globalmente em moedas e idiomas locais e em conformidade com os requisitos de rotulagem desses lugares. Eles podem criar listas de preço por região, canal ou país e também automatizar informações do conteúdo/da composição de produtos locais, rótulos de conservação e outros requisitos regulamentares. Encurtou-se o tempo para a comercialização, eliminou-se o trabalho e reduziu-se significativamente o risco de erros, isso tudo graças a subtração do tedioso processo que incluía milhares de cliques e rastreamento por meio de planilhas ou, até mesmo, papel.

A orquestração da cadeia de fornecimento global também é um ponto fundamental nessa versão, graças ao novos recursos do BOM Extension. Como muitas vezes fornecedores terceirizam toda ou parte da produção de um pedido, marcas e varejistas têm extrema dificuldade para ter visibilidade completa sobre exatamente como e quem está envolvido na produção das mercadorias. O Centric BOM Extension vincula o Design BOM ao Manufacturing BOM para um novo Factory BOM que inclui detalhes sobre subcontratados e fornecedores locais. Dessa forma, marcas e varejistas obtêm total visibilidade e transparência sobre as fontes exatas que estão sendo usadas para produzir mercadorias necessárias para garantir a conformidade com regulamentos e requisitos de rotulagem locais, e também com diretrizes éticas e comerciais específicas da empresa.

"Criar recursos novos e inovadores e ultrapassar os limites do PLM tradicional é a base do sucesso da Centric. Fazemos parcerias com nossos clientes para fornecer marcas, varejistas e fabricantes de todos os tamanhos com as soluções corporativas mais inovadoras, específicas às metas de transformação digital estratégicas e operacionais deles," afirma Chris Groves, presidente e CEO da Centric Software. "A Centric tem como foco fornecer soluções eficientes e eficazes aos nossos clientes e proporcionar vantagem competitiva em um mercado cada vez mais global."

O Centric 8 v6.3 inclui outras 30 melhorias e novas ferramentas. Entre em contato conosco para obter mais informações.

Diretamente de sua sede em Silicon Valley e de escritórios em grandes capitais do mundo, a Centric Software fornece uma plataforma de transformação digital para as mais renomadas empresas de moda, varejo, calçados, artigos de luxo, itens para atividades ao ar livre e bens de consumo. A Centric Visual Innovation Platform (VIP) é um conjunto visual e totalmente digital de painéis para dispositivos com recursos de toque como iPad, iPhone e TVs com touchscreen em grande escala. A Centric VIP transforma a tomada de decisões e automatiza a execução para agilizar o tempo de comercialização dos produtos. A principal plataforma de gestão de ciclo de vida de produtos (Product Lifecycle Management, PLM) da Centric, a Centric 8, oferece funcionalidades corporativas de planejamento de comercialização, desenvolvimento de produtos, fornecimento, planejamento de negócios, qualidade e gestão de conjuntos, funcionalidades estas feitas sob medida para setores de consumo em rápida transformação. O Centric SMB conta com recursos ampliados de PLM, incluindo tecnologias inovadoras e os principais ensinamentos do setor, sob medida para pequenas empresas.

A Centric Software recebeu diversos prêmios do setor, entre eles, o Prêmio Global de Excelência em Diferenciação de Produtos PLM para varejo, moda e vestuário em 2016 e 2012, concedido pela Frost & Sullivan. A Red Herring incluiu a Centric na lista Top 100 global em 2013, 2015 e 2016.

Centric é uma marca registrada da Centric Software. Todas as outras marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

