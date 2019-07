A Cintiq 22, da Wacom, melhora o processo criativo digital para estudantes de arte e design, entusiastas e profissionais iniciantes

"A família de displays ou monitores interativos da Wacom há muito anos atende a comunidade profissional de animadores, ilustradores, fotógrafos e de desenvolvimento de jogos. A produção criada por esses usuários toca literalmente a vida de muitas pessoas diversas vezes por dia e a produção criada por esses usuários toca literalmente as nossas vidas várias vezes por dia", diz Faik Karaoglu, Vice-presidente Executivo da Unidade de Negócios Criativos da Wacom. "Desde a mais recente animação de Hollywood vista ou última jogada de videogame, até os novos sapatos esportivos que você acabou de comprar, descobrir que um monitor interativo para criação da Wacom teve um papel fundamental no processo de design é praticamente uma garantia. Agora, estamos reunindo tudo o que aprendemos nas fileiras profissionais ampliando de trabalhar diretamente na tela e todos os benefícios de produção que isso traz para um grupo demográfico mais amplo. Esperamos poder ajudar as pessoas em todo o mundo a criar arte digital fantástica."

A Cintiq 22 é fornecida com a tecnologia Pro Pen 2 da Wacom, oferecendo tecnologia de caneta de nível profissional para uma variedade de usuários criativos. Fornece 8192 níveis de sensibilidade à pressão e resposta de inclinação, para precisão das coordenadas e exatidão incomparáveis. A tecnologia EMR (Electro Magnetic Resonance) da Wacom nunca requer uma bateria na caneta ou uma recarga. A tela integral HD 1920 x 1080 oferece 72% de cor NTSC, um vidro de cobertura endurecido com tratamento despolido e uma sensação natural semelhante à do papel. Dado o conforto ergonômico ser importante, o dispositivo também possui um suporte ajustável fácil de usar que oferece vários ângulos de trabalho.

Com a introdução da Cintiq em 2001, a Wacom foi a primeira empresa a oferecer um monitor interativo para criação. Esses são usados para praticamente toda a criação de filmes animados, desenvolvimento de jogos e desenho industrial. O uso de uma Wacom Cintiq ou Cintiq Pro emula o trabalho com meios tradicionais como nenhum outro produto. É natural e intuitivo e acelera a produção, permitindo uma colaboração imediata. Perfeito para ilustração, design gráfico, retoque de fotografias e design de layouts, o Cintiq 22 é a escolha ideal para profissionais criativos iniciantes e amantes de arte e design. Os usuários também apreciarão a capacidade de usar as canetas acessórios da Wacom - Pro Pen slim e Pro Pen 3D - para um tipo diferente de sensação ou para responder a um determinado tipo de fluxo de trabalho. Compatível com PC e Mac, a linha Cintiq funciona com centenas de apps sensíveis à pressão, provenientes de empresas como a Adobe®, Autodesk®, Pixologic®, Celsys®, Corel® e The Foundry®.

Sobre a Wacom

Fundada em 1983, a Wacom é uma empresa global com sede no Japão (código 6727 na Bolsa de Valores de Tóquio), com subsidiárias e escritórios afiliados no mundo inteiro, para apoiar o marketing e a distribuição em mais de 150 países. A visão da Wacom de aproximar pessoas e tecnologias por meio de interfaces naturais a tornou no fabricante líder mundial em telas e mesas digitalizadoras interativas, assim como em canetas digitais e soluções para salvar e processar assinaturas digitais. A tecnologia avançada dos dispositivos de entrada intuitivos da Wacom foi usada para criar algumas das artes digitais, filmes, efeitos especiais, artigos de moda e designs mais empolgantes do mundo, fornecendo a usuários empresariais e domésticos tecnologias de interface de ponta para expressar sua personalidade.

Para obter mais informações sobre os produtos da Wacom, consulte também www.wacom.com.

Para obter mais informações, contate:

Douglas Little

douglas.little@wacom.com

503-525-3100

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/946662/Cintiq_22_071819.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/12821/wacom_technology_services_corp_logo3708_21100jpg.jpg

FONTE Wacom

Related Links

http://www.wacom.com



SOURCE Wacom