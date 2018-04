Centric Software lance Centric 8 PLM V6.3

Centric Software a le plaisir d'annoncer la sortie de la dernière version de sa solution phare, Centric 8 PLM version 6.3. Centric Software offre les solutions métiers les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

La version la plus récente de la plateforme PLM (Product Lifecycle Management ou gestion du cycle de vie des produits) est inspirée des retours d'expérience du Conseil consultatif des clients et des partenaires d'innovation clients de Centric. À leur demande, Centric 8 V6.3 a concentré ses efforts sur la rationalisation de la commercialisation de produits destinés à de nombreux marchés et/ou canaux. Les nouvelles fonctions de gestion des informations sur les produits (PIM pour Product Information Management) augmentent la fiabilité des informations mondiales tandis que les nouvelles fonctions PLM améliorent l'harmonisation de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale.

« Comme la plupart des enseignes, détaillants et fabricants vendent et s'approvisionnent aujourd'hui sur de nombreux marchés, il existe une forte demande pour localiser le contenu dans le cadre du processus de développement des produits, explique Ron Watson, vice-présidents produits chez Centric Software. La préparation de produits destinés à la vente sur différents marchés nécessite un suivi du contenu local et des règlements d'étiquetage accompagnés de descriptions de produits dans la langue et en monnaie locales. Si La quantité d'informations nécessaires sur les produits se multiplie de façon exponentielle, et les utilisateurs, les responsables et autres cadres ont besoin d'une source unique et fiable de données ainsi que d'outils spécialisés pour en assurer le suivi. Ils doivent également avoir la possibilité d'établir des scénarios alternatifs, des synthèses et des analyses de ces informations afin de prendre les décisions nécessaires pour la réussite financière de la ligne de produits. »

Les utilisateurs peuvent désormais assurer un seul processus de développement et commercialiser dans le monde entier en monnaie et langue locales et en conformité avec les législations en vigueur en matière d'étiquetage. Ils peuvent créer des listes de prix par région, canal ou pays et sont également en capacité d'automatiser les informations sur le contenu et la composition des produits locaux, des consignes d'entretien et autres exigences réglementaires. Les délais de commercialisation sont considérablement raccourcis, des tâches répétitives sont supprimées et le risque d'erreurs est largement réduit grâce à l'élimination des milliers de clics ennuyeux et de la gestion au moyen de feuilles de calcul ou encore de papier.

L'harmonisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale est également un point clé de cette nouvelle version grâce à de nouvelles fonctions d'extension de la nomenclature. Les fournisseurs sous-traitant parfois toute ou partie de la production d'une commande, il est extrêmement difficile pour les marques et les détaillants d'avoir une visibilité complète du processus de production de biens et sur les parties impliquées. L'extension de nomenclature de Centric permet de relier la nomenclature de conception à celle de fabrication au sein d'une nouvelle nomenclature d'usine, qui comprend des détails sur les sous-traitants et les fournisseurs locaux. Les enseignes et les détaillants bénéficient ainsi d'une visibilité et d'une transparence totales concernant les ressources exactes utilisées ; l'objectif étant de produire les quantités nécessaires et d'assurer la conformité aux réglementations et aux exigences locales en matière d'étiquetage, ainsi qu'aux directives commerciales et éthiques de l'entreprise.

« Créer de nouvelles fonctionnalités innovantes et repousser les limites de la gestion traditionnelle du cycle de vie des produits est la pierre angulaire du succès de Centric, déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Nous formons un partenariat avec nos clients pour fournir aux marques, aux détaillants et aux fabricants de toutes tailles les solutions d'entreprise les plus innovantes, adaptées à leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale. Centric s'attache à fournir à ses clients des solutions puissantes et efficaces afin de leur donner un avantage concurrentiel sur un marché de plus en plus mondialisé. »

Centric 8 v6.3 inclut 30 autres améliorations et nouveaux outils. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement digitales, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie, dont le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award pour sa solution PLM pour la vente au détail, la mode et les vêtements en 2016, et le Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award de Frost & Sullivan en 2012. Par ailleurs, Centric fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

