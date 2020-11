A competitividade urbana de Fuzhou atrai muita atenção no Dia Mundial das Cidades de 2020

Essa observância é uma parte importante da série de eventos do Dia Mundial das Cidades deste ano. O Sr. Guterres, secretário-geral das Nações Unidas; a Sra. Sharif, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat); o Sr. Arimah, chefe do Departamento de Tendências e Relatórios Globais do UN-Habitat, bem como especialistas e acadêmicos aclamados internacionalmente da Rússia e da Alemanha se comunicaram por meio de conexões de vídeo, e especialistas nacionais e acadêmicos renomados deram palestras. Durante a cerimônia de abertura, a Iniciativa Fuzhou foi divulgada ao mundo como um resultado importante.

Antes da cerimônia de abertura, dois fóruns temáticos foram realizados em Fuzhou para compartilhar exemplos de sucesso de melhoria da qualidade urbana e governança comunitária. Além disso, foi realizada uma mostra de realizações da construção urbana, além de atividades de apoio como concurso de fotografia e pesquisa no local.

O Dia Mundial das Cidades de 2020 na China foi organizado pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural da República Popular da China (MOHURD), pelo Governo Popular da Província de Fujian e pela UN-Habitat, com o Governo Popular Municipal de Fuzhou organizando o evento. A cidade do evento, Fuzhou, há muito busca a noção de cidades populares sendo construídas pelo povo, e cidades populares sendo para o povo. Os líderes da cidade e membros da comunidade estão empenhados em criar uma bela província e uma cidade da felicidade, a fim de reforçar continuamente o senso de felicidade e oportunidade das pessoas. A construção urbana de Fuzhou foi amplamente reconhecida por todos os setores da sociedade.

No final de 2013, a China promoveu nas Nações Unidas a criação do Dia Mundial das Cidades, o primeiro dia internacional tendo as cidades como tema. As ideias fundamentais são: estimular o interesse da comunidade internacional pela urbanização global; promover o desenvolvimento urbano sustentável; encorajar a cooperação entre países; e unir forças para construir cidades verdes, habitáveis, convenientes e harmoniosas, realizando assim o objetivo comum de Cidade Melhor, Vida Melhor.

FONTE The Organizing Committee Office of the 2020 China Observance of World Cities Day (Fuzhou)

